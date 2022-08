Les démocrates et les républicains ont du mal à prévoir les mi-parcours de 2022

Le Congrès a également adopté la loi bipartite CHIPS, un projet de loi qui fournirait 52 milliards de dollars de subventions et de crédits d’impôt aux entreprises qui fabriquent des puces aux États-Unis et ajouterait plus de 200 milliards de dollars à la recherche scientifique appliquée.

Même le président Biden, dont l’âge et les inquiétudes concernant le virus l’ont forcé à passer une grande partie de la campagne électorale présidentielle de 2020 depuis son domicile à Wilmington, Del., a réussi à ignorer 18 jours de quarantaine induite par le coronavirus.

Comme Ethel Merman pourrait le dire, tout semble être rose pour Joe et le gang ces dernières semaines, malgré les prédictions répandues selon lesquelles les démocrates risquent de perdre la Chambre et peut-être le Sénat.

Un “bain de sang” qui pourrait ne jamais arriver

Selon la logique habituelle que Sosnik utilise pour faire des prédictions, les démocrates devraient s’attendre à un “bain de sang” à l’automne. Mais il n’en est plus si sûr et remet en question tout ce qu’il sait sur les schémas plus profonds des élections américaines.