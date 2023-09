Les démocrates et les indépendants sont heureux d’avoir reçu les vaccins Covid. La plupart des républicains le regrettent.

Seulement 36 % des électeurs républicains inscrits qui ont reçu un vaccin contre le Covid-19 disent que cela en valait la peine, tandis que 57 % disent que ce n’était pas le cas, selon un nouveau sondage de NBC News.

Les résultats de l’enquête mettent en évidence de profondes divisions partisanes sur la façon dont les Américains perçoivent les vaccins – alors que les responsables de la santé publique recommandent aux Américains de recevoir de nouvelles injections de rappel cet automne.

Alors que plus de la moitié des républicains qui ont reçu un vaccin contre le Covid-19 pensent que cela n’en valait pas la peine, ce sentiment n’est partagé que par 29 % des indépendants et 5 % des démocrates qui se disent vaccinés.

Parmi ceux qui déclarent s’être fait vacciner, 67 % des indépendants et 90 % des démocrates estiment que la décision en valait la peine. Dans l’ensemble, 69 % des personnes vaccinées interrogées ont déclaré que cela en valait la peine.

Comme cela a été le cas dans les sondages précédents, les démocrates et les indépendants restent plus susceptibles de déclarer qu’ils ont reçu un vaccin que les républicains : 94 % des démocrates, 75 % des indépendants et 60 % des républicains.

Les républicains qui s’identifient à l’ancien président Donald Trump (ils soutiennent principalement Trump par rapport au Parti républicain institutionnel ou se considèrent comme un partisan du « mouvement MAGA ») sont moins susceptibles de dire qu’ils ont été vaccinés que les autres républicains.

Les différences partisanes significatives concernant à la fois le statut vaccinal et la satisfaction surviennent alors que d’éminents républicains, en particulier les candidats à la présidence, continuent de mettre en doute les vaccins ou de se demander s’ils les recevront un jour ou s’ils recevront des injections de rappel.

L’administration du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, recommande aux Floridiens de moins de 65 ans de ne pas recevoir les nouveaux rappels Covid, une position qui va à l’encontre de la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention.

La campagne de Trump a publié une déclaration en mai fustigeant DeSantis, qui est également candidat à l’investiture présidentielle du GOP, pour avoir « personnellement supervisé les vaccinations de masse » – d’un vaccin développé sous la propre administration de Trump.

Et l’homme d’affaires et candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy a déclaré en août que « si j’avais eu les faits que je connais aujourd’hui, en tant que jeune homme heureusement en bonne santé, je n’aurais pas choisi de me faire vacciner ».

Au total, 76 % des électeurs inscrits déclarent avoir été vaccinés contre le Covid-19 (Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que 79,1 % des Américains âgés d’au moins 18 ans ont terminé leur série de vaccins primaires).

NBC News a demandé à certains répondants d’expliquer dans leurs propres mots pourquoi ils étaient satisfaits ou insatisfaits de leur choix en matière de vaccination, avec une poignée de thèmes communs émergeant.

Ceux qui ont dit que se faire vacciner en valait la peine soulignent en grande partie leurs expériences personnelles avec Covid après la vaccination, affirmant qu’ils pensent que leur pronostic aurait pu être pire sans leurs décisions.

« La vaccination aide la société depuis plusieurs années, et, par exemple, la grippe et le Covid sont des choses contre lesquelles nous pouvons nous protéger », a déclaré une femme hispanique du Rhode Island âgée de 18 à 24 ans.

« Cela a permis de mettre fin au confinement, de sortir le plus vite possible. Nous avons pu sortir dès que nous l’avons reçu, et cela a aidé à retrouver une vie normale.

Selon les données citées par le CDCle risque de mourir de Covid était trois à neuf fois plus élevé pour les adultes non vaccinés que pour les adultes vaccinés en août 2022, le taux variant selon les différents groupes d’âge.

Ceux qui ont regretté leur décision ont déclaré qu’ils se sentaient obligés de se faire vacciner, partageaient leur frustration d’avoir quand même attrapé le Covid malgré leur vaccination, soulevaient des théories du complot liées aux vaccins ou pensaient qu’eux-mêmes ou d’autres en souffraient de graves complications. Bien qu’il existe des liens avec des effets indésirables rares comme la myocardite après des millions de vaccinations, la désinformation exagérant grossièrement l’ampleur des effets secondaires du vaccin Covid a proliféré depuis des années.

« Je pense que c’était inutile et je me suis senti obligé de le faire. Je suis quand même tombée malade et je pense que ce n’était pas nécessaire », a déclaré une républicaine blanche de Pennsylvanie âgée de 65 à 69 ans.

« Je n’aime pas que le gouvernement me dise quoi faire pour ma santé », a-t-elle déclaré.