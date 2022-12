Les démocrates font un pas de plus pour faire de la Caroline du Sud la première primaire

“Pendant des décennies, nous avons dit que nous supporterions toutes les sanctions”, a déclaré Raymond Buckley, président du Parti démocrate du New Hampshire.

La volonté républicaine, ou son absence, de changer les dates peut également être pertinente dans plusieurs États, y compris en Géorgie contrôlée par les républicains. Un porte-parole du gouverneur Brian Kemp n’a pas répondu à une question vendredi après-midi sur sa réaction à la proposition démocrate.

Le vote du comité est intervenu un jour après que M. Biden a envoyé une lettre aux membres exposant ses critères pour la fenêtre de vote anticipé qui mettait l’accent sur la diversité et rejetait les caucus – portant effectivement un coup mortel aux caucus en difficulté de l’Iowa, qui ont lutté pendant des jours pour obtenir des résultats. en 2020.

Le calendrier proposé récompense certains des États qui ont propulsé le retour politique de M. Biden en 2020, élevant des circonscriptions diverses, ouvrières et, dans certains cas, plus modérées qui étaient essentielles à la victoire primaire de M. Biden.

Après être arrivé à la quatrième place dans l’Iowa et à la cinquième place dans le New Hampshire, deux États à fort pourcentage d’électeurs blancs, il a montré de nouveaux signes de vie politique au Nevada. Et c’est la primaire de Caroline du Sud, avec un grand nombre d’électeurs noirs, qui a relancé sa candidature et l’a propulsé à travers le Super Tuesday et à la nomination.

“Défense, éducation, agriculture, fabrication – la Caroline du Sud est un laboratoire parfait”, a déclaré le représentant James E. Clyburn, le démocrate de Caroline du Sud dont l’approbation de M. Biden en 2020 a joué un rôle vital dans la victoire du président dans l’État. “C’est pourquoi les gens qui réussissent bien en Caroline du Sud finissent par s’en sortir plutôt bien au général.”

M. Clyburn a déclaré qu’il avait exhorté M. Biden à garder la Caroline du Sud dans la première fenêtre de l’État – “le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, cela n’avait pas d’importance pour moi” – mais qu’il avait appris la possible élévation de l’État à la primaire de coup d’envoi jeudi du président.

Jaime Harrison, le président du DNC, originaire de Caroline du Sud, a déclaré qu’il l’avait découvert lors du dîner d’État de jeudi soir.