Les démocrates font dérailler l’audience de destitution « folle » du GOP

Le comité de la sécurité intérieure de la Chambre s’est réuni mardi lors d’une audience pour discuter de la crise frontalière en cours et des efforts des républicains de la Chambre pour faire avancer deux articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure. Alexandre Mayorkas en raison d’un échec perçu dans l’application des politiques d’immigration américaines à la frontière, d’une violation de la confiance du public et d’un « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi », selon le Washington Post.

“Le secrétaire Mayorkas a placé ses préférences politiques avant le respect de la loi”, a déclaré mardi le président du Comité de la sécurité intérieure, Mark Green, R-Tenn.

Bien que Mayorkas n’ait pas été présent à l’audience, il a envoyé une lettre à Green qui soulignait son dévouement envers le public et réfutait les affirmations des républicains selon lesquelles il aurait esquivé leurs appels à des efforts de sécurité. Selon le Washington Post, Green a qualifié la lettre de « inadéquate et indigne d’un secrétaire de cabinet ».

“Nous avons fourni au Congrès et à votre commission des heures de témoignages, des milliers de documents, des centaines de briefings et bien d’autres informations qui démontrent très clairement comment nous appliquons la loi”, a écrit Mayorkas. par WaPo.

“Je vous assure que vos fausses accusations ne me dérangent pas et ne me détournent pas des forces de l’ordre et du service public au sens large auquel je reste dévoué”, a-t-il ajouté.

Les démocrates se sont opposés avec véhémence à la procédure de destitution, arguant qu’elle est sans fondement et politiquement motivée.

“Les différences politiques ne sont pas implacables”, a déclaré le représentant Bennie Thompson, D-Miss., dans sa déclaration d’ouverture lors de l’audience de mardi.

Le représentant Robert Garcia, démocrate de Californie, a souligné lors de l’audience l’ancien président Donald Trumples propositions frontalières erratiques et éthiquement malsaines, tout en notant également comment les législateurs du GOP ont commencé s’opposer à la législation bipartite relative aux frontières – que les Républicains et les Démocrates du Sénat tentent de négocier depuis des semaines – seulement après que Trump se soit récemment prononcé contre cette proposition.

“Je tiens à rappeler au public que Donald Trump et les républicains de la Chambre des représentants ont également leurs propres idées concernant la frontière”, a déclaré Garcia, utilisant un graphique pour illustrer ses propos. « Alors passons en revue les idées frontalières de la majorité qu’ils ont réellement présentées. Les voici. Donald Trump a en effet déclaré vouloir construire des douves en alligators le long de la frontière. C’est l’une de ses idées incroyables”, a observé le législateur, faisant référence à rapports de 2019.

“Une autre idée promue par Donald Trump est qu’il veut en fait électrifier la barrière frontalière et peut-être même installer des pointes sur la frontière”, a ajouté Garcia. “C’est une autre idée de frontière majoritaire entre Donald Trump et MAGA. Une autre idée, dont je ne suis pas sûr qu’elle fonctionnerait bien, est qu’il veut bombarder le nord du Mexique avec des missiles. C’est une autre idée de Trump. Et enfin, je pense que l’une des Celle qui me semble la plus grotesque est la suggestion selon laquelle nous devrions peut-être simplement tirer dans les jambes des migrants lorsqu’ils traversent la frontière. »

“Donc, une fois de plus, le plan de Donald Trump et de MAGA consiste à créer des douves d’alligators, à bombarder le nord du Mexique, à tirer sur les migrants dans les jambes, à électrifier la clôture et à leur poser des pointes”, a poursuivi Garcia. “C’est le plan frontalier de Donald Trump. Et encore une fois, nous sommes ici aujourd’hui avec ces idées horribles constamment présentées par l’ancien président. Il s’agit avant tout d’essayer de faire réélire Donald Trump. Donald Trump lui-même dit qu’il ne veut pas de solutions pour le moment. année hors du Congrès. Et le secrétaire Mayorkas et le président Biden continuent de proposer des solutions chaque jour et sont prêts à parler réellement de véritables solutions en matière d’immigration et de frontières dans ce pays.

Au cours de cette impeachment contre le secrétaire Mayorkas, rappelons au public les solutions frontalières de Donald Trump :

– douves d’alligators

– clôtures électriques

– bombarder le Mexique

– Tirs sur des migrants Quelle blague. pic.twitter.com/y4BynJ9aG5 – Le membre du Congrès Robert Garcia (@RepRobertGarcia) 30 janvier 2024

Le représentant Dan Goldman, DN.Y., a également critiqué les républicains mardi pour avoir tenté de mettre Mayorkas sur liste noire, arguant qu ‘”il a respecté la loi de toutes les manières qui lui ont été imposées”.

“Ce qui vous contrarie, c’est que le secrétaire Mayorkas a annulé les décrets antérieurs qui fonctionnaient”, a ajouté Goldman, faisant référence au décret de Mayorkas. relance du Statut de Protection Temporaire (TPS) pour le Salvador, le Nicaragua, le Népal et le Honduras, auquel Trump a mis fin. “Et vous avez le droit d’être bouleversé à ce sujet. Et vous avez le droit d’en parler. Et vous avez le droit d’exprimer votre mécontentement de la manière que vous choisissez.”

“Mais vous n’avez pas le droit de rabaisser cette institution, de salir la clause de mise en accusation de la Constitution, de minimiser les normes de mise en accusation constitutionnelle à un tel degré, que vous ne pouvez même pas produire une note juridique à l’appui de vos articles de la Constitution. des mises en accusation qui n’existent pas dans l’histoire et qui n’existent pas dans la loi”, a poursuivi Goldman.

“Et si, en fait, comme vous l’alléguez ici, de fausses déclarations ont été faites au Congrès ou une obstruction au Congrès, ce sont des crimes. Vous auriez pu l’accuser de cela, mais vous ne le vouliez pas parce que vous saviez que vous pouviez le faire. ” “Je ne les prouve pas réellement. Vous voulez juste faire des allégations et concocter un abus fou de la confiance du public qui n’existe pas.”

Goldman : “S’il y avait en fait de fausses déclarations faites au Congrès ou une obstruction au Congrès, ce sont des crimes. Vous auriez pu l’accuser de cela. Mais vous ne vouliez pas le faire, parce que vous saviez que vous ne pouviez pas réellement les prouver. Vous voulez juste faire des allégations. » pic.twitter.com/AdZqUKeamd -Aaron Rupar (@atrupar) 30 janvier 2024

La représentante Sheila Jackson Lee, D-Tex., a défendu Mayorkas, affirmant qu’il n’avait jamais été doté de ressources adéquates pour détenir tous les migrants sans papiers.

“Je n’arrive absolument pas à comprendre pourquoi mes collègues ne comprennent pas que vous traitez clairement de la question d’une décision politique et d’un secrétaire très sage qui essaie de faire son travail en nous protégeant de la manière étroite qu’il a autorisé à le faire », a déclaré Jackson Lee, selon le Washington Post.

À un moment donné au cours de l’audience, le représentant Tony Gonzalez, R-Tex., a laissé entendre que les efforts des démocrates pour soutenir Mayorkas étaient vains.

“L’une des choses les plus difficiles au Congrès est qu’il n’est rempli que d’avocats, et ils parlent toute la journée de ceci, de cela ou d’autre chose, ce qui est… frustrant pour de nombreux Américains”, a déclaré Gonzales. « C’est ce qui va se passer. La Chambre des représentants va destituer le secrétaire Mayorkas, et personne ne peut absolument rien faire pour l’arrêter. Cela va arriver.»

Mercredi matin, le GOP de la Chambre a voté par 18 voix contre 15 pour faire avancer les articles de mise en accusation contre Mayorkas, avec l’intention de porter les débats à la Chambre la semaine prochaine. Si les Républicains de la Chambre réussissent, cela marquerait la première destitution d’un membre du Cabinet depuis près de 150 ans, a noté le WaPo. Cependant, le Post ajoute que “même si l’ensemble de la Chambre met en accusation Mayorkas, il est peu probable qu’il soit condamné lors d’un procès au Sénat dirigé par les démocrates”.