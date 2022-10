Les démocrates font prudemment campagne le 6 janvier, menaces pour la démocratie

WASHINGTON (AP) – S’exprimant l’année dernière à la Chambre, le représentant démocrate Tim Ryan a déploré avec colère le manque de bipartisme après l’insurrection du Capitole du 6 janvier et a déclaré que l’opposition républicaine à une commission d’enquête était une “gifle” à la loi des agents de la force publique agressés par les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ce jour-là.

Ryan a marché plus prudemment cette année alors qu’il se présente au Sénat américain dans l’Ohio, un ancien État du champ de bataille qui a évolué vers la droite à l’ère Trump. Lors d’un récent débat, son adversaire républicain, JD Vance, a accusé Ryan d’être «obsédé» par l’insurrection et a qualifié l’enquête du comité de la Chambre du 6 janvier de «coup politique» sur Trump.

“Je ne veux pas en parler plus que n’importe qui d’autre”, répliqua Ryan. « Je veux parler d’emplois. Je veux parler des salaires. Je veux parler des retraites… mais, mon Dieu, vous devez vous renseigner.

La prudence de Ryan est le reflet de la division politique qui subsiste près de deux ans après la violente insurrection du Capitole stimulée par les mensonges de Trump sur une élection présidentielle volée en 2020. De nombreux républicains croient toujours à tort que le décompte des voix a été truqué contre Trump, et les législateurs du GOP ont minimisé à plusieurs reprises l’attaque violente, qui a fait au moins cinq morts, blessé plus de 100 policiers et envoyé des législateurs courir pour sauver leur vie. Des examens exhaustifs dans des États clés ont confirmé la perte de Trump, tandis que des juges, dont certains nommés par Trump, ont rejeté de nombreuses poursuites contestant le résultat et le propre procureur général de Trump, William Barr, a qualifié les allégations de fausses.

Mais la réticence de certains démocrates à parler du 6 janvier pendant la campagne électorale est une reconnaissance du fait que les électeurs se concentrent principalement sur les problèmes de poche, comme les prix de l’essence et la hausse de l’inflation, dans une année à mi-mandat qui est généralement un référendum sur le président au pouvoir. Cette dynamique a créé un équilibre délicat pour les démocrates, en particulier ceux comme Ryan qui se présentent dans des régions à tendance républicaine ou des États swing.

“Le public voit cela comme quelque chose du passé, alors qu’il fait face à l’inflation en ce moment”, déclare le sondeur du GOP Frank Luntz, qui a dirigé des groupes de discussion sur l’attaque du 6 janvier. Si vous n’avez pas les moyens de nourrir votre famille ou de remplir votre réservoir d’essence, dit Luntz, “argumenter sur quelque chose qui s’est passé il y a deux ans n’est pas susceptible de figurer en haut de votre liste”.

Pourtant, certains candidats parient que les électeurs s’en soucieront.

L’indépendant Evan McMullin, ancien candidat républicain contre le sénateur de l’Utah Mike Lee, a fait de la question un élément central de sa campagne. Lors d’un débat ce mois-ci, McMullin a déclaré que Lee avait commis une “trahison de la république américaine” après qu’il a été révélé que le sénateur du GOP avait envoyé un texto à des assistants de la Maison Blanche avant l’insurrection pour trouver des moyens pour Trump d’annuler sa défaite. Lee a exigé des excuses, que McMullin n’a pas présentées, et a noté qu’il avait voté avec la plupart des sénateurs pour certifier la victoire du démocrate Joe Biden.

McMullin est également apparu avec le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger, l’un des deux républicains du panel du 6 janvier, lors d’un événement à Salt Lake City. S’adressant à un public qui comprenait des partisans portant des pancartes indiquant «Le pays d’abord», les deux hommes ont présenté les mi-mandat comme un combat pour la démocratie.

“Si vous êtes Mike Lee, il est toujours acceptable de dire que Donald Trump est l’avenir du parti et le chef du parti”, a déclaré Kinzinger.

Lors d’un débat plus tôt ce mois-ci, la représentante Elaine Luria, D-Va., a défendu son travail en tant que membre du panel de la Chambre le 6 janvier en disant que c’est “la chose la plus importante que j’ai faite ou que je ferai jamais” professionnellement, au-delà de son service militaire. Sa campagne a ensuite diffusé une publicité montrant des images de son adversaire, la républicaine Jen Kiggans, refusant de dire si Biden avait été élu équitablement.

“Je ne suis pas votre candidat si vous soutenez les insurgés”, a déclaré Luria lors du débat. “Je ne suis pas votre candidat si vous préférez avoir à nouveau Donald J. Trump comme président.”

Dans le Wisconsin, le démocrate Brad Pfaff lutte contre son adversaire, le républicain Derrick Van Orden, mais parie que plus de gens voteront contre Van Orden s’ils découvrent qu’il faisait partie des partisans de Trump devant le Capitole le 6 janvier. Une annonce Pfaff montre des images de la violence et un vétéran critiquant Van Orden.

Une autre publicité dans le Wisconsin vise le sénateur républicain Ron Johnson, qui se présente à la réélection et a minimisé à plusieurs reprises la violence de l’attaque. “Ron Johnson trouve des excuses aux émeutiers qui ont tenté de renverser notre gouvernement”, déclare un policier dans l’annonce, payée par la majorité au Sénat PAC, qui est associée au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y.

La sondeuse démocrate Celinda Lake affirme que la question de la démocratie s’est avérée importante parmi les électeurs démocrates, en particulier parmi les femmes âgées et de banlieue qui ont une opinion moins favorable de Trump. “Ils en parlent comme d’un problème d’obtention du vote”, a déclaré Lake.

John Zogby, également sondeur démocrate, convient que la menace pour la démocratie est un problème de premier plan pour de nombreux démocrates. Mais il a vu moins d’intérêt parmi les électeurs indépendants qui pourraient décider des élections les plus compétitives.

“Je ne sais pas si cela gagne de nouveaux électeurs pour les démocrates”, dit Zogby.

Comme Ryan, le président du sous-comité des dépenses de la Chambre qui supervise la police du Capitole, certains démocrates qui ont parlé franchement de l’insurrection à Washington en ont moins parlé pendant la campagne électorale.

La représentante du New Hampshire Annie Kuster et la représentante du Michigan Dan Kildee ont parlé de leur stress post-traumatique d’être piégés dans la galerie de la Chambre alors que des émeutiers tentaient de défoncer les portes le 6 janvier. sur l’attaque ou les menaces contre la démocratie – même si les deux l’ont parfois mentionné.

Kildee a noté que la police l’avait protégé ce jour-là lors d’un débat contre son adversaire, le républicain Paul Junge, alors qu’il parlait de son opposition aux efforts de financement des forces de l’ordre. “Les gens portant des uniformes m’ont sauvé la vie le 6 janvier”, a déclaré Kildee. « Je sais ce que la police peut faire.

Répondant à une question sur le soutien à l’Ukraine, Kuster a déclaré qu’elle pensait que les États-Unis devaient également se battre pour la démocratie chez eux et qu’elle était une “survivante, témoin, victime de l’insurrection du 6 janvier dans notre Capitole”.

Le représentant du Vermont Peter Welch, qui a été piégé aux côtés de Kuster et Kildee et d’autres ce jour-là, a choisi une stratégie différente alors qu’il se présente au Sénat dans son État à tendance libérale. Il parle souvent de son expérience.

Interrogé sur le travail du comité lors d’un récent débat, Welch a déclaré à l’auditoire que « j’étais là » et qu’il s’agissait d’une attaque violente contre le transfert pacifique du pouvoir.

“Un gros problème dans cette élection est que le peuple américain se rassemble et se bat pour préserver cette démocratie qui nous a si bien servi”, a déclaré Welch.

Son adversaire, le républicain Gerald Malloy, a répondu que les criminels devraient être tenus responsables mais que les Américains ont le droit de se rassembler pacifiquement.

“Je n’appelle pas cela une insurrection”, a déclaré Malloy.

les rédacteurs d’Associated Press Sam Metz à Salt Lake City; Tom Beaumont à Des Moines, Iowa ; Scott Bauer à Madison, Wisconsin; Kathy McCormick à Concord, NH; et Will Weissert et Hannah Fingerhut à Washington ont contribué à ce rapport.

