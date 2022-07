Les démocrates haussiers se divisent sur le meilleur choix pour bouleverser le Sénat du Missouri

ST. LOUIS (AP) – Les démocrates sont optimistes quant à leurs chances de bouleversement dans la course au Sénat américain du Missouri si l’ancien gouverneur Eric Greitens, en proie aux scandales, devient le candidat républicain. Mais ils sont divisés sur lequel de leurs deux meilleurs candidats est le meilleur pari pour une victoire en novembre.

Lucas Kunce apporte une fanfaronnade marine et un populisme de base qui plaît à certains, en particulier dans l’outstate Missouri. Il a récolté plus d’argent que tout autre candidat, démocrate ou républicain, au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Trudy Busch Valentine, une travailleuse de la santé à la retraite et héritière de la fortune d’Anheuser-Busch, est entrée tardivement dans la course, s’engageant à apporter compassion et décence à Washington.

À quelques jours de la primaire du 2 août, Greitens reste parmi les meilleurs prétendants du côté républicain, avec le procureur général Eric Schmitt et la représentante américaine Vicky Hartzler. Les dirigeants républicains, y compris le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, craignent que Greitens, qui a été chassé de ses fonctions un an et demi seulement après le début de son mandat au milieu d’enquêtes tourbillonnantes, ne leur coûte un siège sûr dans un état rouge fiable à un moment où ils essaient reprendre le contrôle du Sénat.

Du côté démocrate, l’État partie et le Comité de campagne sénatoriale démocrate ont refusé de soutenir un candidat. Pendant ce temps, les dirigeants locaux du Parti démocrate qui soutiennent Kunce ou Valentine disent que l’éligibilité est un facteur majeur – mais ils sont divisés sur qui est le candidat le plus fort.

Dans la banlieue de St. Louis, le comité central démocratique du comté de Jefferson a approuvé Valentine, estimant que l’infirmière à la retraite à la voix douce offre les meilleures chances de gagner en novembre.

Le président du comité, Bob Butler, est à la fois intrigué et inquiet à l’idée que Valentine affronte Greitens.

“Il serait le plus facile à affronter, mais en même temps, il est suffisamment dangereux pour que, s’il gagne, il soit votre sénateur américain, et c’est vraiment effrayant”, a déclaré Butler.

Andy Leighton, président du comité démocratique du comté de Cape Girardeau et candidat du Missouri House, soutient Kunce. Kunce a présenté son argumentaire à Leighton et à son comité il y a plus d’un an et a souvent suivi. La campagne de la Saint-Valentin, a déclaré Leighton, ne l’a jamais contacté.

« Il a été dehors et environ. À ma connaissance, aucun autre candidat n’a visité autant d’endroits. Il a mis du temps et a créé une organisation », a déclaré Leighton.

Le sénateur républicain américain Roy Blunt a annoncé en mars 2021 qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat. Vingt et un républicains et 11 démocrates sont en compétition dans les primaires de la semaine prochaine. Au-delà de Kunce et Valentine, seul le propriétaire d’entreprise du comté de St. Louis, Spencer Toder, a dépassé les six chiffres en matière de dons.

La présence de John Wood, un républicain qui se présente comme indépendant avec des millions de dollars de soutien d’un comité d’action politique dirigé par l’ancien sénateur républicain John Danforth, ajoute un joker à la course de novembre. Sa présence pourrait diviser le vote du GOP aux élections générales.

Greitens a suscité de loin le plus d’attention dans la course. L’ancien officier de la Navy SEAL, âgé de 48 ans, était une star républicaine en plein essor après avoir remporté la course au poste de gouverneur de 2016, mais sa fortune politique a rapidement plongé.

Début 2018, il a admis avoir eu une liaison extraconjugale avec son coiffeur en 2015 et a été inculpé d’une accusation d’invasion de primaire l’accusant d’avoir pris une photo compromettante d’elle pour l’utiliser comme chantage.

Peu de temps après, un comité de la Missouri House a commencé à enquêter sur les finances de sa campagne et Greitens a été accusé d’un deuxième crime lié à cette enquête. Les deux accusations ont finalement été abandonnées. Sous le risque que les accusations soient à nouveau déposées et susceptibles d’être mises en accusation, Greitens a démissionné en juin 2018.

Depuis, lui et sa femme ont divorcé. Dans un affidavit de mars dans un différend concernant la garde d’un enfant, Sheena Greitens l’a accusé d’avoir abusé d’elle et de l’un de leurs enfants. Eric Greitens a qualifié les accusations de « fausses » et de « coup politique ».

Kunce, comme Greitens, est un vétéran. L’avocat de 39 ans a servi 13 ans dans les Marines, avec des tournées en Afghanistan et en Irak.

Il a grandi dans une famille ouvrière de Jefferson City et s’est souvenu que sa famille avait du mal à joindre les deux bouts après la naissance de sa sœur avec une maladie cardiaque.

“Nous avons fait faillite, et nous l’avons fait parce que les gens de ce quartier apportaient de la nourriture à la maison, ils ont passé l’assiette au groupe de prière de ma mère”, a déclaré Kunce.

Valentine, 65 ans, est une philanthrope de longue date mais ne s’est jamais présentée aux élections. Elle est la fille d’August « Gussie » Busch Jr., président et PDG de longue date d’Anheuser-Busch, qui a fait de la brasserie de Saint-Louis la plus grande brasserie au monde. La brasserie a été vendue à InBev en 2008, mais la famille Busch reste importante à Saint-Louis.

Valentine a déclaré qu’elle avait décidé de participer à la course après avoir été témoin de “la division dans notre pays et du vitriol dans notre politique”.

Pendant plus d’un siècle, le Missouri a été un État swing présidentiel fiable. Mais depuis 2008, l’État a soutenu le candidat républicain à la présidentielle, notamment en soutenant massivement Donald Trump en 2016 et 2020.

La vérificatrice Nicole Galloway est actuellement la seule démocrate à occuper un poste à l’échelle de l’État, bien que cinq des huit élus à l’échelle de l’État aient été démocrates il y a dix ans.

La fracture est profonde. Les deux centres urbains du Missouri – Kansas City et St. Louis – sont majoritairement démocrates. Les banlieues sont divisées. La plupart du reste de l’État est républicain rouge betterave.

Valentine a déclaré que les démocrates avaient perdu du terrain dans le Missouri rural parce qu’ils “avaient cessé d’écouter” les gens. Elle insiste sur la nécessité d’un meilleur accès aux éléments de base – accès à large bande, soins de santé, emplois.

Kunce, comme le candidat au Sénat John Fetterman en Pennsylvanie, est un populiste qui espère reconquérir les électeurs ruraux. Il veut interdire la propriété d’actions pour les membres du Congrès, briser les monopoles des entreprises et mettre fin à la propriété étrangère des terres agricoles. Il a déclaré que le gouvernement devrait dépenser de l’argent pour reconstruire le cœur du pays, et non pour construire des pays étrangers.

Les deux principaux démocrates ont rencontré des barrages routiers. Certains démocrates se demandent si Kunce n’est pas trop conservateur, notant qu’il s’est opposé au droit à l’avortement lorsqu’il s’est présenté pour un siège à la Chambre d’État en 2006. Il a dit qu’il avait changé d’avis après avoir servi dans l’armée au Moyen-Orient, “en voyant ce que c’était que de vivre dans un gouvernement grand frère où les femmes n’avaient aucun droit.

Valentine a été forcée de s’excuser en mars après qu’il a été rapporté qu’elle avait participé à un bal de débutante à l’adolescence organisé par une organisation qui interdisait alors les Noirs et les Juifs.

Les démocrates savent que le vainqueur de la primaire fera face à une bataille difficile en novembre. Mais ils ont bon espoir, surtout si Greitens est le candidat républicain.

“Il a beaucoup de bagages – beaucoup de bagages”, a déclaré Butler. « Plus que ce que vous voyez généralement chez un candidat. Je pense qu’il rebuterait beaucoup de républicains.

Jim Salter, Associated Press