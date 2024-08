Les démocrates espèrent transformer leurs luttes pour le logement en une force politique

CHICAGO — Les démocrates tentent de transformer une vulnérabilité politique, l’accessibilité au logement, en un enjeu gagnant pour novembre. Cette stratégie comporte un risque important : elle risque de déclencher une série de conflits dans les villes et les États démocrates.

Les principaux dirigeants du parti se penchent sur ce qui est depuis longtemps un problème périlleux pour le Parti démocrate en réponse à l’indignation des électeurs face à la crise de l’offre de logements et à la hausse des coûts des maisons et des loyers.

Lors de la convention démocrate, les dirigeants, dont Kamala Harris et Barack Obama, se sont appuyés sur la dynamique existante dans les États républicains et bleus – y compris l’État de Californie où Kamala Harris est originaire – et ont appelé à une refonte des lois locales de zonage qui font obstacle à la construction de logements neufs et moins chers. Mais le gouvernement fédéral n’a qu’une influence limitée sur ces règles.

Au lieu de cela, si les appels fonctionnent, cela renverrait les maires, les membres du conseil municipal et les présidents des partis en liesse dans leurs villes natales pour se battre avec les conseils de planification et les législatures dirigés par les démocrates dans les grandes zones métropolitaines et les petites villes dans le but de répondre aux attentes des citoyens. La promesse de Harris pour construire trois millions de nouveaux logements.

« C’était un appel à l’action, mais aussi un appel à nos élus locaux qui sont ceux qui ont l’autorité pour effectuer ces changements et qui sont sur le terrain dans leurs communautés locales », a déclaré Jessica Bateman, représentante démocrate de l’État de Washington, qui a rédigé de nouvelles lois sur la réforme du logement à Olympia et se présente au Sénat de l’État sur une plateforme en faveur du logement. « La raison pour laquelle nos dirigeants nationaux en parlent aux heures de grande écoute à la télévision, c’est parce que cela a un impact sur nos communautés dans toutes les régions du pays. »

D’une certaine manière, les démocrates prennent un risque politique en s’attaquant au problème du logement. Ce problème s’est révélé être un handicap pour eux dans certaines des villes qu’ils contrôlent, alimenté par des luttes notoirement intenses du type « Pas dans mon jardin » ou « NIMBY » qui ont déjà offert une ligne d’attaque puissante aux républicains, l’ancien président Donald Trump cherchant à exploiter les échecs des démocrates en matière de logement urbain et à susciter l’inquiétude quant à ce que cela pourrait signifier pour les banlieues.

Mais c’est aussi un signe de la difficulté qu’ont les démocrates à ignorer le nombre croissant d’électeurs qui ne parviennent pas à trouver un logement abordable ou qui sont exclus de l’achat d’une maison. Ils veulent maintenant inverser la tendance et s’approprier un problème qui affecte de larges pans d’Américains. devient une pièce maîtresse de la campagne de Harris.

Le logement abordable « doit être » la priorité absolue, a déclaré Adrianne Todman, qui dirige le ministère fédéral du Logement et du Développement urbain, lors du CNN-POLITICO Grill au DNC, ajoutant que « nous devons faire tout ce que nous pouvons pour briser ces barrières » qui ont contribué à une Pénurie de logements par millions.

L’impulsion spécifique pour une réforme du zonage et de l’utilisation des terres, mise en évidence par l’appel d’Obama au Comité national démocrate (DNC) visant à « supprimer certaines des lois et réglementations obsolètes qui rendent plus difficile la construction de logements », se fait jour au niveau des États depuis des années.

La Californie et San Francisco en particulier sont devenues l’exemple type de l’inaccessibilité, avec des logements coûteux qui alimentent des vagues de sans-abris qui pèsent sur les services municipaux et repoussent les personnes et les entreprises. Les législateurs de l’État ont réagi en adoptant des lois qui simplifient les permis de construire des logements abordables et interdisent le zonage à logement unique, un effort considéré comme essentiel pour ouvrir la voie à davantage de constructions.

« L’Amérique n’est pas un musée », a déclaré la maire de San Francisco, London Breed, engagée dans une course difficile à sa réélection, alors que les démocrates se réunissaient pour le dernier jour de la DNC. « Nous construisons des musées à des fins de préservation. Nous protégeons certains lieux pour des raisons historiques, mais les villes sont précieuses en raison de leurs habitants, et pour servir et protéger ces personnes et pour s’assurer qu’elles disposent d’un endroit sûr et abordable où vivre, toutes les routes mènent au logement. »

Les États rouges et bleus ont suivi des voies similaires, les législateurs des capitales des États ayant retiré le pouvoir de zonage aux localités.

L’État de Washington et le Vermont ont également interdit le zonage unifamilial. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, et le gouverneur du Colorado, Jared Polis, ont fait de la réforme du logement une priorité absolue. Ils ont tous deux découvert à leurs dépens à quel point la question est politiquement explosive, même au sein de leur parti : Hochul a poursuivi une approche modeste du logement cette année après avoir fait face à des critiques à la suite d’une proposition plus ambitieuse qui a échoué à Albany l’année dernière, tandis que Polis a également ses mesures initiales ont été rejetées par ses collègues démocrates à Denver avant de parvenir à un compromis cette année.

Les États conservateurs comme le Montana ont également pris des mesures, faisant appel à un sentiment anti-californien dans le but de maintenir l’État abordable pour les habitants après qu’une vague d’acheteurs de maisons originaires d’enclaves libérales se sont précipités pour acheter des logements moins chers pendant la pandémie de Covid-19.

Le mouvement pro-logement « YIMBY », ou Yes In My Backyard, n’a pas eu de terrain politique naturel avec ses appels de centre-gauche et de centre-droit. Mais avec des démocrates de premier plan, d’Obama à Harris en passant par Polis et un membre de haut rang des services financiers de la Chambre Maxine Waters consacrer beaucoup de temps En ce qui concerne la question qui se pose au sein du DNC, la pression exercée par les rangs nationaux pour faire pression en faveur de logements plus nombreux et moins chers est indéniable. Cette pression pourrait être très forte, des jeunes désillusionnés par le marché immobilier aux électeurs plus conservateurs qui se sentent eux aussi sous pression.

Mais la réaction est déjà en cours.

Atout a déclaré plus tôt cette année qu’il le ferait stopper les projets des démocrates visant à « abolir les banlieues » et en 2020 a exposé une vision pour « préserver la prise de décision locale » en matière de logement.

« Le fait est que si vous retiriez le nom de Trump de cette déclaration et le mettiez à Takoma Park ou à North Berkeley, vous pourriez presque entendre un membre du conseil municipal démocrate « progressiste » dire la même chose », a déclaré Matthew Lewis, porte-parole de California YIMBY. « La raison pour laquelle il est si important pour les démocrates d’entendre ce message sur le logement est que lorsqu’ils rentrent chez eux, la plupart des villes américaines sont gouvernées par des démocrates, la plupart des villes américaines connaissent des pénuries de logements similaires et ce sont les démocrates qui siègent réellement aux sièges pour résoudre le problème. »

Une chose que les deux partis semblent tous deux accepter dans une certaine mesure est l’idée de vendre les terres fédérales excédentaires pour le développement de logements abordables.

Mais même si cela se produit, il est peu probable que cela réduise de manière significative l’ampleur globale du problème, étant donné qu’une grande partie de ces zones se situent loin des zones métropolitaines et ne sont pas propices au développement.

Harris a axé sur les politiques du logement Cela pourrait être difficile à vendre au Congrès, notamment en ce qui concerne l’aide fédérale à l’acompte pouvant atteindre 25 000 $ pour les acheteurs d’une première maison, un « fonds d’innovation » de 40 milliards de dollars pour encourager les localités à construire plus de logements et lutter contre les hausses de loyerLe Comité pour un budget fédéral responsable, une organisation à but non lucratif et non partisane, On estime que le programme économique de Harris augmenterait les déficits de 1,7 billion de dollars sur une décennie.

« Nous saluons l’enthousiasme de Kamala Harris à l’idée d’autoriser la construction de davantage de logements et d’assouplir certaines des exigences de zonage onéreuses qui ont créé une pénurie artificielle de logements », a déclaré Polis. qui a signé Il a déclaré la semaine dernière qu’il soutiendrait une intervention fédérale sous la forme de conditions pour que les localités puissent accéder aux bons de logement et aux financements.

Cependant, la plupart des coûts sont liés aux réglementations locales et étatiques en matière de zonage et d’utilisation des sols, qui peuvent rendre la construction de logements abordables extrêmement coûteuse – et même impossible dans certaines villes. Selon la National Association of Home Builders, les réglementations de tous les niveaux de gouvernement représentent généralement 25 % du coût de construction d’une nouvelle maison individuelle et environ 30 % du coût de construction d’un nouvel immeuble d’appartements.

Les économistes et les défenseurs du logement sont sceptiques quant à l’efficacité d’une approche basée uniquement sur les carottes : de nombreuses localités ont traditionnellement résisté aux efforts visant à construire de nouveaux logements abordables sur leur territoire, et les maires sont souvent désireux de garder le gouvernement fédéral à l’écart.

Mais « les obstacles sont souvent politiques, et non économiques, et il est difficile d’utiliser l’économie pour surmonter quelque chose qui est économiquement absurde », a déclaré Jim Parrott, membre de l’Urban Institute et ancien conseiller économique principal de la Maison Blanche sous l’administration Obama.

Même si les autorités fédérales disposent d’une boîte à outils limitée, Rosemarie Hepner, vice-présidente du Centre Terwilliger pour le logement de l’Urban Land Institute, a déclaré que la rhétorique des principaux démocrates offre aux responsables locaux une « couverture politique » pour s’attaquer au problème.

Ben Metcalf, directeur général du Terner Center for Housing Innovation de l’Université de Californie à Berkeley, a ajouté que le logement est actuellement une question relativement « dépolarisée et bipartite » dans les États où les deux parties conviennent qu’elle est urgente, ce qui donne aux politiciens « plus de marge de manœuvre » – par rapport à l’immigration ou au commerce, où « tout est plus cloisonné ».

Pour les démocrates, il s’agit de savoir s’ils peuvent surmonter le fait d’être parfois leur pire ennemi. Les propriétaires fortunés, dont certains sont de gauche, ont toujours agi comme une force inébranlable pour bloquer les changements de zonage ou les projets de logements abordables.

Désormais, les candidats démocrates favorables au logement « peuvent affirmer publiquement qu’ils sont du côté de Barack Obama. Je pense que c’est un problème. Je soutiens notre candidate à la présidence lorsqu’elle dit que c’est un problème. » Si vous êtes candidat à la mairie, n’êtes-vous soudainement plus du côté de Barack Obama ?, a déclaré Bobak Esfandiari, un militant YIMBY de San Francisco qui était présent à la DNC. « Cela crée un contraste très sain. »

Katy O’Donnell a contribué à ce rapport.