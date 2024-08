Les démocrates et Lombardo méritent tous deux d’être détenus pour leur combat pour la nourriture gratuite

Les démocrates peuvent – ​​et devraient probablement – ​​critiquer le gouverneur pour avoir opposé son veto à leur projet de loi sur les repas gratuits. Mais ne pas inclure d’informations clés sur la situation actuelle de la plupart des enfants de l’État est irresponsable. (Photo d’Amanda Mills/Centers for Disease Control and Prevention)

Mon enfant de 9 ans peut bénéficier d’un petit-déjeuner et d’un déjeuner gratuits tous les jours d’école. Aucune question ne lui est posée.

Ce fait pourrait surprendre les habitants du Nevada qui ont récemment hésité à dire que le gouverneur républicain Joe Lombardo avait opposé son veto à un projet de loi qui aurait financé des repas gratuits pour tous les élèves lors de la dernière session. Les démocrates semblent tellement désireux de faire passer le gouverneur pour un méchant qu’ils mettent en avant le veto sans inclure certaines réserves qui sont vitales pour les parents et les tuteurs.

Certes, lors de la dernière session, Lombardo a opposé son veto à un projet de loi soutenu par les démocrates qui aurait financé des repas scolaires gratuits pour l’année scolaire 2024-25. Mais il est également vrai que la majorité des élèves de l’État ont déjà un accès garanti au petit-déjeuner et au déjeuner gratuits – un fait qui est commodément omis.

Le district scolaire du comté de Clark, qui accueille 63 % des élèves du primaire et du secondaire du Nevada, participe à la Community Eligibility Provision (CEP) fédérale, qui permet aux écoles et districts à forte pauvreté de servir le petit-déjeuner et le déjeuner gratuits à tous les élèves inscrits sans recueillir les demandes des ménages. Le CEP utilise les données d’autres programmes basés sur le revenu, comme le Assistance nutritionnelle supplémentaire Programme (SNAP) et l’assistance temporaire aux familles dans le besoin (TANF) — pour déterminer l’éligibilité à un district ou à une école.

Il peut être difficile d’aimer le CCSD, mais sur ce point particulier, il a tenu ses promesses. Tout comme d’autres districts du Silver State. Toutes les écoles des districts scolaires des comtés de Churchill, Clark, Esmeralda, Humboldt, Lyon, Mineral, Nye et Pershing sont CEP désignéselon le ministère de l’Agriculture du Nevada. Plus de deux douzaines d’écoles à charte le sont également.

Le CEP permet de s’assurer que personne ne passe entre les mailles du filet. Les enfants ne se verront pas refuser de la nourriture gratuite parce que leurs parents n’ont pas rempli le formulaire de demande. Il aide les familles dont les revenus peuvent fluctuer énormément et les mettre en difficulté certaines semaines, mais pas d’autres. Il aide les familles dont les revenus du ménage sont peut-être trop élevés pour avoir droit à un déjeuner gratuit ou à prix réduit, mais qui ont néanmoins le sentiment que leur portefeuille est à court d’argent. Et il aide les parents, comme moi, qui sont parfois trop occupés ou stressés pour étaler du beurre de canne sur du pain et le mettre dans un sac Ziplock.

(SunButter, si vous ne le connaissez pas, est la meilleure alternative au beurre de cacahuète dans les écoles sans noix. Mais je m’égare.)

Les démocrates peuvent – ​​et devraient probablement – ​​critiquer le gouverneur pour avoir opposé son veto à leur projet de loi sur les repas gratuits. Mais ne pas inclure d’informations clés sur le statu quo pour la plupart des enfants de l’État est irresponsable. Lorsque le caucus démocrate de l’Assemblée du Nevada promu un La bête quotidienne éditorial En critiquant Lombardo pour son veto, ils ont déclaré que le candidat du sud du Nevada qui l’avait écrit se présentait « pour faire passer ce projet de loi afin que les enfants de toute la vallée puissent avoir ce qu’il n’a pas eu ».

Peut-être faisait-il référence aux enfants des écoles à charte ?

Le message du type « nous faisons beaucoup de bien ici, mais nous voulons faire mieux » n’est pas compliqué. Les démocrates tiennent à nous rappeler, par exemple, que le Nevada protège actuellement le droit à l’avortement par le biais de la loi, mais qu’il souhaite mieux le protéger par le biais d’un amendement constitutionnel de l’État.

Lombardo a qualifié à juste titre les messages des démocrates de « désinformation ». J’ai vu de nombreux messages sur les réseaux sociaux de parents demandant comment obtenir des repas gratuits à l’école, et les sections de commentaires ont été pleines de confusion et de personnes disant à tort à des personnes qui ont besoin d’aide alimentaire que celle-ci n’est pas disponible à cause de Lombardo.

Depuis que le gouverneur Lombveto les a publiquement dénoncés, les démocrates ont adopté des positions selon lesquelles « MÊME UN ENFANT QUI N’A PAS DE REPAS, C’EST MAL, MON DIEU » et « 80 % de couverture signifie toujours 20 % de non-couverture ». Ces deux affirmations sont vraies. Mais ce n’est pas la campagne de plusieurs semaines que nous avons vue sur cette question.

Il y a beaucoup de choses à critiquer à propos du gouverneur — une question de vie ou de mort. Même sur la question précise des repas scolaires gratuits, l’argument de Lombardo selon lequel « tous ceux qui en ont besoin peuvent en bénéficier » ignore la réalité selon laquelle certains parents oublieront, seront trop fiers ou auront trop peur de remplir un formulaire de demande. Il est bien établi que de nombreuses personnes qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des programmes de protection sociale ne s’y inscrivent pas.

Encore plus scandaleux, Lombardo a suggéré que son veto était justifié par le fait que 73 % des repas gratuits sont gaspillés, un chiffre qui a été sorti de son contexte. The Nevada Independent Vérifié les faits Cette affirmation date de plusieurs mois et les chercheurs eux-mêmes leur ont dit que le chiffre de 73 % ne devrait « pas être sorti de son contexte pour généraliser ces résultats à toutes les écoles du monde ».

De plus, le graphique s’intéresse spécifiquement aux légumes.

Les enfants ne mangent pas de légumes. En tant que parent de trois jeunes enfants, j’aurais pu vous le dire. Je peux dire avec assurance qu’au moins 73 % des légumes que j’emporte avec moi finissent également par être jetés, mais je les emporte quand même parce que 25 % c’est mieux que 0 % et je ne peux pas ne pas essayer de nourrir mes enfants simplement parce qu’ils peuvent être capricieux avec les carottes.

D’ailleurs, cette même étude a révélé que 19 % des entrées, 47 % des fruits et 25 % du lait étaient jetés. J’imagine que les démocrates ne sont pas les seuls à aimer omettre les choses qui ne sont pas pratiques.

Il est absurde que parmi les dizaines de vetos qu’il a opposés, celui-ci soit devenu le pivot des démocrates. Les enfants réussissent mieux à l’école lorsqu’ils n’ont pas faim, certes, mais ils réussissent aussi mieux lorsqu’ils ne sont pas obligés de déménager chaque année à cause de la hausse des loyers. Les enfants réussissent mieux lorsque leurs parents peuvent vivre d’un seul emploi à temps plein et ont le temps et l’énergie d’être actifs et engagés à la maison. Les enfants réussissent mieux lorsqu’ils ont accès à des activités extrascolaires, à des enseignants de qualité et à des classes de taille appropriée.

Si nous voulons avoir une discussion sur les petits-déjeuners et les déjeuners scolaires, nous pouvons certainement parler de leur valeur nutritionnelle et de leur qualité. Mais la vraie question que nous devrions peut-être nous poser est la suivante : pourquoi une si grande partie du Nevada répond-elle si facilement aux normes fédérales en matière d’éligibilité aux repas gratuits et à prix réduits à l’échelle de la communauté ? Pourquoi tant de ménages ont-ils des difficultés ?

La réponse à cette question est bien sûr compliquée et ne permet pas de formules mièvres comme « le gouverneur nous a volé notre argent de poche ». Peut-être que le Nevada l’aura un jour.