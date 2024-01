Les démocrates font pression sur Blinken au sujet des ventes d’armes à Israël sans l’approbation du Congrès

Une coalition bicamérale de près de 20 démocrates a exhorté lundi le Département d’État à fournir des informations sur les décisions de l’administration Biden de vendre des armes à Israël dans le cadre de sa guerre en cours avec le Hamas, sans l’approbation explicite du Congrès.

Le lettre, dirigée par La sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.) et le représentant Jim McGovern (Démocrate du Mass.) augmentent la pression sur la Maison Blanche de la part des démocrates préoccupés par le rôle des États-Unis dans le conflit à Gaza, qui fait rage depuis l’attaque du Hamas début octobre. .

L’administration Biden a contourné à deux reprises la notification du Congrès sur les ventes d’armes à Israël, suscitant des inquiétudes parmi les législateurs.

Les membres du Congrès « partagent l’horreur du monde » face à la violence des militants du Hamas, mais sont également « profondément troublés » par les « bombardements aveugles » israéliens contre les Palestiniens à Gaza, indique la lettre.

« Il est essentiel que le Congrès soit en mesure de superviser ces transferts d’armes et de déterminer s’ils sont conformes aux principes humanitaires et au droit américain, et s’ils favorisent ou nuisent à la sécurité nationale américaine », peut-on lire dans la lettre.

« Il est très inhabituel que le président contourne le contrôle du Congrès en déclarant l’état d’urgence », poursuit-il. « En fait, depuis le [Arms Export Control Act] a été adoptée, une autorité de déclaration d’urgence n’a été utilisée que 18 fois en près de 50 ans.

Les législateurs ont attiré l’attention sur les pertes civiles massives dans le conflit et sur l’utilisation de munitions américaines dans des frappes qui ont tué des civils. Plus de 25 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, selon le ministère de la Santé de Gaza.

“Nous sommes également troublés par la décision de fournir des équipements pour les obus de 155 mm, qui, selon plus de 30 organisations de la société civile basées aux États-Unis, posent ‘un grave risque pour les civils’ et sont ‘par nature aveugles’ lorsqu’ils sont utilisés dans des zones densément peuplées comme Gaza”, a-t-il ajouté. lit la lettre.

Plus précisément, la lettre demande au secrétaire d’État Antony Blinken de fournir des explications officielles sur les raisons pour lesquelles l’administration a choisi de procéder à des transferts d’armes d’urgence au lieu de la procédure standard de notification au Congrès.

“Le Congrès et le public américain méritent des réponses approfondies sur la manière dont cette politique a été appliquée pour ces deux transferts d’urgence”, ont poursuivi les législateurs. “Le recours à une dérogation nationale en cas d’urgence ne dispense pas le gouvernement américain d’évaluer si les ventes d’armes sont conformes à ces politiques.”

Warren et McGovern ont été rejoints dans la lettre par le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), les représentants Joaquin Castro (D-Texas), Pramila Jayapal (D-Wash), Barbara Lee (D-Calif.), Maxine Waters ( D-Fla.), et 11 autres législateurs.

L’administration Biden cherche à ralentir les futures ventes d’armes à Israël afin de forcer l’armée israélienne à modérer ses opérations militaires à Gaza, a rapporté lundi NBC News.

Cette décision est l’indication la plus forte de la pression exercée par l’administration sur le gouvernement israélien pour qu’il ralentisse ses opérations militaires et puisse éventuellement œuvrer en faveur d’un gouvernement civil palestinien à Gaza, ce que les responsables israéliens ont rejeté.