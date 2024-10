Les démocrates espèrent que les dernières décisions de justice restreignant l’avortement dynamiseront les électeurs à l’approche des élections

CHICAGO– CHICAGO (AP) — Deux décisions de justice cette semaine ont porté des coups durs aux droits reproductifs en Texas et Géorgie mais, à un moment crucial du cycle électoral, les démocrates s’en emparent pour tenter de dynamiser les électeurs favorables à l’accès à l’avortement.

Les défenseurs espèrent que ces décisions serviront de rappel sur les enjeux d’une Amérique post-Roe, quelques semaines seulement avant une élection présidentielle qui a été en partie définie par visions concurrentes du droit à l’avortement et parfois des conséquences déchirantes pour les femmes vivant dans des États interdisant l’avortement.

« Chaque fois que nos opposants disent que les politiques que nous avons mises en place sont bonnes et pas aussi extrêmes que vous le pensez, ce battement continu de gros titres illustre la réalité et galvanise les électeurs », a déclaré Kelly Hall, directrice exécutive du Fairness Project, qui fournit de l’argent. et autres supports pour plusieurs campagnes de mesures électorales dans l’espoir de préserver ou de renforcer le droit à l’avortement.

La Cour suprême des États-Unis le lundi a laissé en place une décision d’un tribunal inférieur interdisant les avortements d’urgence qui violent la loi du Texas. Le même jour, la Cour suprême de Géorgie a interrompu une décision qui avait annulé l’interdiction quasi totale de l’avortement par l’État.

La vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate, a profité de l’occasion pour rappeler aux électeurs les menaces que sa campagne, selon sa campagne, une deuxième présidence Trump fait peser sur les droits reproductifs et son rôle dans l’annulation de Roe v. Wade, qui accordait autrefois un droit fédéral à l’avortement. Trump a crédit obtenu à plusieurs reprises pour la nomination des trois juges de la Cour suprême qui ont aidé renverser le droit constitutionnel à l’avortement qui durait depuis 50 ans.

« En raison des interdictions extrêmes de l’avortement dans les États du pays, notamment au Texas, en Louisiane et en Géorgie, les femmes sont confrontées à des conséquences horribles sur leur santé et leur vie, voire la mort », a déclaré Harris. posté sur X. « Soyons clairs : Donald Trump est l’architecte de cette crise sanitaire. »

Les décisions de lundi ne sont que les dernières décisions de justice concernant les droits reproductifs à avoir des répercussions sur les élections présidentielles et au Congrès de cette année. En février, le Cour suprême de l’Alabama a statué que les embryons peuvent être considérés comme des enfants, une décision qui a temporairement interrompu les traitements de fécondation in vitro et a plongé dans le chaos la vie des couples recherchant des traitements de fertilité.

En avril, le Cour suprême de l’Arizona a maintenu une interdiction quasi totale de l’avortement à partir de 1864 – alors que l’État n’était qu’un territoire américain. La législature l’a abrogé des mois plus tard, mais pas avant que la question ait galvanisé les partisans du droit à l’avortement dans un État qui contribuera à déterminer la présidence et le contrôle du Sénat.

Kristi Hamrick, porte-parole du groupe national anti-avortement Students for Life Action, a accusé les démocrates de « s’accrocher à n’importe quoi et de rejeter la responsabilité des pertes sur n’importe qui d’autre qu’eux-mêmes dans une tentative désespérée d’obtenir des votes ». Elle a célébré les deux décisions lundi et a exprimé l’espoir que les victoires anti-avortement dynamiseront plutôt les électeurs contre l’avortement.

« Nous sommes reconnaissants pour ces victoires et espérons qu’elles pourront nous donner un peu de vent dans les voiles », a-t-elle déclaré.

Au Texas, l’interdiction de l’avortement dans l’État – l’une des plus strictes du pays – joue un rôle dans la course au Sénat entre le sénateur républicain sortant, Ted Cuz, et le représentant démocrate américain Colin Allred. Le week-end précédant la décision de lundi, Allred s’est engagé à rétablir Roe v. Wade lors d’un événement de campagne à Fort Worth.

D’autres démocrates du Statehouse, dont la représentante du Texas Donna Howard, ont également exprimé leur indignation face aux décisions. Elle a accusé les tribunaux d' »ignorer volontairement la dangereuse réalité que de nombreuses Texanes enceintes sont obligées d’endurer si elles subissent de graves complications de grossesse ».

En Géorgie, l’un des sept États du champ de bataille présidentiel, la décision de la Cour suprême de l’État fait suite à l’indignation suscitée par la mort de femmes géorgiennes. Ambre Nicole Thurman et Candi Miller, qui est décédé après s’être vu refuser des soins immédiats cela a été attribué aux lois restrictives de l’État.

Les électeurs géorgiens regardent ces histoires sur l’impact des restrictions sur l’avortement de l’État et « ils le présenteront aux urnes » lors de l’élection présidentielle, a déclaré Jessica Arons, directrice des politiques et des affaires gouvernementales à l’ACLU. Mais ces gros titres pourraient également dynamiser les électeurs lors des scrutins de haut en bas, y compris les mesures de vote citoyen dans neuf États visant à protéger le droit à l’avortement, a-t-elle déclaré.

Le soutien à l’avortement légal a augmenté depuis que la Cour suprême a supprimé les protections il y a deux ans, selon un sondage de juillet du Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC. Environ 6 Américains sur 10 pensent que leur État devrait généralement autoriser une personne à obtenir un avortement légal pour quelque raison que ce soit si elle ne veut pas être enceinte. Cela représente une augmentation par rapport à juin 2021, un an avant la décision de la Cour suprême, où environ la moitié des Américains pensaient que l’avortement légal devrait être possible dans ces circonstances.

De nombreux experts et défenseurs ont attribué ce changement aux réactions des Américains face aux restrictions à l’avortement qui affectent une large partie du pays depuis le renversement de Roe. Actuellement, 13 États interdisent l’avortement à tous les stades de la grossesse, tandis que quatre autres l’interdisent après six semaines – avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes.

« Il est difficile de dire combien les électeurs suivent chaque évolution, mais il est clair que l’avortement reste une question incroyablement importante, et cela nous rappelle pourquoi à l’approche de novembre », a déclaré Arons. « Alors que les tribunaux et les politiciens continuent de jouer au ping-pong avec la vie des femmes, les mesures électorales seront particulièrement importantes. »

Seule la moitié environ des États autorisent les initiatives de vote citoyen. La Géorgie et le Texas, États où les Républicains contrôlent le Parlement et le bureau du gouverneur, n’en font pas partie.

Lauren Brenzel, directrice de campagne d’une coalition visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution de Floride, a déclaré que la décision de la Cour suprême de Géorgie ne faisait qu’aggraver une « crise de santé publique dans le Sud-Est ».

La Floride est le seul État du Sud-Est à autoriser les initiatives de vote citoyen, a déclaré Brenzel. Si les Floridiens votent en faveur du droit à l’avortement, l’État pourrait devenir un point d’accès majeur pour les Géorgiens souhaitant avorter. L’amendement de Floride a besoin d’au moins 60 % de soutien pour être adopté.

« Cela augmente les enjeux pour nous ici en Floride », a déclaré Brenzel.

Après que la Cour suprême de l’Arizona ait rétabli l’interdiction de presque tous les avortements datant de la guerre civile, une coalition s’organisant autour d’un vote à l’échelle de l’État pour protéger le droit à l’avortement a signalé une augmentation des dons, des bénévoles et de l’intérêt. Laura Dent, directrice politique de la coalition, a déclaré que cela prouve que les électeurs sont attentifs et agissent.

« Les Arizoniens voient ces gros titres », a-t-elle déclaré. « Cela et tous les coups de fouet que nous avons vus depuis la décision Dobbs ont vraiment mis en évidence pour les électeurs de l’Arizona comment nous devons protéger ce droit, et je pense que cela se reflétera en novembre. »

