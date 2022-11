Les démocrates font preuve d’une force surprenante; le contrôle du Congrès n’est pas clair

WASHINGTON (AP) – Le contrôle du Congrès était en jeu mercredi alors que les démocrates ont fait preuve d’une force surprenante, battant les républicains dans une série de courses compétitives et défiant les attentes selon lesquelles une inflation élevée et les faibles cotes d’approbation du président Joe Biden entraîneraient le parti vers le bas.

Dans les nouvelles les plus encourageantes pour les démocrates, John Fetterman a renversé le siège du Sénat contrôlé par les républicains de Pennsylvanie, qui est la clé des espoirs du parti de garder le contrôle de la chambre. Il était trop tôt pour appeler des sièges critiques du Sénat dans le Wisconsin, le Nevada, la Géorgie et l’Arizona qui pourraient déterminer la majorité. À la Chambre, les démocrates ont conservé des sièges dans des districts allant de la Virginie au Kansas en passant par le Rhode Island, tandis que de nombreux districts d’États comme New York et la Californie n’avaient pas été appelés.

Les démocrates ont également réussi dans les courses des gouverneurs, gagnant dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie – des champs de bataille essentiels à la victoire de Biden en 2020 sur Donald Trump. Mais les républicains ont conservé les manoirs des gouverneurs en Floride, au Texas et en Géorgie, un autre État du champ de bataille que Biden a remporté de justesse il y a deux ans.

Les votes étant toujours comptés dans tout le pays, les républicains ont conservé une opportunité de prendre le contrôle du Congrès. Mais les résultats ont été édifiants pour les démocrates qui s’étaient préparés à des pertes considérables – et ont soulevé des questions sur la taille de la majorité gouvernementale des républicains s’ils remportaient la Chambre.

Le représentant Kevin McCarthy, le républicain sur le point d’être le président de la Chambre si le GOP prend le contrôle de la chambre, était optimiste, disant à ses partisans : “Quand vous vous réveillerez demain, nous serons majoritaires”. La présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, a rétorqué que son parti détiendrait la chambre: “Alors que de nombreuses courses restent trop proches pour être appelées, il est clair que les députés et candidats démocrates de la Chambre surpassent fortement les attentes à travers le pays.”

Le résultat des courses à la Chambre et au Sénat déterminera l’avenir de l’agenda de Biden et servira de référendum sur son administration alors que la nation est sous le choc d’une inflation record et des inquiétudes concernant la direction du pays. Le contrôle républicain de la Chambre déclencherait probablement une série d’enquêtes sur Biden et sa famille, tandis qu’une prise de contrôle du GOP au Sénat entraverait la capacité du président à procéder à des nominations judiciaires.

Les démocrates ont fait face à des vents contraires historiques. Le parti au pouvoir subit presque toujours des pertes lors des premières élections de mi-mandat du président, mais les démocrates parient que la colère suscitée par la décision de la Cour suprême de supprimer le droit à l’avortement pourrait inciter leurs électeurs à inverser les tendances historiques.

En Pennsylvanie, Fetterman avait été interrogé sur son aptitude à exercer ses fonctions après avoir subi un accident vasculaire cérébral quelques jours avant la primaire de l’État. Mais il a néanmoins battu le républicain Dr Mehmet Oz dans une réprimande majeure à Trump, dont l’approbation a aidé Oz à remporter la primaire âprement disputée du GOP.

“Je suis tellement humble”, a déclaré Fetterman, portant son sweat à capuche signature, à ses partisans tôt mercredi matin. “Cette campagne a toujours consisté à se battre pour tous ceux qui ont déjà été renversés et qui se sont relevés.”

Les démocrates ont également occupé un siège crucial au Sénat dans le New Hampshire, où la titulaire Maggie Hassan a battu le républicain Don Bolduc, un général à la retraite de l’armée qui avait initialement promu les mensonges de Trump sur l’élection de 2020 entachée par une fraude généralisée qui ne s’est pas produite mais a tenté de s’éloigner de certains des positions les plus extrêmes qu’il a prises lors de la primaire du GOP.

Toujours en Pennsylvanie, le procureur général démocrate Josh Shapiro a battu le républicain Doug Mastriano pour garder le poste de gouverneur d’un État clé du champ de bataille présidentiel bleu. La victoire de Shapiro a repoussé un négationniste qui, selon certains, ne certifierait pas une victoire présidentielle démocrate dans l’État en 2024.

Les démocrates Tony Evers du Wisconsin, Gretchen Whitmer du Michigan, Kathy Hochul de New York, Michelle Lujan Grisham du Nouveau-Mexique et Janet Mills du Maine ont également repoussé les challengers républicains.

Les gouverneurs républicains en place ont eu un certain succès. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a été réélu, battant Stacey Abrams lors d’un match revanche de leur course de 2018. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott, deux futurs candidats républicains à la présidence, ont battu les adversaires démocrates pour gagner dans les deux plus grands États rouges du pays.

AP VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat national, a montré que la forte inflation et les préoccupations concernant la fragilité de la démocratie influençaient fortement les électeurs. La moitié des électeurs ont déclaré que l’inflation était prise en compte de manière significative, les frais d’épicerie, d’essence, de logement, de nourriture et autres ayant grimpé en flèche au cours de la dernière année. Un peu moins – 44% – ont déclaré que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation.

Biden n’a pas entièrement assumé la responsabilité de l’inflation, près de la moitié des électeurs affirmant que les prix plus élevés que d’habitude étaient davantage dus à des facteurs indépendants de sa volonté. Et bien que le président ait été critiqué par un électorat pessimiste, certains de ces électeurs ont soutenu des candidats démocrates.

Dans l’ensemble, 7 électeurs sur 10 ont déclaré que la décision annulant la décision de 1973 consacrant le droit à l’avortement était un facteur important dans leurs décisions à mi-mandat. VoteCast a également montré que l’inversion était largement impopulaire. Environ 6 sur 10 se disent en colère ou insatisfaits, tandis qu’environ 4 sur 10 en sont satisfaits. Et environ 6 sur 10 se disent favorables à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.

Il n’y a pas eu de problèmes généralisés avec les bulletins de vote ou l’intimidation des électeurs signalés dans tout le pays, bien qu’il y ait eu des ratés typiques de la plupart des jours d’élection.

Lors de la première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier, certains qui ont participé ou se trouvaient à proximité de l’attaque contre le Capitole américain étaient sur le point d’être élus. L’un de ces candidats républicains, JR Majewski, qui était au Capitole des États-Unis lors de l’émeute meurtrière et qui a déformé son service militaire, a perdu contre la représentante démocrate Marcy Kaptur.

Les représentants démocrates Abigail Spanberger et Jennifer Wexton ont repoussé les challengers républicains fougueux dans les districts de Virginie que le GOP avait espéré renverser.

Les élections de 2022 devraient coûter 16,7 milliards de dollars aux niveaux étatique et fédéral, ce qui en fait les élections de mi-mandat les plus chères de tous les temps, selon l’organisation non partisane de suivi du financement des campagnes OpenSecrets.

Trump a élevé les candidats républicains au Sénat à la victoire dans l’Ohio et la Caroline du Nord. JD Vance, l’auteur à succès de “Hillbilly Elegy”, a battu Tim Ryan, membre du Congrès pour 10 mandats, tandis que le représentant Ted Budd a battu Cheri Beasley, l’ancienne juge en chef de la Cour suprême de l’État.

Trump avait approuvé plus de 300 candidats à travers le pays, espérant que la nuit se terminerait par une vague rouge qu’il pourrait monter jusqu’à l’investiture présidentielle républicaine de 2024. Après avoir convoqué mardi des journalistes et ses partisans les plus fidèles à une soirée de veille dans son club de Mar-a-Lago en Floride, il a terminé la soirée sans un discours triomphal.

Néanmoins, l’ancien président a insisté sur les réseaux sociaux pour dire qu’il avait passé “UNE GRANDE SOIRÉE”.

Biden, quant à lui, a passé la nuit à appeler les démocrates pour les féliciter de leurs victoires.

Dans les courses des gouverneurs, le GOP a fait face à des vents contraires inattendus en renversant le bureau dans le Kansas conservateur, tandis que les démocrates étaient nerveux quant à leurs perspectives dans la course en Oregon, généralement un bastion libéral.

Malgré leur histoire libérale, des États comme le Massachusetts, le Maryland et l’Illinois ont élu des gouverneurs républicains modérés dans le passé. Mais les candidats républicains de cette année semblaient trop conservateurs dans ces États, offrant aux démocrates des victoires faciles.

Le Massachusetts et le Maryland ont également connu des premières historiques : la démocrate Maura Healey est devenue la première femme élue gouverneur du Massachusetts, ainsi que le premier gouverneur ouvertement lesbienne de n’importe quel État, et Wes Moore est devenu le premier gouverneur noir du Maryland.

Healey a battu Geoff Diehl dans le Massachusetts et Moore a battu Dan Cox dans le Maryland, tandis que le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a battu le sénateur d’État Darren Bailey. Bolduc, Cox et Bailey faisaient partie des républicains d’extrême droite que les démocrates ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour soutenir pendant les primaires, pariant qu’ils seraient plus faciles à battre aux élections générales que leurs rivaux plus modérés.

La rédactrice d’Associated Press, Hannah Fingerhut, a contribué.

Sara Burnett, Jill Colvin et Will Weissert, Associated Press