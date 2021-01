Les démocrates prévoient d’agir rapidement sur l’un des premiers projets de loi du nouveau Congrès, invoquant la nécessité de normes électorales fédérales et d’autres réformes pour consolider les fondements de la démocratie américaine après une période post-électorale tumultueuse et une émeute meurtrière au Capitole.

Les États ont depuis longtemps des règles disparates et contradictoires pour organiser les élections. Mais l’élection de 2020, qui a comporté des changements liés à la pandémie pour faciliter le vote, puis un flot de poursuites intentées par l’ancien président Donald Trump et ses alliés, a souligné les différences d’un État à l’autre: les bulletins de vote par la poste dus le jour du scrutin ou simplement oblitérés d’ici là ? Le vote par correspondance est autorisé pour tous ou uniquement pour les électeurs avec une excuse? Inscription le jour même ou à l’avance seulement?

Les démocrates, affirmant l’autorité constitutionnelle de fixer l’heure, le lieu et le mode des élections fédérales, veulent des règles nationales qui, selon eux, rendraient le vote plus uniforme, accessible et équitable dans tout le pays. Le projet de loi exigerait un vote anticipé, une inscription le jour même et d’autres réformes recherchées depuis longtemps que les républicains rejettent en tant que dépassement fédéral.

«Nous venons de voir littéralement une attaque contre notre propre démocratie», a déclaré la sénatrice américaine Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, faisant référence à la prise du Capitole le 6 janvier. «Je ne peux pas penser à un moment plus opportun pour commencer à mettre en œuvre une réforme de la démocratie.»

La loi introduite pour la première fois il y a deux ans, connue sous le nom de For the People Act, donnerait également aux commissions indépendantes la tâche de dessiner les districts du Congrès, obligerait les groupes politiques à divulguer les donateurs coûteux, créerait des exigences de rapport pour les publicités politiques en ligne et, dans un second temps. hoche la tête à Trump, oblige les présidents à divulguer leurs déclarations de revenus.

L’opposition républicaine a été féroce lors de la dernière session. À l’époque, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, R-Ky., L’a qualifié de «loi sur la protection des politiciens démocrates» et a déclaré dans un éditorial que les démocrates cherchaient à «changer les règles de la politique américaine au profit d’un parti. «

Alors que les démocrates contrôlent le Congrès pour la première fois en une décennie, le sort de la mesure dépend de la question de savoir si suffisamment de républicains peuvent être persuadés de reconsidérer un projet de loi qu’ils ont rejeté à plusieurs reprises. Sinon, les démocrates pourraient décider qu’il est temps de franchir une étape extraordinaire et difficile d’éliminer l’obstruction systématique du Sénat, un outil procédural souvent utilisé par le parti minoritaire pour bloquer des projets de loi en vertu de règles qui nécessitent 60 voix pour faire avancer la législation.

L’histoire continue

Les partisans disent que le projet de loi est la loi de vote la plus conséquente depuis la loi sur les droits de vote de 1965. Les démocrates de la Chambre ont juré il y a deux ans de faire du projet de loi une priorité et ils l’ont réintroduit ce mois-ci en tant que HR 1, soulignant son importance pour le parti.

« Les gens veulent juste pouvoir voter sans que ce soit une épreuve », a déclaré le représentant John Sarbanes, un démocrate du Maryland qui est le principal parrain du projet de loi à la Chambre. «C’est fou en Amérique de devoir encore parcourir un parcours d’obstacles pour se rendre aux urnes.»

Selon les plans actuels, la Chambre au complet adopterait le projet de loi dès la première semaine de février. Le Comité du Règlement du Sénat examinerait alors un projet de loi d’accompagnement présenté au Sénat, et un vote égal pourrait lui permettre de quitter le comité et de se rendre au parquet dès le mois prochain, a déclaré Klobuchar, qui devrait devenir le prochain président du comité. .

Un vote rapide serait remarquable étant donné que le Sénat est également susceptible de jongler avec le procès de destitution de Trump, la confirmation des choix du Cabinet du président Joe Biden et un autre cycle de secours contre les coronavirus.

Alors que les États ont depuis longtemps des procédures de vote différentes, les élections de novembre 2020 ont mis en évidence la manière dont la variabilité pouvait être utilisée pour semer le doute sur le résultat. Les partisans du projet de loi, qui comprennent des organisations nationales de vote et de défense des droits civiques, ont cité des dizaines de poursuites pré-électorales qui remettaient en question les règles de procédure, par exemple si les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin devraient compter.

Ils ont également souligné le litige post-électoral que Trump et ses alliés avaient intenté pour tenter de faire rejeter des millions de bulletins de vote légitimement déposés. Bon nombre de ces poursuites visaient des changements électoraux destinés à faciliter le vote. Cela comprenait une loi de Pennsylvanie que la législature dirigée par les républicains de l’État a adoptée avant la pandémie pour rendre les bulletins de vote par correspondance disponibles à tous les électeurs inscrits sur demande.

Le gouvernement et les responsables électoraux ont à plusieurs reprises décrit l’élection comme la plus sûre de l’histoire des États-Unis. Même l’ancien procureur général américain Bill Barr, un allié de Trump, a déclaré avant de quitter son poste qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée susceptible d’annuler le résultat.

«La stratégie de mentir sur la fraude électorale, de délégitimer le résultat des élections et d’essayer de supprimer les votes a été démasquée pour l’attaque illégitime contre notre démocratie qu’elle est, et je pense qu’elle ouvre beaucoup plus de portes à de vraies conversations sur la façon de réparer notre système de vote et éradiquer ce cancer », a déclaré Wendy Weiser, responsable du programme de démocratie au Brennan Center for Justice, un institut de politique publique.

Parallèlement au projet de loi sur la réforme électorale, la Chambre a présenté il y a deux ans un projet de loi connexe, maintenant connu sous le nom de John Lewis Voting Rights Advancement Act en l’honneur du défunt activiste des droits civiques et membre du Congrès. Les démocrates de la Chambre devraient le réintroduire peu de temps après son blocage au Sénat contrôlé par les républicains.

Ce projet de loi rétablirait une disposition clé de la loi sur les droits de vote qui avait déclenché un examen fédéral des changements électoraux dans certains États et comtés. Une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2013 a écarté la méthode utilisée pour identifier les juridictions soumises à cette disposition, connue sous le nom de précontrôle, qui était utilisée pour protéger les droits de vote dans les lieux ayant des antécédents de discrimination.

En général, les responsables électoraux des États se méfient des exigences de vote fédérales. Mais ceux qui servent dans des États dirigés par des démocrates ont été plus ouverts et veulent s’assurer que le Congrès leur fournit de l’argent pour les aider à mettre à niveau le système, ce que fait le projet de loi.

«Si vous croyez toujours en ce que nous avons tous appris dans la classe gouvernementale du lycée, que la démocratie fonctionne mieux quand autant de personnes éligibles participent, ce sont des réformes de bon sens», a déclaré le sénateur Alex Padilla, un démocrate qui a supervisé les élections en Californie avant d’être nommé à la siège anciennement occupé par le vice-président Kamala Harris.

Mais des responsables républicains comme le secrétaire d’État de l’Alabama, John Merrill, restent opposés. Merrill a déclaré que le rôle du gouvernement fédéral est limité et que les États doivent être autorisés à innover et à mettre en œuvre leurs propres règles de vote.

«Il vaut mieux laisser ces décisions aux États, et je pense que ce sont les États qui devraient déterminer quelle ligne de conduite ils devraient prendre», a déclaré Merrill, notant que l’Alabama a augmenté l’inscription et la participation des électeurs sans mettre en place un vote anticipé.

« Pour simplement dire que tout doit être uniforme, ce n’est pas les États-Unis d’Amérique », a déclaré Merrill.

Au Sénat, une question clé sera de savoir s’il y a suffisamment de soutien républicain pour les éléments du projet de loi de réforme du vote pour persuader les démocrates de diviser certaines parties de celui-ci en une législation plus petite. Pour l’instant, les démocrates disent vouloir un vote au sol sur l’ensemble du paquet.

Edward B. Foley, un expert en droit électoral à l’Université d’État de l’Ohio, a déclaré que les démocrates devraient envisager des réformes étroites qui pourraient gagner un soutien bipartisan, avertissant que le fait de passer trop rapidement à un projet de loi large risquait de rebuter les républicains.

«Il me semble qu’à ce moment de l’histoire américaine, un moment précaire, le bon instinct devrait être une sorte de bipartisme pour reconstruire un terrain d’entente par opposition à« Notre équipe a gagné, votre équipe a perdu et nous partons pour les courses ». »Dit Foley.

___

Cassidy a rapporté d’Atlanta.