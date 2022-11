Les démocrates gardent le contrôle du Sénat américain après la victoire du Nevada

Les démocrates garderont le contrôle du Sénat américain l’année prochaine après que la sénatrice démocrate américaine Catherine Cortez Masto a été réélue au Nevada, a projeté Edison Research samedi, conférant une victoire majeure au président américain Joe Biden.

Pourtant, les républicains sont restés sur le point de prendre le contrôle de la Chambre des représentants américaine alors que les responsables continuaient de compter les bulletins de vote lors des élections américaines de mi-mandat de mardi.

Cortez Masto a battu de justesse le challenger républicain Adam Laxalt, un ancien procureur général de l’État qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump.

Avec la victoire de Masto dans la foulée de la réélection du sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona vendredi soir, les démocrates contrôleront au moins 50 sièges au Sénat, le vice-président Kamala Harris pouvant rompre les liens dans la chambre de 100 membres.

Le Sénat est partagé à 50-50 entre démocrates et républicains. Le Sénat nouvellement élu prêtera serment le 3 janvier.

Si le sénateur démocrate Raphael Warnock remportait le second tour des élections du 6 décembre en Géorgie contre le challenger républicain Herschel Walker, cela porterait la majorité des démocrates à 51-49. Cela, à son tour, donnerait aux démocrates un avantage supplémentaire en adoptant un nombre limité de projets de loi controversés qui sont autorisés à avancer avec une majorité simple de voix, au lieu des 60 nécessaires pour la plupart des lois.

Les sénateurs démocrates Joe Manchin en Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema en Arizona sont des votes “inversés” qui ont bloqué ou retardé certaines des principales initiatives de Biden, y compris l’expansion de certains programmes sociaux.

Mais avec 51 sièges démocrates au prochain Congrès, l’influence de Manchin et de Sinema serait légèrement diluée.

On ne savait toujours pas quel parti détiendrait la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis pour les deux prochaines années. Les républicains ont continué à avoir un avantage, mais les retours affluaient toujours pour plusieurs courses, dont beaucoup en Californie à tendance libérale.

Les démocrates ont marqué un bouleversement important samedi avec une victoire projetée dans le 3e district du Congrès de Washington, où la démocrate Marie Gluesenkamp Perez a battu Joe Kent, approuvé par Trump.

Cela pourrait prendre plusieurs jours ou plus avant que le résultat de suffisamment de courses à la Chambre ne soit connu pour déterminer le contrôle du parti sur cette chambre de 435 sièges.

Les démocrates ont reçu un coup de pouce important vendredi soir lorsque Kelly, le sénateur démocrate de l’Arizona, devait conserver son siège, battant le républicain Blake Masters, qui, comme Laxalt, a été approuvé par Trump. Masters n’a pas concédé la course.

Kelly, ancien pilote de combat et astronaute de la Marine, a prononcé samedi un bref discours de victoire devant ses partisans à Phoenix avec sa femme, l’ancienne représentante démocrate Gabby Giffords, à ses côtés. Ses remarques ont porté sur le travail au Congrès de manière bipartite.

Kelly n’a pas mentionné Masters, mais a déclaré: “Nous avons vu les conséquences qui surviennent lorsque les dirigeants refusent d’accepter la vérité et se concentrent davantage sur les conspirations du passé que sur la résolution des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.”

Les élections de mi-mandat ont vu de nombreux candidats républicains, y compris Masters, faire écho à la fausse affirmation de l’ancien président Trump selon laquelle il a perdu les élections de 2020 au profit de Biden en raison d’une fraude électorale massive.

Au Nevada, où les responsables du comté de Clark traitaient les bulletins de vote arrivés par la poste et via des boîtes de dépôt, le registraire du comté, Joe Gloria, a déclaré qu’aucun candidat n’avait fait d’allégations de fraude à son bureau.

“Nous n’avons rien entendu d’aucune campagne liée à la fraude ou à la remise en cause” du processus ou des résultats, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Aucun vainqueur n’était encore projeté dans la course au poste de gouverneur de l’Arizona, où la démocrate Katie Hobbs détient une avance étroite sur le républicain Kari Lake. Dans la course au poste de secrétaire d’État du Nevada, le démocrate Cisco Aguilar a battu le républicain Jim Marchant, un partisan notoire de la fausse affirmation de Trump sur la fraude électorale de 2020.

NOMINATIONS JUDICIAIRES EN JEU

Un Sénat contrôlé par les démocrates fournira à Biden l’assurance que ses candidats pour occuper des dizaines de postes de juge fédéral seront confirmés sous la direction du chef de la majorité Chuck Schumer.

Cela serait particulièrement crucial pour les démocrates si un siège à la Cour suprême des États-Unis, qui compte désormais une majorité conservatrice de 6 contre 3, devait s’ouvrir au cours des deux dernières années du mandat de Biden.

Lorsque le Sénat sortant revient lundi pour une session de travail post-électorale qui pourrait se terminer fin décembre, Schumer vise à confirmer immédiatement deux autres juges fédéraux en attente des votes finaux.

Trump a plané au-dessus des élections de mi-mandat de 2022 toute l’année, qui a utilisé sa popularité continue parmi les conservateurs d’extrême droite pour influencer les candidats que le Parti républicain a nommés pour les courses au Congrès, au poste de gouverneur et locales.

Avec les performances médiocres des républicains mardi – même s’ils obtiennent le contrôle majoritaire étroit de la Chambre – Trump a été blâmé pour avoir encouragé les candidats qui n’ont pas pu faire appel à un électorat suffisamment large.

Laxalt et Georgia’s Walker ont tous deux obtenu le soutien de Trump. Les pertes républicaines dans l’une ou l’autre de ces deux courses pourraient encore nuire à la popularité de Trump, car les conseillers disent qu’il envisage d’annoncer une troisième course à la présidence en 2024. Les républicains de la Chambre, s’ils remportent une victoire, se sont engagés à essayer de faire reculer les victoires de Biden sur la lutte contre le climat changement et veulent pérenniser une série de réductions d’impôts de 2017 qui arriveront à expiration. Ils ont également prévu des enquêtes sur les activités de l’administration Biden et des enquêtes sur le fils du président, qui a eu des relations commerciales avec l’Ukraine et la Chine.



(Reportage par Tim Reid à Phoenix; Reportage et rédaction supplémentaires par Richard Cowan à Washington; Montage par Daniel Wallis et William Mallard)