Les démocrates et les républicains du Michigan désignent leurs candidats pour le scrutin de novembre lors de conventions

Mike Balow Balow est un parent d’élève de l’Université d’État du Michigan et un ancien combattant. Il dit vouloir être une « voix de la raison » au sein d’un conseil qu’il considère comme dysfonctionnel. Balow s’engage à donner la priorité aux étudiants, à maintenir les frais de scolarité aussi abordables que possible, à s’appuyer sur les atouts académiques fondamentaux de l’Université d’État du Michigan et à impliquer les parties prenantes afin que les gens ne se sentent pas ignorés.

Julie Maday est membre du comité de développement économique et ancienne conseillère municipale de la ville de Novi. Elle est l’épouse d’un ancien élève de la MSU et la mère de deux diplômés de la MSU. Elle affirme qu’elle défendra les voix conservatrices sur le campus et qu’elle « demandera aux professeurs d’éduquer les étudiants, et non de les endoctriner ».