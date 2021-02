Quelques heures après un vote surprise pour permettre la convocation de témoins dans le procès de destitution de Donald Trump, le Sénat américain a accepté de consigner au dossier une déclaration que les procureurs jugeaient critique, évitant des semaines ou des mois de témoignages.

Les responsables de la mise en accusation de la maison et les avocats de Trump ont convenu samedi de déposer comme preuve une déclaration du représentant Jaime Herrera Beutler (R-Washington) décrivant ce qu’elle avait été relayée à propos d’un appel téléphonique lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. La députée a déclaré vendredi soir que lorsque le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie) a appelé Trump et lui a demandé de demander l’arrêt de la violence, l’ancien président a répondu: «Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par les élections.»

Bien que Herrera Beutler ait publiquement discuté de son allégation avec des électeurs, des collègues et des médias depuis le mois dernier, la responsable de la mise en accusation de la Chambre, Jamie Raskin (D-Maryland), a déclaré que sa déclaration nécessitait d’appeler des témoins car il s’agissait d’une nouvelle preuve critique pour aider à prouver que Trump incité à l’émeute. Le Sénat a voté 55-45 pour permettre la venue de témoins – malgré les objections des avocats de Trump – avec le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) et quatre autres républicains se joignant aux démocrates pour ouvrir la porte à des témoignages.

La décision de se contenter d’inscrire la déclaration de Herrera Beutler au dossier du procès a remis l’affaire sur la bonne voie pour qu’elle soit achevée dès samedi. Permettre aux avocats d’appeler des témoins était une arme potentielle à double tranchant pour les démocrates, car cela retarderait l’achèvement du procès et conduirait potentiellement à plus de théâtre politique, sapant le programme législatif du président Joe Biden.

Comme Graham l’a averti la semaine dernière, les républicains exigeraient d’entendre une longue liste de leurs propres témoins si les démocrates insistaient pour utiliser des assignations à comparaître. Parmi les cibles, il y aurait non seulement des représentants du FBI pour témoigner de la prétendue planification préalable de l’émeute du 6 janvier au Capitole et des pannes de sécurité apparentes – mais aussi des politiciens démocrates eux-mêmes. Étant donné que l’ancien président Trump est accusé d’avoir incité à l’émeute avec sa rhétorique politique, les républicains veulent examiner ce qu’ils considèrent comme les incitations encore plus directes à la violence de la part des démocrates. Par exemple, la vice-présidente Kamala Harris a été accusée d’incitation à la violence politique l’année dernière lorsqu’elle a promu un fonds de caution pour faire sortir les émeutiers de Black Lives Matter et d’Antifa de prison.

«Comment est-ce que cela n’incite pas à la violence future?» Graham a demandé. «Faites attention à ce que vous souhaitez, mes collègues démocrates. Fais attention à ce que tu souhaites. »

Avant l’accord sur la déclaration de Herrera Beutler, l’avocat de Trump Michael van der Veen a déclaré qu’il devrait recueillir les dépositions de plus de 100 témoins, dont Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie). Alors qu’il frappait avec colère son doigt sur l’estrade et exigeait que les dépositions soient faites en personne, dans son bureau de Philadelphie, il prononça le nom de la ville «Phillydelphia», déclenchant des éclats de rire dans la chambre du Sénat. Apparemment déconcerté par la réponse, il a expliqué le fonctionnement des dépositions. «Je ne sais pas pourquoi vous riez» il a dit. «C’est une procédure civile. C’est ainsi que les avocats le font. »

"C’est comme ça que ça marche, les gars … je ne sais pas pourquoi vous riez … il n’y a rien de risible ici" – la chambre du Sénat éclate de rire après que van der Veen menace de déposer Nancy Pelosi et Kamala Harris non pas par Zoom, mais dans son bureau à Philadelphie pic.twitter.com/T0xiozHckE – Aaron Rupar (@atrupar) 13 février 2021

Les démocrates semblent peu susceptibles de réussir à condamner Trump, ce qui exigerait une majorité des deux tiers au Sénat, soit jusqu’à 67 voix. Tous sauf cinq des 50 républicains du Sénat ont voté pour une motion visant à déclarer inconstitutionnelle l’effort de condamnation d’un ancien président. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), aurait déclaré samedi à ses collègues qu’il voterait pour acquitter Trump.

