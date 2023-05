Les démocrates font avancer les projets de loi sur le contrôle des armes à feu à Pennsylvania House

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les autorités pourraient saisir temporairement les armes à feu et les vérifications des antécédents seraient élargies pour les acheteurs d’armes à feu, en vertu de deux projets de loi adoptés lundi à la Pennsylvania House, où les démocrates utilisent leur majorité très mince pour pousser les mesures de contrôle des armes à feu après un blocage de plusieurs années au sein d’un gouvernement politiquement divisé.

Le parti décrit les propositions comme des mesures relativement modérées pour réduire le trafic d’armes, les décès par suicide, les tirs accidentels et la violence quotidienne. Les républicains s’opposent aux projets de loi, affirmant qu’ils punissent les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois.

Le projet de loi « drapeau rouge », qui permettrait à un juge d’ordonner la saisie d’armes à feu à la demande de membres de la famille ou de la police, a été adopté par 102 voix contre 99, avec deux républicains votant aux côtés des démocrates et un démocrate se retournant pour voter avec les républicains. Dix-neuf États ont des lois similaires, selon Everytown for Gun Safety, un important groupe de défense du contrôle des armes à feu.

Le représentant Mike Schlossberg, un démocrate du comté de Lehigh, a rappelé ses propres problèmes de santé mentale alors qu’il parlait en faveur du projet de loi.

« Je me demande souvent ce qui se serait passé ce matin-là, le 3 février 2002, si j’avais eu une arme à feu », a-t-il déclaré. « Certains d’entre vous ont été dans cet endroit profond et sombre. Mais pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore fait, vous devez comprendre que faire traverser à quelqu’un un moment de crise suicidaire – et ce n’est souvent qu’un moment – est la chose la plus critique que vous puissiez faire pour sauver la vie de quelqu’un.

Mais les républicains ont déclaré que le projet de loi visait injustement les propriétaires légaux d’armes à feu.

« Le plan et la stratégie ont toujours été et seront de désarmer les citoyens respectueux des lois », a déclaré la représentante Stephanie Borowicz, une républicaine du comté de Clinton. « Et tout républicain qui pense pouvoir voter pour cela aujourd’hui : sachez que vous aidez et encouragez le socialisme et le communisme que les démocrates poussent dans cette nation. »

La loi du drapeau rouge fait partie des quatre projets de loi qui ont été soumis à un comité de la Chambre le mois dernier et ont été préparés pour un éventuel vote lundi.

Un autre projet de loi, qui a été adopté par 109 voix contre 92, vise à étendre les vérifications des antécédents des acheteurs d’armes à feu en Pennsylvanie et à mettre fin à une exception pour les ventes privées de fusils de chasse, de fusils de sport et de fusils semi-automatiques, connue sous le nom d’échappatoire du « gun show ».

Un troisième, qui a échoué par un vote de 100 contre 101, aurait obligé les propriétaires d’armes à feu à signaler une arme à feu perdue ou volée à la police dans les trois jours. Les récidivistes auraient fait face à une accusation de délit.

Un quatrième projet de loi du paquet, qui exigerait que les armes à feu à long canon soient vendues avec des serrures à gâchette, n’a pas été soumis au vote.

Les projets de loi qui parviennent à la Chambre doivent toujours passer par le Sénat contrôlé par les républicains, qui a toujours protégé les droits des armes à feu, tout en travaillant avec les démocrates pour augmenter le financement des programmes de lutte contre la violence et de santé mentale.

Les mesures interviennent alors que les États-Unis établissent un rythme record de massacres en 2023. À Philadelphie, la violence armée a joué un rôle important dans la campagne pour la mairie, et la ville demande au plus haut tribunal de l’État de lui permettre d’imposer sa propre arme à feu. politiques de contrôle.

La législature de Pennsylvanie, longtemps contrôlée par les républicains, n’a pas sérieusement envisagé d’élargir les mesures de contrôle des armes à feu depuis 2018. Avec la nouvelle majorité démocrate à la Chambre, la chambre a lancé le débat de cette session sur la violence armée avec une audience en mars.

Brooke Schultz, Associated Press