Les démocrates lancent leur première liste de challengers dans la lutte pour la majorité à la Chambre

WASHINGTON — Les démocrates de la Chambre des représentants annoncent officiellement lundi leurs 17 premiers candidats pour affronter les républicains dans des circonscriptions compétitives, lançant ainsi le programme « rouge au bleu » dans le cadre d’une quête pour reprendre le contrôle de la chambre cet automne.

Les candidats sont issus de circonscriptions très disputées lors des élections de 2022 et devraient décider de la majorité en novembre. Certains, mais pas tous, ont été portés par le président Joe Biden en 2020.

L’annonce, rapportée pour la première fois par NBC News, donne à ces candidats le sceau officiel d’approbation du Comité de campagne du Congrès démocrate, plantant un drapeau avec des donateurs, des militants et des fidèles du parti qu’ils considèrent comme les mieux placés pour gagner dans les circonscriptions critiques.

Les Républicains contrôlent la majorité avec une marge très mince de 219 voix contre 213, avec trois sièges vacants. Les deux partis défendent une multitude de sièges sur un territoire concurrentiel.

Voici la liste des 17 districts et candidats soutenus par le DCCC :

AZ-06 : Kirsten Engel (détenu par le représentant Juan Ciscomani)

Kirsten Engel (détenu par le représentant Juan Ciscomani) CA-13 : Adam Gray (détenu par le représentant John Duarte)

Adam Gray (détenu par le représentant John Duarte) CA-22 : Rudy Salas (détenu par le représentant David Valadao)

Rudy Salas (détenu par le représentant David Valadao) CA-27 : Georges Whitesides (détenu par le représentant Mike Garcia)

Georges Whitesides (détenu par le représentant Mike Garcia) CA-41 : Will Rollins (détenu par le représentant Ken Calvert)

Will Rollins (détenu par le représentant Ken Calvert) CO-03 : Adam Frisch (siège ouvert)

Adam Frisch (siège ouvert) IA-01 : Christine Bohannan (détenu par la représentante Mariannette Miller-Meeks)

Christine Bohannan (détenu par la représentante Mariannette Miller-Meeks) AI-03 : Lanon Baccam (détenu par le représentant Zach Nunn)

Lanon Baccam (détenu par le représentant Zach Nunn) MI-07 : Curtis Hertel (siège ouvert)

Curtis Hertel (siège ouvert) MT-01 : Monica Tranel (détenu par le représentant Ryan Zinke)

Monica Tranel (détenu par le représentant Ryan Zinke) NE-02 : Tony Vargas (détenu par le représentant Don Bacon)

Tony Vargas (détenu par le représentant Don Bacon) NY-03 : Tom Suozzi (ouvrir)

Tom Suozzi (ouvrir) NY-17 : Mondaire Jones (détenu par le représentant Mike Lawler)

Mondaire Jones (détenu par le représentant Mike Lawler) NY-19 : Josh Riley (détenu par le représentant Marc Molinaro)

Josh Riley (détenu par le représentant Marc Molinaro) OU-05 : Janelle Bynum (détenu par la représentante Lori Chavez-Deremer)

Janelle Bynum (détenu par la représentante Lori Chavez-Deremer) TX-15 : Michelle Vallejo (détenu par la représentante Monica De La Cruz)

Michelle Vallejo (détenu par la représentante Monica De La Cruz) VA-02 : Missy Cotter Smasal (détenu par la représentante Jen Kiggans)

Certains candidats, comme Suozzi et Jones, sont d’anciens membres de la Chambre. Suozzi se présente aux élections spéciales du 13 février pour la circonscription compétitive précédemment détenue par l’ancien représentant George Santos, RN.Y. Quel que soit le résultat, Suozzi devrait se présenter à nouveau cet automne. La carte de New York pourrait également changer radicalement d’ici l’automne, car une bataille de redécoupage est toujours en cours.

D’autres, comme Gray, Salas et Rollins, envisagent des revanches avec les mêmes titulaires du GOP de Californie après avoir perdu de peu contre eux en 2022. Un autre, Curtis Hertel, se présente pour un siège vacant libéré par la représentante Elissa Slotkin, D-Mich., qui est candidat au Sénat.

Frisch a presque battu la représentante Lauren Boebert, R-Colo., en 2022. Elle a récemment annoncé qu’elle se présentait dans un district différent, plus favorable au GOP.

“Les démocrates de la Chambre ont plusieurs voies pour reconquérir la majorité et cette incroyable liste de candidats est à l’avant-garde de ces efforts”, a déclaré la présidente du DCCC, Suzan DelBene, D-Wash., dans un communiqué. “Ces candidats reflètent la coalition large et diversifiée qui sera essentielle au succès des démocrates en 2024, et leur engagement à résoudre les problèmes urgents auxquels sont confrontés les Américains quotidiens contraste fortement avec la loyauté MAGA de leurs adversaires.”

Ces circonscriptions démocrates ne couvrent pas les autres domaines compétitifs que Biden a remportés, comme celui détenu par le représentant David Schweikert, R-Arizona, ou les sièges que le parti doit détenir pour maximiser ses changements, comme le siège vacant libéré par le représentant. Abigail Spanberger, D-Va., qui se présente plutôt comme gouverneur.

Le président du Comité national républicain du Congrès, Richard Hudson, RN.C., a récemment déclaré aux journalistes qu’il était convaincu que son parti gagnerait des sièges aux élections de 2024. Il a déclaré qu’il voyait 37 opportunités de ramassage dans les districts swing contrôlés par les démocrates et dans les zones remportées par Donald Trump aux élections de 2020.

“Nous allons accroître la majorité”, a déclaré Hudson. “Nous allons récupérer des sièges, mais je ne vais pas vous donner de numéro.”

Une chose sur laquelle les deux partis sont d’accord : les règles du jeu sont relativement étroites et aucun des deux camps ne se retrouvera avec une large majorité après les élections.

“C’est un combat au couteau dans une ruelle sombre pour la majorité”, a plaisanté Hudson en lisant ses notes. « C’est un petit champ de bataille. Nous devons gagner dans un territoire difficile pour nous.