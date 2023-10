Les démocrates intensifient leur campagne de pression pour confirmer les candidats dans un contexte de crise israélienne

« Je pense que tout cela plaide en faveur d’une réforme assez importante du processus de nomination », a déclaré le sénateur. Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a déclaré dans une interview.

Le blocus militaire — mis en place par le sénateur. Tommy Tuberville (R-Ala.) pour protester contre la politique du Pentagone en matière d’avortement en matière de voyages – comprend deux choix pour les chefs d’état-major et les officiers à la tête des forces américaines au Moyen-Orient. Dans le même temps, trois des choix du président Joe Biden pour être ambassadeurs dans les pays du Moyen-Orient, ainsi que son choix pour le poste le plus élevé du département d’État en matière de lutte contre le terrorisme, attendent les votes au Sénat alors que le processus de confirmation échoue.

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a officiellement retenu le responsable de la lutte contre le terrorisme, et d’autres sénateurs anonymes ont retenu d’autres candidats diplomatiques.

Murphy, un démocrate qui préside la sous-commission des relations étrangères chargée de superviser la politique au Moyen-Orient, a déclaré que les conséquences des attaques brutales du week-end soulignent la nécessité de modifier les règles de la chambre pour faciliter la confirmation d’un grand nombre de promotions. À l’heure actuelle, un seul sénateur peut bloquer le processus et forcer des votes qui prennent beaucoup de temps.

« J’en ai parlé aux républicains dans le contexte des prises de Tuberville », a déclaré Murphy. « J’espère que si aucun de ces éléments ne fléchit face à cette crise au Moyen-Orient, certains Républicains seront disposés à envisager certains changements de processus. »

Il est peu probable que les sénateurs républicains fassent défection, mais Murphy a déclaré qu’il avait parlé à certains républicains de la possibilité de modifier les procédures du Sénat, sans toutefois préciser qui. D’autres démocrates continuent de faire pression sur les membres du GOP, estimant qu’ils sont tout aussi frustrés que Tuberville intervienne et espèrent qu’ils verront que la guerre en Israël a accru l’urgence.

Les responsables du Pentagone qui ont informé les sénateurs mardi sur la crise israélienne ont mis l’accent sur neuf postes militaires supérieurs dans le commandement responsable du Moyen-Orient qui sont confrontés à des perturbations en raison des prises de Tuberville, selon une personne proche de l’appel non classifié, qui a obtenu l’anonymat pour discuter de l’affaire privée. réunion. Les responsables ont également fait pression pour que les noms des ambassadeurs en Israël, en Égypte et au Liban soient confirmés.

La plupart des républicains s’opposent à la politique de l’avortement, mais certains sénateurs éminents du Parti républicain ne sont pas d’accord avec la tactique de Tommy Tuberville. | Francis Chung/POLITIQUE

Tuberville a déclaré dimanche qu’il ne reculerait pas malgré l’entrée en guerre du plus proche allié des États-Unis au Moyen-Orient, insistant sur le fait que les démocrates confirment chaque nomination individuellement jusqu’à ce que le Pentagone abandonne sa politique de remboursement aux troupes de leurs frais de voyage pour obtenir un avortement.

Trois premiers choix – dont le président des Joint Chiefs, le général CQ Brown – ont été confirmés individuellement, mais les démocrates ont largement rejeté la possibilité de voter sur toutes les promotions en attente, la qualifiant d’impraticable car cela prendrait beaucoup de temps.

La plupart des Républicains s’opposent à la politique de l’avortement, mais certains sénateurs éminents du Parti républicain, dont le leader de la minorité sénatoriale, Mitch McConnellen désaccord avec la tactique de Tuberville.

Murphy a reconnu l’intérêt républicain limité à modifier les règles du Sénat. Mais lui et d’autres démocrates espèrent néanmoins que davantage de républicains verront le moment où le Sénat annulera les dommages causés aux États-Unis et à leurs alliés et interviendra pour mettre fin au blocus.

« Je n’ai pas de meilleur outil que celui d’argumenter sur le bien-fondé d’une décision. Nous ne pouvons pas aider Israël sans avoir notre équipe au Moyen-Orient », a déclaré Murphy. « Il est tout simplement essentiel pour nous d’avoir nos meilleurs collaborateurs dans la région afin d’être pertinents dans toutes les discussions politiques qui pourraient avoir lieu. »

Le sénateur Chris Coons (D-Del.), un allié de Biden, a déclaré que le fait que les États-Unis se retrouvent actuellement sans ambassadeur en Israël est « une terrible erreur ».

« Les pitreries partisanes font obstacle aux nominations clés et aux promotions militaires depuis trop longtemps », a déclaré Coons dans un communiqué, « et j’espère que nous pourrons avancer rapidement dans la confirmation de ces candidats lorsque le Sénat reprendra sa session. »

Le sénateur Tim Kaine (D-Va.), membre de la commission des forces armées, a déclaré qu’il « commençait à entendre mes collègues républicains du Sénat » faire part de leur mécontentement lorsque la chambre siégeait la semaine dernière et a prédit des progrès dans l’approbation des candidats au retour des sénateurs la semaine prochaine. .

« Ils en ont assez de l’arrêt des promotions militaires américaines par le sénateur Tuberville », dit Kaine. a déclaré lundi sur MSNBC. « Quand nous reviendrons, je pense que vous verrez cet embâcle se briser, et nous allons commencer à confirmer nos militaires. »

Le sénateur Tammy Duckworth (D-Ill.) a déclaré que la crise rend la confirmation des promotions généralement non controversées « aussi importante que jamais ».

« L’un de nos alliés les plus proches est confronté à la guerre – et pourtant, un homme bloque les officiers dont nos militaires ont besoin pour les aider. » Duckworth publié sur les réseaux sociaux. « Sénateur Tuberville, mettez fin à votre emprise. »

L’administration Biden et le Sénat sont confrontés à des postes vacants sur plusieurs fronts. En plus des promotions militaires, de hauts postes diplomatiques dans trois pays du Moyen-Orient et le plus haut responsable de la lutte contre le terrorisme au Département d’État ont dépéri au Sénat malgré l’approbation de la commission des relations étrangères.

« J’espère que cela démontre, de manière très claire et réelle, que l’heure n’est pas aux jeux politiques », a déclaré Kaine sur MSNBC. « Les États-Unis ont besoin d’avoir leur équipe sur le terrain. Nous devons confirmer les ambassadeurs, confirmer les nominations militaires, puis faire ce que nous pouvons en tant que nation pour aider notre allié Israël à se défendre.

Parmi les plus de 300 promotions en attente figurent l’amiral Lisa Franchetti et le général David Allvin, les choix de Biden pour diriger respectivement la marine et l’armée de l’air.

La longue liste comprend également le contre-amiral George Wikoff, qui a été choisi pour commander la 5e flotte américaine qui supervise les forces navales au Moyen-Orient. Le vice-amiral Brad Cooper, l’actuel chef de la 5e flotte, a été nommé numéro deux du Commandement central américain, qui dirige les opérations militaires dans la région. Tuberville bloque également le directeur adjoint de la stratégie, des plans et de la politique du commandement central, le commandant adjoint des forces aériennes et le commandant adjoint de la marine.

Chef de la majorité Chuck Schumer avait longtemps résisté aux appels à organiser des votes autonomes – avec les confirmations de Brown et de deux autres personnes après que Tuberville a menacé de forcer lui-même les votes de procédure. Un porte-parole de Schumer n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les futurs votes ou sur un changement de règles.

Les démocrates ont plutôt appelé les dirigeants du GOP à intervenir. Mais il n’y a pas encore eu de vague de fond parmi les Républicains contre Tuberville.

« Cette emprise n’a rien à voir avec notre capacité à réagir, à protéger et à travailler franchement aux côtés de nos alliés », a déclaré le sénateur. Tim Scott (RS.C.), candidat à l’investiture présidentielle républicaine, a déclaré lundi sur CNN. « Les promotions gelées sont un problème totalement différent. »

Les candidats aux postes d’ambassadeur américain à Oman, au Koweït, au Liban et de coordinateur de la lutte contre le terrorisme au Département d’État attendent tous un vote au Sénat. Président des relations étrangères du Sénat Ben Cardin (Démocrate-Md.) a fixé une audience pour Jack Lew, le candidat au poste d’ambassadeur des États-Unis en Israël, au 18 octobre et n’a pas encore fixé d’audience pour le candidat pour l’Égypte, Herro Mustafa Garg.

Murphy a demandé au Sénat de confirmer les candidats diplomatiques en attente de vote le jour de sa reprise en session la semaine prochaine.

Ted Cruz s’est opposé à une confirmation rapide d’Elizabeth Richard, qu’il accuse d’avoir apaisé le Hezbollah alors qu’elle était ambassadrice au Liban. | Francis Chung/POLITIQUE

La commission sénatoriale des relations étrangères a avancé Elizabeth Richard, la candidate au poste de coordinatrice de la lutte contre le terrorisme, et Karen Sasahara, la candidate du Koweït, le 27 avril. La commission a avancé la candidate d’Oman, Ana Escrogima, et Lisa Johnson, la candidate du Liban, le 1er juin.

Le 14 juin, Cruz s’est opposé à une confirmation rapide de Richard, qu’il accusait d’avoir apaisé le Hezbollah alors qu’elle était ambassadrice au Liban. Cruz a cité des allégations selon lesquelles elle aurait refusé une petite force militaire envoyée à Beyrouth pour protéger l’ambassade américaine après l’assassinat en 2020 du chef militaire iranien Qasem Soleimani.

« Le sénateur. Cruz demande depuis des années à l’administration d’envoyer au Sénat un coordinateur pour la lutte contre le terrorisme qui s’engagera à combattre les mandataires iraniens comme le Hezbollah ou le Hamas », a déclaré un porte-parole de Cruz, ajoutant que la crise israélienne n’a pas changé sa position.

« Les violences génocidaires infligées à Israël par des mandataires iraniens ce week-end n’ont fait que rendre ce besoin encore plus aigu », a ajouté le porte-parole. « Malheureusement, le dossier de Mme Richard montre qu’elle n’est absolument pas qualifiée pour ce poste. »

Bien que l’opposition de Cruz soit bien connue, les sénateurs ne sont pas tenus d’annoncer publiquement leurs nominations et certaines le font en secret. Il n’est donc pas clair qui bloque les nominations des autres ambassadeurs.

Biden a envoyé la nomination de Lew au Sénat il y a à peine deux semaines, le 28 septembre.

Confirmer que Lew propose aux États-Unis un représentant personnel en Israël au milieu de la crise – et le faire rapidement pourrait abréger le débat avec les républicains du Congrès, qui accusent la politique de Biden envers Israël et l’Iran d’avoir jeté les bases du conflit.

On s’attend à ce que Lew soit critiqué pour son mandat de secrétaire au Trésor, lorsqu’il était l’un des principaux responsables de l’administration Obama défendant l’accord sur le nucléaire iranien.

« Nous avons des désaccords sur la politique au Moyen-Orient », a déclaré Murphy. « Nous avons des désaccords sur la politique iranienne et israélienne. C’est le moment pour nous de mettre ces désaccords de côté et de confirmer ces candidats.