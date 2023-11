Les démocrates législatifs de l’Arizona sont divisés sur le conflit israélo-palestinien

La colère, le désespoir, le chagrin et la division provoqués par l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas sont profondément personnels aux législateurs démocrates de l’Arizona, qui déplorent la perte de vies innocentes mais ne sont pas d’accord sur la manière d’aller de l’avant.

La représentante Athena Salman, de Tempe, dont le père est venu aux États-Unis depuis la Palestine, a dirigé les efforts des parlementaires démocrates pour envoyer une lettre du 7 novembre au président Joe Biden, demandant un cessez-le-feu.

« C’est très difficile de témoigner », a déclaré Salmane en larmes lors d’une conférence de presse le 8 novembre. “C’est difficile d’en témoigner parce que je suis un descendant d’un peuple qui, pendant 75 ans, a subi la dégradation et l’humiliation d’être un peuple occupé.”

Salman faisait référence à la création de l’État d’Israël en 1948, qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens. Salman n’a pas de famille à Gaza, la région de Palestine actuellement assiégée, mais il a encore des proches vivant en Cisjordanie, où est occupé par l’armée israélienne.

« La violence ne rend personne plus en sécurité », a-t-elle déclaré au Arizona Mirror le 9 novembre.

De l’autre côté se trouvent les collègues démocrates de Salman, dont les représentants de l’État Alma et Consuelo Hernandez, qui sont juifs. Les deux sœurs, qui représentent toutes deux les districts de Tucson, se sont prononcées contre l’appel à un cessez-le-feu, le qualifiant d’irréaliste.

“Cela donne une victoire au Hamas”, disent les deux représentants a écrit dans une déclaration. « Si Israël cesse de se battre, il n’y aura pas d’Israël. »

Seulement 17 des 43 législateurs démocrates de l’Arizona signé la lettre demandant au président Joe Biden d’appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas « pour mettre fin à la terrible crise humanitaire qui se déroule à Gaza ».

Israël a accepté quotidiennement pauses de quatre heures dans son attaque contre Gaza pour donner aux civils le temps de s’échapper, selon la Maison Blanche, mais les pauses ne s’appliqueront qu’à des zones limitées du nord de Gaza.

Les sœurs Hernández ont déclaré dans leur réponse qu’on ne leur avait pas demandé de signer la lettre de cessez-le-feu. Salman a déclaré au Mirror qu’elle avait essayé de joindre autant de démocrates que possible au sujet de la lettre, mais a admis que contacter les deux hommes n’était pas une priorité puisqu’elle savait qu’ils ne la signeraient pas.

Dans la lettre, le groupe des démocrates a condamné les actions du Hamas. Attaque du 7 octobre contre Israël, notamment contre des civils lors d’un festival de musique, au cours duquel des militants ont tué 1 400 personnes et en ont blessé 5 000 autres. Ils en ont également kidnappé des centaines d’autres, les ramenant à Gaza, où le sort de beaucoup reste incertain. Les législateurs l’ont qualifié d’« horrible attaque » et ont demandé la libération du environ 240 otages que le Hamas a pris ce jour-là.

“À ce jour, je pense profondément aux familles qui ont perdu des personnes ce jour-là, et je pense profondément aux familles dont les proches ont été pris en otage”, a déclaré Salmane lors de la conférence de presse. « Je suis avec vous, en tant que mère, en tant que représentante de l’État, pour appeler au retour des otages. C’est tout simplement absolument tragique.

Consuelo Hernandez a déclaré qu’elle accordait aux législateurs qui ont rédigé la lettre de cessez-le-feu le mérite d’avoir condamné l’attaque du 7 octobre, mais a déclaré au Mirror qu’elle ne croyait pas que tous ceux qui l’avaient signée avaient une compréhension profonde du conflit et de son histoire.

« Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’éviter la perte de vies civiles (palestiniennes) », a-t-elle déclaré.

Alma et Consuelo Hernandez ont toutes deux déclaré au Mirror qu’elles étudiaient le conflit depuis qu’elles étaient adolescentes. Alma Hernández, qui se décrit comme une Sionistea déclaré qu’elle était allée en Israël à plusieurs reprises et qu’elle y avait de nombreux amis.

“Je ne comprends pas comment quiconque a signé la lettre peut penser que le Hamas, une organisation terroriste, accepterait un cessez-le-feu”, a déclaré Consuelo Hernández. faisant référence aux rapports de Le Hamas a brûlé vif un bébé dans un four lors de l’attaque du 7 octobre. «Ils nous montrent qui ils sont. Les gens apprennent en temps réel.

(Il a n’a pas été vérifié de manière indépendante si un bébé a été brûlé vif par des militants du Hamas.)

Paul Rockower, directeur exécutif du Conseil des relations avec la communauté juive du Grand Phoenix, a déclaré au Mirror dans un communiqué que son organisation était en deuil pour la perte de vies innocentes et qu’elle soutiendrait les appels à un cessez-le-feu seulement si toutes les parties au conflit s’accordaient sur le calendrier. , termes et conditions de vérification.

« Sinon, il n’y a pas de cessez-le-feu ; c’est un désengagement unilatéral qui laisse exposé le côté qui arrête de tirer », a déclaré Rockower. « De plus, cette question est bien trop importante pour se transformer en un conflit partisan entre les législateurs de l’Arizona. La meilleure façon d’avancer et de résoudre cette terrible crise est de nous parler – et non de formuler des demandes unilatérales dans le but de marquer des points contre nos concitoyens de l’Arizona.

Consuelo Hernandez a déclaré qu’elle pleurait les milliers de vies palestiniennes innocentes perdues au cours du mois écoulé depuis qu’Israël a commencé à bombarder Gaza, mais elle accuse le Hamas d’avoir orchestré une attaque dont il savait qu’elle susciterait une telle réaction de la part d’Israël et de se cacher ensuite derrière ces civils innocents.

« Nous avons affaire ici à un mal pur et simple », a-t-elle déclaré.

Alma Hernandez, qui a répondu aux questions du Mirror par SMS parce qu’elle était hors du pays pour une conférence sur l’antisémitisme, a déclaré qu’elle ne pensait pas que le massacre du 7 octobre justifie le meurtre de civils palestiniens.

« Je pleure la mort de civils palestiniens innocents, mais Israël ne cible pas les civils innocents », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’une guerre entre Israël et l’organisation terroriste Hamas. Israël a le droit et la responsabilité de protéger ses familles…

« Les civils palestiniens à Gaza souffrent parce que le Hamas continue de les utiliser comme boucliers humains. Le Hamas est une menace pour Israël et nos valeurs démocratiques.

Un membre de la direction du Hamas, Khalil al-Hayya, a déclaré au New York Times que l’attaque du 7 octobre était nécessaire pour «changer toute l’équation et pas seulement un affrontement.

« Nous avons réussi à remettre la question palestinienne sur la table, et désormais personne dans la région ne connaît le calme », a-t-il déclaré.

Un conseiller médiatique du Hamas, Taher El-Nounou, a déclaré au Times qu’il espère « que l’état de guerre avec Israël deviendra permanent à toutes les frontières et que le monde arabe sera à nos côtés ».

Salmane a déclaré qu’elle pensait qu’Israël était allé bien au-delà de la légitime défense dans sa réaction, en menant des attentats à la bombe qui ont tué environ 10 000 Palestiniens, dont environ 4 100 enfants. selon le ministère palestinien de la Santé. Outre les plus de 25 000 Palestiniens blessés, les Nations Unies estiment qu’environ 1 200 enfants qui ont été portés disparus à Gaza pourraient être enterrés sous les décombres.

Salmane, qui a donné naissance à son deuxième enfant cet été, a déclaré qu’elle compatissait profondément avec les dizaines de milliers de femmes enceintes à Gaza qui n’ont que de l’eau saumâtre à boire et subissent des Césarienne sans anesthésie car aucun n’est disponible en raison du blocus israélien qui empêche les approvisionnements d’arriver à Gaza. Israël a également couper l’alimentation à Gaza.

« Nous avons atteint un point bas dans notre humanité lorsque les enfants de Gaza doivent tenir des conférences de presse dans un anglais approximatif – dans notre langue, dans notre langue – pour implorer de ne pas être bombardés », a déclaré Salmane lors de la conférence de presse. « Quand je regarde les visages des enfants, quand je regarde les visages des enfants israéliens, je me dis : ‘Oh, mon Dieu, comment cela peut-il être la réalité vécue par un enfant ?’ »

Le 8 novembre, Alma Hernández photos graphiques partagées des suites de l’attaque du 7 octobre, dans ce qu’elle a décrit comme un effort visant à garantir que le public sache ce qui s’est passé ce jour-là.

“Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces images et sur la réalité de ce qui s’est passé”, a-t-elle déclaré au Mirror. « Des familles entières ont été massacrées ensemble et, dans certains cas, brûlées vives dans leurs maisons. Des gens ont été exécutés de sang-froid, des femmes ont été violées puis abattues ou des parties de leur corps ont été découpées alors qu’elles étaient vivantes, et d’innombrables victimes ont été torturées dans des actes d’une brutalité monstrueuse, des personnes de tous âges, des bébés aux personnes âgées. Ils s’en fichaient. Le monde doit voir ces images. Nous parlons de terroristes, point final.

Dans la lettre de cessez-le-feu, les législateurs accusaient Israël de commettre des crimes de guerre en violant les Conventions de Genève aussi bien que Protocole additionnel II. Les conventions et protocoles additionnels sont des lois internationales qui fournissent des normes pour le traitement des victimes de guerre, y compris les civils.

« Il n’y a aucune justification ni exception pour de tels crimes », ont écrit les législateurs. « Il est essentiel que toutes les parties agissent immédiatement pour garantir que cessent les souffrances humaines et les violations actuelles des droits. »

Salman espère que l’insistance des législateurs de l’Arizona, ainsi que celle des législateurs d’autres États et d’autres organisations, notamment Voix juives pour la paixpoussera Biden à passer à l’action en appelant à un cessez-le-feu.

« Ce que je souhaite pour les peuples palestinien et israélien, c’est l’autodétermination », a déclaré Salmane. « Je ne peux pas dicter à quoi cela ressemble, je ne vis pas là-bas. En fin de compte, j’espère et je rêve pour ma famille et les habitants de cette région que les gens aient une vraie liberté et que les Palestiniens aient la libération. »