Les démocrates font face à un péril croissant alors que les républicains saisissent les craintes d’inflation

Certains signes montrent que les craintes d’inflation et les craintes de récession s’intensifient. La Fédération nationale de l’entreprise indépendante a déclaré cette semaine que l’optimisme des petites entreprises concernant les conditions économiques au cours des six prochains mois était tombé à un niveau record en juin dans un contexte d’inquiétudes concernant l’inflation, les pénuries de main-d’œuvre et la perspective d’augmentations d’impôts.

Certains économistes craignent que le débat politique ne rende en fait plus difficile pour la banque centrale d’orchestrer un soi-disant atterrissage en douceur – dans lequel elle refroidit l’économie sans provoquer de récession – si la prolifération des publicités de campagne attise les craintes d’inflation.

Si les craintes d’inflation s’aggravent encore et que les consommateurs commencent à s’attendre à ce que les prix continuent d’augmenter, cela pourrait obliger les travailleurs à demander à leurs patrons des augmentations plus importantes en prévision de la hausse du prix des biens et services. Ces employeurs pourraient alors augmenter les coûts des biens et services qu’ils vendent afin de couvrir leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés.

“Ce que j’ai, c’est que vous intégriez des anticipations inflationnistes dans l’économie et que cela conduise à la spirale prix-salaire que nous avons vue dans les années 70”, a déclaré Dean Baker, économiste principal au Center for Economic and Policy Research. “Cela devient auto-entretenu.”