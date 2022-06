Les démocrates font pression sur la Maison Blanche pour une réponse plus affirmée à la chute de Roe

Il y a des premiers signes d’engagement de la base démocrate. Les protestations se sont répandues dans les rues des villes du pays. Et la décision de vendredi a déclenché une vague de dons démocrates : 20,5 millions de dollars ce jour-là sur ActBlue, la plateforme démocrate de traitement des dons en ligne. Il s’agissait de la plus grande journée de contributions sur le site depuis 2020, selon une analyse du New York Times, avec un total de plus de 45 millions de dollars traités au total depuis la prise de décision.

Commentaire des rédacteurs et chroniqueurs du Times Opinion sur la décision de la Cour suprême de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement.

Mais Rebecca Katz, une agente démocrate qui travaille avec des candidats progressistes, a exigé plus de M. Biden et d’autres chefs de parti en plus de simplement demander de l’argent ou des votes.

“C’est l’un de ces moments où les gens au pouvoir doivent faire plus que ceux qui votent pour eux”, a-t-elle déclaré.

Ceux qui appellent à la destitution potentielle des juges de la Cour suprême ne sont pas seulement des démocrates d’extrême gauche, mais des modérés, dont le représentant Charlie Crist de Floride, un républicain devenu démocrate qui se présente au poste de gouverneur en 2022.

“Je suis un ancien procureur général de Floride, et je sais ce qu’est le mensonge”, a-t-il déclaré dans une interview, faisant référence au témoignage des juges Neil M. Gorsuch et Brett M. Kavanaugh, lors de leurs audiences de confirmation au Congrès, sur le maintien des précédents en matière d’avortement. .

Et il a dit que même s’il n’y avait pas actuellement de volonté d’agir parmi les dirigeants démocrates du Congrès, il s’attendait à ce que cela change. “La frustration nécessite une action”, a déclaré M. Crist, “ou il n’y a pas d’évent pour cela.”