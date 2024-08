Les démocrates intentent un procès contre les nouvelles règles électorales dans l’État clé de Géorgie

ATLANTA — Le Comité national démocrate, le Parti démocrate de Géorgie et plusieurs personnes, dont des membres du conseil du comté, ont poursuivi lundi le conseil électoral de l’État de Géorgie au sujet de nouvelles règles électorales qui, selon les critiques, sont en conflit avec la loi de l’État imposant la certification des résultats des élections.

Au cœur du procès civil, intenté dans le comté de Fulton, se trouvent deux éléments le comité électoral a adopté ce mois-ci : la règle de l’enquête raisonnable et la règle de l’examen.

La plainte affirme que les règles sont en contradiction avec les lois de Géorgie régissant la certification et que le comité électoral n’a pas suivi les procédures d’élaboration des règles comme l’exige la loi de l’État. Elle demande donc au tribunal de suspendre les deux règles dans la mesure où elles sont en conflit avec la loi existante.

Les plaignants demandent également une déclaration selon laquelle les résultats des élections doivent être certifiés avant la date limite légale de l’État de Géorgie, le 12 novembre, et que la certification est obligatoire plutôt que discrétionnaire.

Les représentants démocrates de l’État ont demandé lundi au gouverneur républicain Brian Kemp de révoquer les trois membres républicains du conseil d’administration qui ont approuvé les nouvelles règles, affirmant qu’ils avaient agi en dehors du champ d’autorité du conseil lorsqu’ils ont approuvé les mesures.

Le comité électoral est présidé par un républicain, et il se compose également de trois républicains que l’ancien président Donald Trump a salués comme ses « pitbulls » pour la « victoire », en plus d’un démocrate.

« Ils sont en feu. Ils font un excellent travail », a déclaré M. Trump lors du rassemblement des trois républicains qui ont voté pour les nouveaux pouvoirs. « Janice Johnston, Rick Jeffares et Janelle King, trois personnes sont toutes des pitbulls qui se battent pour l’honnêteté, la transparence et la victoire. »

Ces règles permettraient aux membres des commissions électorales des comtés de mener des enquêtes « raisonnables » avant de certifier les résultats. Les critiques affirment que cela pourrait plonger les élections en Géorgie dans le chaos car la notion d’« enquête raisonnable » n’est pas définie, ce qui permettrait à un membre individuel de la commission de bloquer la certification pour n’importe quelle raison.

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain qui fait partie des critiques, a qualifié les nouvelles règles de « chaos » de dernière minute.

« Ces changements malavisés de dernière minute de la part de bureaucrates non élus qui n’ont jamais organisé d’élections et semblent rejeter les conseils de quiconque l’a fait pourraient causer de graves problèmes dans une élection qui, autrement, serait sûre et précise », a déclaré Raffensperger dans un communiqué du 15 août.

La règle d’examen, selon le procès, permettrait « d’exiger que les conseils de comté mettent à la disposition de tout membre du conseil pour examen « toute la documentation relative aux élections créée pendant la conduite des élections avant la certification des résultats ». » La règle laisse les termes clés non définis, ne précisant pas quelle documentation doit être fournie.

La plainte affirme que le conseil électoral a tenté de « transformer l’acte simple et obligatoire de certification » en une « licence générale permettant aux membres individuels du conseil de traquer les prétendues irrégularités électorales de toute nature ».

La plainte demande une déclaration selon laquelle l’obligation de certifier les résultats au niveau du comté est obligatoire et ne relève pas de la discrétion des autorités locales. Elle demande également une injonction des règles dans la mesure où le tribunal estime qu’elles sont incompatibles avec les obligations de certification des conseils de comté et/ou qu’elles sont défectueuses sur le plan procédural.

« Depuis des mois, les républicains du mouvement MAGA en Géorgie et dans tout le pays tentent de préparer le terrain pour contester les résultats des élections lorsqu’ils perdront à nouveau en novembre », a déclaré Quentin Fulks, porte-parole de la campagne de Harris-Walz, dans un communiqué. « Mais les démocrates sont prêts et nous les arrêterons. Certifier une élection n’est pas un choix, c’est la loi. »

Joe Biden a remporté de justesse la Géorgie en 2020. Lors d’un appel téléphonique en janvier 2021, Trump a demandé Raffensperger pour annuler les résultats de 2020, en disant : « Je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que ce que nous avons. Parce que nous avons gagné l’État. »

Raffensperger a refusé. Un recomptage manuel a certifié Biden comme vainqueur par 12 284 voix dans une victoire inattendue pour les démocrates.

La Géorgie devrait être un champ de bataille cette fois-ci aussi.

La vice-présidente Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, lancer une tournée en bus dans l’État à partir de mercredi, à un peu plus de deux mois du jour du scrutin.

Charlie Gile a fait son reportage depuis Atlanta, Lisa Rubin depuis New York et Raquel Coronell Uribe depuis Washington, DC.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com