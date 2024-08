Les démocrates intentent une action en justice pour bloquer les règles géorgiennes qui, selon eux, bloqueront la finalisation des résultats des élections

ATLANTA — Le Parti démocrate de Géorgie a intenté une action en justice lundi pour bloquer deux règles récentes adoptées par le Conseil électoral de l’État qui pourraient être utilisées par les responsables du comté qui souhaitent refuser de certifier une élection, ce qui pourrait entraîner des retards dans la finalisation des résultats de l’État.

La plainte, déposée devant un juge d’État à Atlanta, soutient que les règles violent une loi de l’État qui fait de la certification une obligation. La plainte demande au juge de déclarer que les règles sont invalides parce que le conseil électoral de l’État, désormais dominé par des alliés de l’ancien président Donald Trump, outrepasse son autorité légale.

Les actions du conseil alarment les démocrates et les militants du droit de vote, et s’inscrivent dans le contexte de lutte partisane en Géorgie sur les procédures de vote qui est antérieure à l’élection présidentielle de 2020. Il s’agit d’une bataille dans un autre État sur ce qui a longtemps été une réflexion administrative après coup, les conseils d’État et locaux certification des résultats.

Le procès affirme que les règles invitent au chaos post-électoral, que le conseil défie la loi de l’État qui stipule que les fonctionnaires du comté « doivent certifier » les résultats, et que plus d’un siècle de jurisprudence en Géorgie montre que les fonctionnaires du comté n’ont aucune marge de manœuvre.

« Selon leurs rédacteurs, ces règles reposent sur l’hypothèse selon laquelle la certification des résultats des élections par un conseil de comté est discrétionnaire et sujette à une enquête libre qui peut retarder la certification ou l’empêcher complètement. Mais ce n’est pas la loi en Géorgie », stipule la plainte déposée auprès du tribunal supérieur du comté de Fulton.

Les républicains pro-Trump soutiennent que les règles ne font que renforcer le devoir existant d’un conseil électoral de comté d’examiner minutieusement les résultats des élections, notant que chaque membre du conseil doit prêter serment de compiler des résultats « vrais et parfaits ».

« Ces changements de bon sens profiteront à tous les Géorgiens, quelle que soit leur affiliation politique, car ils sont tous conçus pour accroître la transparence et la confiance du public concernant nos élections », a déclaré le président du Parti républicain de l’État, Josh McKoon, dans un communiqué défendant les changements de règles plus tôt lundi, avant que le procès ne soit rendu public.

UN trio de partisans républicains Les partisans de Trump ont pris le contrôle de ce conseil de régulation composé de cinq membres plus tôt cette année. Il ne joue aucun rôle direct dans la détermination des résultats des élections, mais rédige des règles pour garantir le bon déroulement des élections et entend les plaintes concernant les violations.

Trump a fait l’éloge de ces membres par leur nom lors d’une conférence de presse le 3 août. rassemblement à Atlanta affirmant que les trois « sont tous des pitbulls qui se battent pour l’honnêteté, la transparence et la victoire », mais critiquant le démocrate au conseil d’administration et le président non partisan nommé par le gouverneur Brian Kemp, affirmant qu’ils « ne sont pas si bons ».

Cela, ainsi que le fait que McKoon ait salué la prise de contrôle du conseil d’administration et ait ensuite envoyé par courrier électronique des propositions de règles aux membres du conseil, ont conduit les démocrates à affirmer qu’un conseil d’administration autrefois endormi est désormais un outil direct de Trump.

« Le conseil électoral de l’État de Géorgie devient un complice à part entière dans cette tentative de supprimer nos votes », a déclaré lundi la représentante démocrate américaine Lucy McBath lors d’une conférence de presse au Capitole de Géorgie. « En adoptant cette nouvelle règle, ils créent des obstacles au décompte des votes et à la certification des élections afin que Donald Trump puisse une fois de plus tenter de plonger notre pays dans le chaos. »

Un sénateur démocrate et l’ancien président du conseil électoral du comté de Fulton ont tous deux envoyé des lettres demandant à Kemp de révoquer les trois membres proches de Trump pour avoir violé les lois éthiques de l’État. Kemp a demandé lundi au procureur général républicain Chris Carr de déterminer si Kemp avait la compétence légale pour examiner ces demandes.

La plainte déposée par les démocrates cite spécifiquement le texte ajouté par une règle pour obliger les responsables électoraux des comtés à mener une « enquête raisonnable » avant de certifier les résultats. Elle vise également une deuxième règle qui permet aux responsables électoraux des comtés « d’examiner tous les documents liés aux élections créés pendant le déroulement des élections ».

Les fraudes ou les fautes présumées devraient être traitées par les tribunaux, et non par les fonctionnaires du comté lorsqu’ils comptabilisent les résultats, soutient la poursuite, citant plus d’un siècle de décisions judiciaires de Géorgie.

Bien que les nouvelles règles puissent être interprétées comme étant conformes à la loi géorgienne, autorisant uniquement un examen ou une révision qui ne retarderait pas la certification, « ce n’est pas ce que les rédacteurs de ces règles avaient l’intention de faire », indique le procès, citant leur témoignage devant le conseil.

La première règle ne définit pas « l’enquête raisonnable » et la seconde « n’a aucun fondement dans le code électoral ou la jurisprudence », soutient la poursuite.

Il n’est pas certain que les comtés puissent refuser de certifier avec succès. Ils feraient face à des poursuites judiciaires demandant aux juges d’ordonner aux conseils de comté d’accomplir leurs obligations légales. Et il est peu probable que le comté de Fulton ou l’un des cinq autres comtés les plus peuplés de l’État, tous fidèlement démocrates, rejette la certification. Au lieu de cela, les refus de certification viendraient probablement de comtés plus petits et plus républicains.

En Géorgie, les autorités de l’État ont dû ordonner au comté rural de Coffee de se certifier en 2020. En mai, Julie Adams, membre du conseil électoral du comté de Fulton nommée par les républicains, refusé de certifier résultats des élections primaires après avoir déposé une plainte soutenue par l’America First Policy Institute, aligné sur Trump, qui soutient que les membres du conseil électoral du comté ont le pouvoir discrétionnaire de rejeter la certification.

La plainte a été déposée par des membres du conseil électoral des comtés de la métropole d’Atlanta, la plupart choisis par le Parti démocrate local, ainsi que par des électeurs qui soutiennent les démocrates, deux législateurs démocrates de l’État candidats à la réélection et les partis démocrates de l’État et national.