Les démocrates interrogent Twitter, TikTok et Meta sur les menaces après le raid de Trump sur Mar-a-Lago

Le panneau du bâtiment J.Edgar Hoover FBI peut être vu à travers des clôtures et des barbelés entourant la construction sur le côté du bâtiment à Washington, DC, États-Unis, le 17 août 2022.

Chefs du comité de surveillance de la Chambre a exhorté huit entreprises de médias sociaux vendredi pour sévir contre les menaces en ligne contre les forces de l’ordre qui seraient en augmentation à la suite du raid du FBI au domicile de l’ancien président Donald Trump, Mar-a-Lago.

Les législateurs ont envoyé des lettres demandant des informations et des documents à Twitter, TikTok, la société mère de Facebook Meta et Telegram, ainsi qu’à l’application Truth Social soutenue par Trump. Trois autres plates-formes avec des adeptes largement conservateurs, Rumble, Gettr et Gab, ont également été contactées.

Les lettres recherchent des données sur les menaces publiées en ligne depuis la perquisition du 8 août dans la résidence de l’ancien président à Palm Beach, en Floride, ainsi que des informations sur les politiques de l’entreprise en matière de signalement et de suppression des menaces.

Les déclarations de Trump et de ses alliés républicains au sujet de la perquisition ont peut-être « déclenché un flot de menaces violentes sur les réseaux sociaux qui ont déjà fait au moins un mort », a déclaré la présidente de la surveillance Carolyn Maloney, DN.Y., et présidente du sous-comité de la sécurité nationale. Le représentant Stephen Lynch, D-Mass., A écrit dans les lettres.

Ils ont cité un avertissement du FBI et le département de la sécurité intérieure que les menaces contre les agents ont augmenté en ligne depuis que les agents ont exécuté le mandat de perquisition de Mar-a-Lago, selon NBC News.

Les démocrates faisaient également référence à un homme qui a tiré avec un pistolet à clous sur un bureau du FBI à Cincinnati, Ohio, puis s’est enfui avant d’être tué dans une fusillade avec la police. Cet homme, identifié par la police comme étant Ricky Shiffer, avait apparemment posté de nombreux messages menaçants sur Truth Social après le raid de Mar-a-Lago.

“Nous vous exhortons à prendre des mesures immédiates pour faire face à toute menace de violence contre les forces de l’ordre qui apparaît sur les plateformes de votre entreprise”, ont écrit Maloney et Lynch dans les lettres.