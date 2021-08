Les démocrates exhortent Amazon et Facebook à cesser de faire campagne pour la récusation du président de la FTC

Mercredi, un groupe de législateurs démocrates a envoyé une lettre à Amazon et Facebook, les exhortant à cesser de faire campagne pour la récusation de la présidente de la Commission fédérale du commerce, Lina Khan, des affaires antitrust impliquant leurs entreprises.

« Vos efforts ne font qu’ajouter à la perception que vous essayez d’intimider vos régulateurs, de désarmer la FTC et d’éviter la responsabilité plutôt que de renforcer les normes éthiques, et vous devriez cesser ces efforts immédiatement », a écrit la Sens. Elizabeth Warren, D-Mass. , Richard Blumenthal, D-Conn., Cory Booker, DN.J., et la représentante Pramila Jayapal, D-Wash.

Les deux sociétés ont déposé des demandes de récusation demandant à Khan de s’abstenir de participer à des affaires antitrust impliquant leurs entreprises. Ils ont souligné les déclarations passées de Khan et de ses anciens employeurs comme preuve qu’elle avait préjugé de leurs cas et avait déjà déterminé leur responsabilité.

La FTC n’a pas encore pris de mesures contre Amazon pour des motifs antitrust, bien qu’elle ait aurait sondé l’entreprise. Mais Facebook est en train de lutter contre une contestation judiciaire de l’agence. Bien qu’un juge ait rejeté la plainte initiale de la FTC contre Facebook, qui alléguait que la société de médias sociaux avait illégalement maintenu un pouvoir de monopole, la FTC a jusqu’au 19 août pour déposer une plainte modifiée.

La FTC et Khan n’ont pas encore répondu aux demandes de récusation. Khan a déjà déclaré qu’elle n’avait pas de conflits financiers qui nécessiteraient sa récusation en vertu des lois fédérales sur l’éthique.

Les pétitions d’Amazon et de Facebook font référence à ses travaux antérieurs, comme son article de 2017 dans le Yale Law Journal intitulé « Amazon’s Antitrust Paradox », plaidant en faveur d’un nouveau cadre pour appliquer les lois antitrust contre les plateformes numériques. Khan a également travaillé pour le groupe de plaidoyer politique Open Markets Institute et a aidé à compiler le sous-comité judiciaire de la Chambre sur le rapport antitrust sur la concurrence sur les marchés numériques.

Alors qu’Amazon et Facebook soutiennent que son travail passé montre clairement qu’elle a déjà pris sa décision, ses partisans disent que cela montre en fait la connaissance approfondie de Khan de l’espace.

« Le véritable fondement de vos inquiétudes semble être que vous craignez l’expertise et l’interprétation du président Khan de la loi antitrust fédérale », ont écrit les législateurs.

Il existe un précédent judiciaire qui pourrait soutenir Khan. Par exemple, dans les années 1970, un tribunal fédéral a ordonné au président de la FTC de l’époque de se retirer d’un processus d’élaboration de règles après avoir critiqué son sujet. Mais une cour d’appel a par la suite annulé cette décision.

De plus, les experts juridiques affirment que la question de la récusation serait probablement beaucoup moins grave dans une affaire où Khan était l’un des cinq votes à la commission pour déposer une plainte devant un tribunal fédéral. En revanche, les tribunaux ont été moins favorables dans les cas où le commissaire en question ferait lui-même office de juge dans le cadre du processus de droit administratif interne de la FTC. La FTC a la possibilité de porter son affaire contre Facebook devant son propre juge de droit administratif plutôt que de la renvoyer devant un tribunal fédéral, mais cela pourrait poser de plus grandes questions de récusation.

Dans leur lettre de mercredi, les législateurs ont renvoyé la question de la récusation aux entreprises elles-mêmes. Ils ont demandé à Amazon et Facebook de fournir des informations sur le nombre d’avocats internes et externes qu’ils employaient et qui travaillaient auparavant pour la FTC, le ministère de la Justice ou pour un procureur général d’État. Ils ont également demandé quelles mesures les entreprises prennent pour s’assurer que ces avocats ne s’engagent pas de manière inappropriée avec leurs anciens employeurs gouvernementaux et quels protocoles ils utilisent pour s’assurer que les avocats se récusent le cas échéant.

« Si vous voulez vraiment mettre fin aux conflits d’intérêts à Washington, vous pouvez montrer votre sincérité en soutenant une législation qui rend les règles d’éthique fédérales et leur application encore plus strictes », ont-ils écrit. « Sinon, vos efforts pour écarter les principaux régulateurs fédéraux agissent simplement comme une preuve supplémentaire que vous ferez tout pour éviter l’examen nécessaire de votre immense pouvoir de marché. »

