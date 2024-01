Les démocrates juifs dénoncent l’opposition de Netanyahu à l’Etat palestinien

Un groupe de démocrates de la Chambre juive s’oppose fermement aux récents commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’opposant à un État palestinien.

Dans une brève déclaration de deux phrases publiée vendredi, les députés ont condamné la position de Netanyahu, affirmant que la création d’une Palestine autonome, existant aux côtés d’Israël, est la meilleure stratégie pour garantir une paix durable dans cette région instable.

« Nous sommes fortement en désaccord avec le Premier ministre », ont déclaré les législateurs. « Une solution à deux États est la voie à suivre. »

La déclaration a été approuvée par 15 démocrates juifs à la chambre basse, y compris d’éminents législateurs chevronnés tels que les représentants Jerry Nadler (NY), le principal démocrate du comité judiciaire ; Jamie Raskin (Md.), le principal démocrate du panel de surveillance et de responsabilité ; Adam Schiff (Californie), ancien président de la commission du renseignement ; et Jan Schakowsky (Illinois), whip adjoint en chef dans sa 26e année à Capitol Hill.

Les autres législateurs signataires de la déclaration sont les représentants Jake Auchincloss (Mass.), Becca Balint (Vt.), Suzanne Bonamici (Oregon), Steve Cohen (Tenn.), Dan Goldman (NY), Seth Magaziner (RI), Mike Levin (Californie), Dean Phillips (Minn.), Kim Schrier (Wash.), Brad Sherman (Californie) et Elissa Slotkin (Mich.).

La brièveté de la déclaration des démocrates reflète la nature sensible du débat : les libéraux juifs ont fermement soutenu le droit d’Israël à se défendre après l’attaque du Hamas du 7 octobre, mais ils se sont longtemps opposés à bon nombre des politiques spécifiques des pays lointains. l’administration de droite de Netanyahu.

D’autres libéraux de la Chambre n’ont pas été aussi prudents dans leur condamnation des propos de Netanyahu.

“Le Premier ministre ne dit pas simplement ‘non’ aux États-Unis, il dit ‘non’ à la possibilité d’un avenir sûr et prospère pour son propre peuple et le peuple palestinien, et cela est inacceptable”, a déclaré le représentant. Mark Takano (Démocrate de Californie) a déclaré.

Cette réaction intervient au milieu des opérations militaires israéliennes en cours dans la bande de Gaza en réponse à l’attaque du 7 octobre perpétrée par des militants du Hamas qui a tué plus de 1 200 personnes. Netanyahu a suscité une controverse jeudi lorsqu’il a rejeté les appels mondiaux – y compris ceux de l’administration Biden – à réduire l’intensité des combats dans le but de protéger les civils palestiniens.

Plus de 25 000 Palestiniens ont déjà été tués dans le conflit, selon le ministère de la Santé de Gaza – qui est associé au Hamas mais qui a historiquement rapporté des données précises sur la mortalité – et plus de 80 pour cent de la population de Gaza a été déplacée.

Netanyahu a également haussé les sourcils en rejetant les appels en faveur d’une solution à deux États, à laquelle il s’est longtemps opposé, en avertissant que cela créerait un refuge sûr pour le Hamas qui pourrait lancer des attaques contre Israël à l’avenir.

Israël, a-t-il déclaré, « doit exercer un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain ».

« Cela entre en contradiction avec l’idée de souveraineté [for Palestinians]. Que pouvons-nous faire?” il ajouta. « Cette vérité, je la dis à nos amis américains, et j’ai mis un frein à la tentative de nous contraindre à une réalité qui mettrait en danger l’État d’Israël. »

Ces remarques ont suscité une réponse immédiate de la part de la Maison Blanche de Biden.

« Nous voyons évidemment les choses différemment », a déclaré John Kirby, porte-parole de l’administration en matière de sécurité nationale.