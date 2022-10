Les démocrates et les leaders technologiques dépensent beaucoup pour l’indépendance dans l’Utah

SALT LAKE CITY (AP) – Les leaders technologiques et les groupes alignés sur le Parti démocrate font partie de ceux qui acheminent des millions vers l’Utah pour soutenir la tentative de l’indépendant Evan McMullin de renverser le sénateur républicain Mike Lee.

La course a été inondée de dépenses extérieures, les super PAC non affiliés à la campagne Lee ou McMullin dépensant lourdement en publipostages sur papier glacé et en publicités d’attaque sur les filiales locales des quatre principaux réseaux de télévision à l’approche des élections de mi-mandat.

L’énorme somme d’argent versée dans la course reflète la façon dont McMullin a transformé l’Utah d’une réflexion politique après coup en un champ de bataille légitime. Les dépenses extérieures qui le soutiennent illustrent également la dynamique partisane traditionnelle en jeu dans la course indépendant contre républicain et la réalité émergente selon laquelle certains groupes et donateurs alignés sur le Parti démocrate voient McMullin – un conservateur anti-avortement – ​​comme un moyen d’empêcher les républicains de reprendre le contrôle du Sénat.

La campagne de McMullin et Lee a levé respectivement 6,9 millions de dollars et 8,6 millions de dollars, selon les documents de financement de campagne publiés vendredi qui couvrent jusqu’au 19 octobre.

Bien qu’ils dépensent beaucoup pour leurs propres publicités de campagne, consultants et personnel, les candidats reçoivent des coups de pouce de comités de dépenses indépendants qui ne sont pas autorisés à se coordonner avec leurs campagnes.

Le plus actif d’entre eux est un super PAC pro-McMullin appelé Put Utah First. Il a dépensé 5,1 millions de dollars tout au long de 2022, dont 3 millions de dollars du 1er octobre au 19 octobre.

Le groupe a reçu la majeure partie de son financement de Blake Murray, l’ancien PDG de la société de technologie des services financiers Divvy. Murray fait partie d’un certain nombre de leaders technologiques de l’Utah qui soutiennent McMullin. Il a également reçu 250 000 $ du comité d’action politique d’American Bridge. American Bridge a dépensé 45 millions de dollars dans tout le pays au cours du cycle actuel des élections de mi-mandat et diffuse également des publicités d’attaque dans des États traditionnels du champ de bataille tels que l’Arizona, la Géorgie, le Nevada, l’Ohio et la Pennsylvanie.

Put Utah First a obtenu 100 000 $ supplémentaires du Republican Accountability PAC, qui diffuse également des publicités contre des candidats au Sénat, notamment Herschel Walker en Géorgie et JD Vance dans l’Ohio.

Put Utah First a également reçu 700 000 $ au total des membres de la famille Cumming, propriétaire de POWDR, l’un des plus grands exploitants de stations de ski des Rocheuses. Le fondateur et président de POWDR, John Cumming, sa femme Kristi, sa mère Annette et son frère David sont des donateurs démocrates de longue date et ce cycle a également contribué au comité d’action politique de Planned Parenthood, au Parti démocrate de l’Arizona et au sénateur de l’Arizona Mark Kelly.

Les publicités d’attaque du groupe contre Lee sont diffusées sur une musique inquiétante, dépeignant le républicain du deuxième mandat comme un obstructionniste peu disposé à faire des compromis à Washington, DC et mettant en évidence divers votes contre des projets de loi de dépenses qui auraient financé des prestations pour les premiers intervenants et les vétérans.

Sans mentionner leur propre source de financement, les publicités de Put Utah First lui reprochent d’avoir accepté des contributions à la campagne de groupes d’intérêts spéciaux.

Des groupes de dépenses indépendants soutenant les candidats républicains au Sénat dans tout le pays défendent Lee et investissent dans des publicités et des courriers d’attaque contre McMullin, y compris les Américains soutenus par le réseau Koch pour la prospérité, la Consumer Technology Association, Liberty Champions PAC et Crypto Freedom, un pro-Bitcoin PAC affilié au Club pour la croissance.

Le conservateur Club for Growth Action PAC avait dépensé plus de 3,7 millions de dollars pour s’opposer à McMullin au 19 octobre et a déclaré la semaine dernière que ses dépenses totales étaient passées à plus de 8 millions de dollars. L’une des publicités du groupe attaque les remarques passées de McMullin sur les républicains qui ont conduit à un procès. McMullin a déclaré que l’annonce était inexacte et diffamatoire et a intenté une action en justice à ce sujet.

Une autre des publicités du groupe montre l’ancien gouverneur de l’Utah, John Huntsman, approuvant la candidature de Lee à la réélection contre l’indépendant Evan McMullin. “Vous n’êtes peut-être pas toujours d’accord avec Mike. Je ne le fais pas », dit Huntsman, un républicain largement considéré comme modéré. “Mais nous pouvons tous convenir qu’un leadership fondé sur des principes et la fidélité à la Constitution sont primordiaux dans les moments difficiles.”

David McIntosh, PDG du groupe, a déclaré que le Club for Growth Action estimait qu’il devait dépenser de l’argent pour défendre Lee et attaquer McMullin compte tenu des dépenses extérieures de l’autre côté, pour s’assurer que l’Utah n’enlève pas la possibilité aux républicains d’obtenir une majorité aux États-Unis. Sénat.”

“Nous pensons qu’il est important que les électeurs de l’Utah sachent que c’est un choix clair entre Mike Lee, un républicain et un conservateur, et Evan McMullin”, a-t-il déclaré lors d’un appel avec des journalistes ce mois-ci.

Sam Metz, Associated Press