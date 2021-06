Les démocrates « font confiance à la science », mais seulement lorsqu’elle fait avancer leur programme

Normalement, on ne chercherait pas à assister à la réunion annuelle de la Society of American Archaeology (SAA) pour des intrigues et des drames, mais la conférence en ligne de cette année a suscité un peu d’enthousiasme. adresse préenregistrée à la réunion. Son discours, intitulé « Le créationnisme est-il revenu dans l’archéologie ? a discuté du rôle du « littéralisme religieux » comme moyen de déterminer si les restes humains doivent être rapatriés vers les communautés autochtones proches de l’endroit où les restes ont été trouvés.

« Faites confiance à la science » échoue lorsque le libéralisme domine la science

Le problème avec la « restitution » des restes aux peuples autochtones est qu’il n’y a souvent pas de preuves scientifiques suffisantes que les restes ont déjà appartenu à un membre de la tribu en premier lieu. Dans ces cas, les mythes de la création amérindienne issus des traditions orales ont fait leur chemin dans la recherche scientifique et ont souvent autant de poids que les données scientifiques, telles que l’ADN.

Le discours de Weiss s’est opposé à l’utilisation de la mythologie religieuse au lieu de preuves scientifiques.

« En promouvant la connaissance objective et le raisonnement scientifique, nous dirions que nous faisons de notre mieux pour aider les étudiants, les collègues et le public à comprendre le monde qui nous entoure, et niant la désinformation promue par le créationnisme », m’a dit Weiss.

En d’autres termes, elle plaide pour plus de science dans les domaines scientifiques.

Il n’est pas nécessaire d’être trop imprégné des manières d’annuler la culture pour réaliser ce qui s’est passé ensuite.

Les participants qui ont visionné le discours ont immédiatement accusé Weiss de racisme, publiant des commentaires tels que « f — ing yikes ! La SAA a retiré le discours de ses vidéos archivées et a présenté ses excuses à ceux « qui ont été lésés par l’inclusion de la présentation ».

Bien sûr, si Weiss avait soutenu que le créationnisme d’origine chrétienne ne devrait pas remplacer la science dure en anthropologie, son discours aurait été salué par la foule même qui la dénonce.

Au cours de la dernière année, les Américains ont été inondés d’appels à « faire confiance à la science » sur tout, de la distanciation sociale au port de masques en passant par les vaccins. Les progressistes se vantent de leur obéissance générale à toutes les saveurs de la «science», qui est devenue la «toutes les vies comptent» de la gauche.

Pourtant, trop souvent, ceux de gauche sont plus que disposés à mettre de côté leur soif insatiable de connaissances scientifiques lorsqu’elles ne correspondent pas parfaitement à leur récit politique.

Par exemple, l’année dernière, alors que les manifestants défilaient par centaines de milliers dans les villes américaines pour dénoncer la brutalité policière, les scientifiques sont soudainement devenus silencieux sur les dangers d’entasser les gens dans des espaces restreints. Alors que les écoles essayant de garder leurs portes ouvertes et les entreprises qui tentaient de garder les clients à dépenser de l’argent ont été vilipendées comme encaissant la mort, les manifestants scandant fort à quelques centimètres les uns des autres ont été plébiscités.

De plus, la semaine dernière encore, le comédien Jon Stewart a été matraqué par d’autres progressistes pour avoir concédé que COVID-19 pourrait en fait provenir d’un laboratoire de Wuhan, en Chine – une possibilité scientifique très réelle évoquée par les conservateurs depuis plus d’un an, mais en grande partie moqué par les démocrates.

Les démocrates ont politisé la science

En d’autres termes, la science est désormais entièrement négociable.

Prenez ce qui s’est passé au musée de l’Université de Pennsylvanie, qui s’est engagé à restituer une collection de 1 000 crânes humains à leurs communautés d’origine. Les crânes, appartenant en grande partie à des personnes d’ascendance africaine, ont été amassés entre 1830 et 1840 par le Dr Samuel George Morton, un suprémaciste blanc.

Mais à la suite des manifestations de George Floyd l’été dernier, l’école a décidé de donner les crânes, malgré leur valeur scientifique pour la recherche.

Bien sûr, les personnes d’ascendance africaine – pour une très bonne raison – ont toujours été sceptiques quant au don de leurs restes à la science, étant donné l’histoire des Noirs utilisés pour des recherches contraires à l’éthique. Cela rend la collection Penn extrêmement précieuse, en ce sens qu’elle ouvre une fenêtre sur la vie d’une population sous-étudiée.

« Grâce à l’utilisation de restes squelettiques, les anthropologues et les archéologues peuvent reconstituer les vies antérieures des gens – régime alimentaire, maladie, activités », m’a dit Weiss. « Afin d’améliorer nos méthodes d’identification, divers échantillons squelettiques sont cruciaux », a-t-elle déclaré.

En fait, Penn m’a dit que la collection avait en fait été utile pour démystifier de nombreuses théories scientifiques racistes adoptées par Morton lui-même. Le musée a reçu une subvention de la National Science Foundation pour partager des scans des crânes avec des chercheurs interdisciplinaires du monde entier pour des recherches sur la variation de la morphologie fonctionnelle (forme) du crâne, les modèles de croissance et de développement, l’analyse des blessures traumatiques, la dentition et la forme du palais. changements, ainsi que les modèles de santé et de maladie dans les populations humaines du passé.

« Cette recherche a avancé des études sur les maladies infantiles, l’apnée du sommeil et l’anthropologie médico-légale, entre autres », m’a dit un porte-parole du musée, notant qu’environ 17 500 scans ont été distribués à des chercheurs extérieurs. Et cela ne tient pas compte des recherches futures qui ne sont pas possibles aujourd’hui.

Néanmoins, Penn retourne la collection, même s’il peut être impossible de déterminer d’où proviennent les crânes. L’école a qualifié le rapatriement de « étape vers l’expiation et la réparation des pratiques racistes et coloniales qui faisaient partie intégrante de la formation de ces collections ».

Mais le résultat final est que nous en saurons moins sur la vie et la mort de ces personnes.

Les progressistes aiment dénoncer ceux de droite pour avoir sapé la science. Mais en faisant dépendre la véracité de la recherche de mouvements politiques éphémères, ce sont peut-être ceux de gauche qui tuent la réputation de la science.

Et nous n’aurons pas besoin d’archéologues dans un avenir lointain pour exhumer le corps de la science pour comprendre ce qui s’est passé.

Christian Schneider est membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY. Suivez-le sur Twitter @Schneider_CM.