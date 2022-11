Les démocrates gagnent en Arizona, ramenant le contrôle du Sénat américain à 2 États

Le sénateur démocrate Mark Kelly a remporté sa candidature à la réélection vendredi dans l’État crucial de l’Arizona, battant le capital-risqueur républicain Blake Masters pour mettre son parti à une victoire du contrôle de la chambre pour les deux prochaines années de la présidence de Joe Biden. .

Avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris, les démocrates peuvent conserver le contrôle du Sénat en remportant soit la course du Nevada, qui reste trop tôt pour appeler, soit le second tour du mois prochain en Géorgie. Les républicains doivent maintenant gagner ces deux courses pour prendre la majorité.

REGARDER | La Géorgie se prépare pour le second tour des élections : La Géorgie se prépare pour le second tour des élections Le républicain Herschel Walker et Raphael Warnock, un démocrate, se sont adressés à leurs bases pour obtenir un soutien pour le second tour des élections du mois prochain alors qu’ils se disputent un siège au Sénat américain.

La course de l’Arizona est l’une des rares compétitions ciblées par les républicains dans leur tentative de prendre le contrôle du Sénat 50-50. C’était un test des percées que Kelly et d’autres démocrates ont faites dans un État autrefois dominé de manière fiable par le Parti républicain. La victoire de Kelly suggère que le succès démocrate en Arizona n’était pas une aberration pendant la présidence de Donald Trump.

D’autres concours de l’Arizona, y compris la course étroitement surveillée pour le poste de gouverneur entre la démocrate Katie Hobbs et la républicaine Kari Lake, étaient trop tôt pour appeler vendredi soir.

Kelly s’est concentrée sur le droit à l’avortement, la baisse des prix des médicaments

Kelly, une ancienne astronaute de la NASA qui a volé quatre fois dans l’espace, est mariée à l’ancienne représentante américaine Gabby Giffords, qui a inspiré la nation en se remettant d’une blessure par balle à la tête lors d’une tentative d’assassinat en 2011 qui a tué six personnes et en a blessé 13. Kelly et Giffords ont ensuite cofondé un groupe de défense de la sécurité des armes à feu.

La victoire de Kelly lors d’une élection spéciale de 2020 stimulée par la mort du sénateur républicain John McCain a donné aux démocrates les deux sièges au Sénat de l’Arizona pour la première fois en 70 ans. Le changement a été propulsé par l’évolution démographique rapide de l’État et l’impopularité de Trump.

La campagne de Kelly en 2022 s’est largement concentrée sur son soutien au droit à l’avortement, la protection de la sécurité sociale, la baisse des prix des médicaments et la garantie d’un approvisionnement en eau stable au milieu d’une sécheresse, qui a réduit la coupe de l’eau du fleuve Colorado par l’Arizona.

Cette photo composite montre le candidat au Sénat républicain du Nevada, Adam Laxalt, à gauche, et la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto. Le dépouillement des bulletins de vote dans cette course se poursuit. (John Locher/Associated Press, Jacquelyn Martin/Associated Press)

Avec Biden aux prises avec de faibles cotes d’approbation, Kelly a pris ses distances avec le président, en particulier sur la sécurité des frontières, et a minimisé son affiliation démocrate au milieu de l’angoisse suscitée par l’état de l’économie.

Il s’est également présenté comme un indépendant prêt à contrecarrer son parti, à la manière de McCain.

Masters, un acolyte de l’investisseur technologique milliardaire Peter Thiel, a tenté de pénétrer l’image indépendante de Kelly, l’alignant sur l’échec de Biden à sécuriser la frontière américano-mexicaine et à juguler l’inflation galopante.

Les maîtres ont promu la théorie raciste

Masters s’est fait aimer de nombreux électeurs primaires républicains avec son penchant pour la provocation et la pensée contraire. Il a appelé à la privatisation de la sécurité sociale, a adopté une position dure contre l’avortement et a promu une théorie raciste populaire auprès des nationalistes blancs selon laquelle les démocrates cherchent à utiliser l’immigration pour remplacer les Blancs aux États-Unis.

Mais après être sorti meurtri d’une primaire controversée, Masters a eu du mal à collecter des fonds et a été mis sur la défensive face à ses positions controversées.

Il a obtenu l’approbation de Trump après avoir affirmé que “Trump a gagné en 2020”, mais sous la pression lors d’un débat le mois dernier, il a reconnu qu’il n’avait pas vu de preuve que la dernière élection présidentielle avait été truquée. Plus tard, il a doublé la fausse affirmation selon laquelle Trump avait gagné.

Après la primaire, il a effacé certaines de ses positions les plus controversées de son site Web, mais cela n’a pas suffi aux électeurs modérés qui ont décidé de l’élection.

Les républicains se rapprochent de la majorité à la Chambre

Dans la lutte pour le contrôle de la Chambre des représentants, les républicains se rapprochaient de devenir la majorité et de mettre fin à quatre ans de règne des démocrates de Biden. Cela donnerait aux républicains un droit de veto sur le programme législatif de Biden et leur permettrait de lancer des enquêtes potentiellement dommageables sur son administration.

Les républicains avaient obtenu au moins 211 des 218 sièges à la Chambre dont ils avaient besoin pour une majorité, a projeté Edison Research tard jeudi, tandis que les démocrates en avaient remporté 203. La plupart des courses où les gagnants n’ont pas encore été déterminés se trouvent en Arizona, en Californie et dans l’État de Washington.

REGARDER | Les républicains déçus disent que Trump est à blâmer : Les républicains reprochent à Trump l’absence de “vague rouge” à mi-parcours Alors que le contrôle du Congrès américain est toujours en jeu quelques jours après les élections de mi-mandat de cette semaine, de nombreux républicains déçus rejettent la faute sur l’ancien président Donald Trump.

Malgré la possibilité réelle qu’ils perdent la Chambre, les démocrates ont toujours applaudi leur succès à limiter leurs pertes prévues après avoir galvanisé les électeurs en colère contre la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin d’annuler le droit constitutionnel à l’avortement.

Le leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, a déjà annoncé son intention de se présenter à la présidence si les républicains prennent le relais, un résultat qu’il a qualifié d’inévitable.

On ne sait pas si un challenger de McCarthy émergera, mais certains des républicains les plus conservateurs de la Chambre ont exprimé des doutes sur le fait qu’il ait encore suffisamment de voix pour devenir président, le fonctionnaire le plus puissant de la Chambre.

Cette photo composite montre le sénateur démocrate Raphael Warnock, à gauche, et le candidat républicain au Sénat de Géorgie, Herschel Walker. La course au Sénat en Géorgie est prévue pour un second tour le 6 décembre. (Ben Gray/La Presse canadienne, Megan Varner/Associated Press)

Pendant ce temps, des luttes intestines républicaines au Sénat ont éclaté au grand jour vendredi alors que les sénateurs ont demandé le report d’une élection à la direction de mercredi afin qu’ils aient le temps de discuter des raisons pour lesquelles le parti n’a pas fait mieux mardi.

Mitch McConnell espère continuer en tant que chef républicain, malgré les tirs embusqués de Trump et d’autres conservateurs.

Certains des candidats les plus en vue de Trump ont perdu des courses cruciales mardi, gâchant son statut de faiseur de roi républicain et conduisant plusieurs républicains à blâmer sa marque de division pour les performances décevantes du parti.

Le résultat pourrait augmenter les chances que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a mis en déroute son challenger démocrate mardi, choisisse de défier Trump pour la nomination présidentielle de 2024.

Bien que Trump n’ait pas officiellement lancé de troisième campagne à la Maison Blanche, l’ancien président a fortement suggéré qu’il le ferait et prévoit une “annonce spéciale” dans son club de Floride mardi.

Trump a fustigé DeSantis dans un communiqué jeudi, s’attribuant le mérite de l’ascension politique du gouverneur, tout en attaquant les critiques sur son site de médias sociaux, Truth Social.