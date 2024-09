Les démocrates lancent une campagne de SMS dans la course au Sénat en Floride pour atteindre les électeurs latinos : NPR

basculer la légende Joe Raedle/Getty Images

Debbie Mucarsel-Powell, l’ancienne démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis, se présente désormais Le sénateur républicain de Floride Rick Scott pour le Sénat, a lancé une nouvelle campagne sur WhatsApp pour atteindre les électeurs et attaquer une mer de désinformation.

L’opération de messagerie directe fait partie d’une tentative plus vaste de combler l’écart dans une course de plus en plus serrée. Les démocrates sont confrontés à une bataille difficile pour annuler les gains républicains dans l’État au cours des dernières années, en particulier dans une élection où l’ancien président Trump devrait augmenter la participation du GOP dans l’État. Cependant, les démocrates pensent qu’ils peuvent faire bouger les choses, en particulier auprès des électeurs latinos, grâce aux smartphones.

« Il a été spécialement créé pour cibler les électeurs latinos de tout l’État afin de leur fournir des informations précises et factuelles provenant directement de la source », a déclaré Mucarsel-Powell, la seule candidate latino à se présenter au Sénat américain cette année, à NPR.

La campagne Scott n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La campagne de messagerie comprend deux canaux sur la plateforme de messagerie WhatsApp : un en anglais et un autre en espagnol.

L’effort coïncide également avec un lancement similaire par la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harrisqui dispose désormais de sa propre chaîne bilingue pour atteindre les électeurs latinos. Dans son cas, la campagne de Harris a déclaré qu’il s’agissait d’une première dans le cadre d’une élection présidentielle.

La plateforme cryptée est une application de messagerie gratuite particulièrement populaire auprès des immigrés, et notamment des Latinos, pour communiquer par SMS et appels à l’échelle nationale et internationale. Les campagnes électorales cherchant de plus en plus à utiliser l’application, elles espèrent que leur réseau s’agrandira avec les électeurs au fur et à mesure que les utilisateurs partageront des mises à jour.

Mucarsel-Powell affirme que WhatsApp lui permettra d’atteindre directement la communauté hispanique de Floride, souvent cible de désinformation. Rapport de recherche Pew Selon une étude, 46 % des Américains d’origine hispanique utilisent le programme de messagerie, contre un quart des Américains de souche. Il est utilisé par 23 % des Américains noirs et 16 % des Américains blancs, a constaté le groupe.

« C’est très facile de transférer des messages, et c’est en fait l’une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de désinformation, à cause de cette fonctionnalité facile, la fonctionnalité de transfert facile », a déclaré Mucarsel-Powell. « Nous voulions donc avoir nos propres canaux pour permettre à nos propres sympathisants de simplement transférer le contact à leurs réseaux à travers l’État. »

Mucarsel-Powell est la première candidate démocrate hispanophone au Sénat américain en Floride. Et l’initiative WhatsApp fait partie d’une stratégie de campagne globale visant à atteindre les électeurs latinos qui n’ont pas participé aux élections précédentes, qui comprend des dizaines d’événements de campagne en anglais et en espagnol jusqu’à présent ainsi que des publicités dans les deux langues.

BOLD PAC, la branche de campagne du Congressional Hispanic Caucus, a identifié la course au Sénat en Floride comme une cible de choix pour lutter contre la désinformation et atteindre les électeurs latinos. Lors de la dernière élection présidentielle en 2020, Mucarsel-Powell et d’autres ont tiré la sonnette d’alarme auprès des membres du Congrès au sujet de la désinformation sur WhatsApp et Facebook qui parvenait aux électeurs.

Les démocrates affirment depuis longtemps que les républicains ont contribué à diffuser de la désinformation à travers leurs campagnes, tandis que les républicains soutiennent le contraire.

La campagne de Mucarsel-Powell est confrontée à un défi de taille : déloger Scott, le sénateur qui en est à son premier mandat et qui cherche maintenant à être réélu après avoir été gouverneur de Floride.

La Floride, qui abrite aujourd’hui le candidat républicain à la présidence et ancien président Donald Trump, a largement viré au rouge ces dernières années. Cependant, les démocrates affirment que leurs électeurs ont été stimulés par la campagne présidentielle de Harris et par les enjeux nationaux, comme l’accès à l’avortement, qui sera à l’ordre du jour du scrutin de novembre en Floride.