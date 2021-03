Le président Joe Biden quitte la Maison Blanche pour la Pennsylvanie le 16 mars pour promouvoir sa relance économique. | Erin Scott / Bloomberg via Getty Images

Le parti au pouvoir perd historiquement le contrôle d’au moins une chambre du Congrès à mi-mandat. Une loi de relance populaire peut-elle aider les démocrates à gagner?

Le président Joe Biden prend la route pour promouvoir quelque chose qui est déjà très populaire: l’argent du gouvernement et plus de vaccins Covid-19.

Après l’adoption et la signature du projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars de Biden, le plan de sauvetage américain, le président et vice-président Kamala Harris, la première dame Jill Biden et le deuxième monsieur Doug Emhoff se sont déplacés dans tout le pays pour promouvoir le paquet. Les États du champ de bataille ont figuré en grande partie sur le calendrier; Biden s’est rendu en Pennsylvanie et se rendra en Ohio mardi. Harris s’est rendu au Nevada et en Floride, et le président et le vice-président se sont rendus ensemble en Géorgie – où Biden avait initialement promis de livrer des chèques de relance de 2000 dollars.

La forte promotion de la première loi majeure de l’administration Biden montre une autre leçon importante tirée de ses années en tant que vice-président d’Obama: dire aux gens exactement ce que vous avez fait pour eux est une bonne politique.

De nombreux démocrates estiment que l’adoption d’une législation économique importante, audacieuse et populaire est le moyen de défier les probabilités historiques à mi-mandat de 2022: le parti au pouvoir perd généralement au moins une chambre du Congrès. Les démocrates espèrent que l’infusion de stimulants économiques du plan de sauvetage américain aidera à relancer l’économie et augmentera encore la distribution de vaccins afin que le pays puisse revenir à une «normale» tant attendue.

«Il y a un réel sentiment d’espoir», a déclaré la représentante Chrissy Houlahan (D-PA), qui était avec Biden à son arrêt en Pennsylvanie, à Vox dans une récente interview. «Les gens sentent qu’il y a une lumière au bout du tunnel.»

Les sondages publics montrent déjà un fort soutien à la relance entre les partis; un récent sondage Politico / Morning Consult a montré que 72% du public américain soutenait la loi de relance, dont 69% d’indépendants et 44% de républicains.

« Bien sûr, les sondages vont bien », a déclaré le sondeur républicain Neil Newhouse à Vox. «Lorsque vous donnez de l’argent, oui. Je pense qu’il est judicieux que l’administration Biden prenne la route et la vende. »

Les majorités démocratiques au Congrès sont très minces; le parti n’a déjà presque plus de sièges à épargner à la fois à la Chambre et au Sénat. Les républicains intensifient déjà leurs attaques sur des questions telles que la flambée d’enfants et d’adolescents migrants non accompagnés arrivant à la frontière sud, ou des parties de l’American Rescue Plan qui renforcent les fonds de pension des États et des villes. Le processus de redécoupage de 2021 pourrait également donner aux républicains de la Chambre un avantage structurel à mi-parcours – en particulier dans les États du sud, notamment le Texas, la Floride, la Géorgie et la Caroline du Nord.

«Même si les électeurs se souviennent d’avoir reçu ce chèque et que cela les fait se sentir bien, il faudra juste beaucoup de renfort et de rappel», a déclaré Molly Murphy, sondeuse démocrate et stratège. «Une fois qu’ils auront voté, j’espère que les temps reviendront à la normale. Nous devrons faire beaucoup de travail pour faire savoir aux gens que cela ne s’est pas produit naturellement ou par accident. »

La politique du plan de sauvetage américain semble bonne pour Biden

Tout au long des semaines de négociations entre la Maison Blanche et les législateurs à Capitol Hill, les sondages publics ont montré que la proposition de 1,9 billion de dollars de Biden était globalement très populaire.

La Maison Blanche a fait valoir que le projet de loi était bipartisan – non pas parce qu’il avait le soutien des républicains au Congrès, mais parce qu’il avait le soutien d’une partie des électeurs républicains et indépendants à travers le pays.

Par exemple, un Un sondage CBS / YouGov de février a révélé 83 pour cent des Américains soutiennent l’adoption par le Congrès d’un autre projet de loi de secours. Ce sondage a montré qu’il y avait un plus grand fossé sur la question de savoir si la facture aurait dû être plus importante: 39% des personnes interrogées pensaient que la taille de la facture de Biden était «à peu près correcte», tandis que 40% ont déclaré vouloir voir un paquet plus grand.

Il y a beaucoup de choses dans le projet de loi qui sont populaires, étant donné qu’il offre une aide économique généreuse aux familles de travailleurs. Un récent sondage CNN a révélé que 85% des Américains ont déclaré qu’ils soutenaient des crédits d’impôt plus importants pour les familles, et le fait que ces crédits étaient plus faciles à réclamer pour les ménages à faible revenu. Cette disposition particulière a reçu un large soutien des républicains et des démocrates, dont 73% des républicains. Une majorité de républicains a également approuvé davantage de financement pour ouvrir les écoles en toute sécurité et 1 400 $ de chèques de relance.

L’une des principales raisons de la tournée de Biden est pour lui et d’autres responsables de la Maison Blanche de promouvoir toutes les parties du projet de loi auprès du public américain. Une note de service de la Maison Blanche du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, obtenue par Vox, détaille 10 parties différentes du projet de loi que l’administration a soulignées, notamment l’insécurité alimentaire, la réduction de moitié de la pauvreté des enfants et le soutien aux soins de santé en milieu rural.

« Biden comprend ce qui est largement populaire dans une mesure que peu de démocrates font », a déclaré Dave Wasserman, rédacteur en chef de Cook Political Report House, à Vox. «Il donne clairement la priorité aux politiques économiques majoritaires par rapport aux guerres culturelles et a évité certains des pièges qui transforment les politiciens démocrates en moteurs de participation républicains.»

Mais l’ampleur de la loi de 1,9 billion de dollars de Biden signifie qu’elle contient également des choses moins populaires auprès des républicains. Le sondage CNN a révélé que seulement 28% des républicains soutenaient l’aide de 350 milliards de dollars aux États et aux gouvernements locaux, et les sondeurs républicains ont déclaré à Vox que cela reflétait également ce qu’ils voyaient dans les sondages privés. Le consultant républicain et sondeur Whit Ayres a déclaré à Vox que les électeurs n’aiment pas les dispositions visant à renforcer les fonds de pension des enseignants, d’une part.

À l’approche de la mi-mandat de 2022, Ayres a déclaré à Vox qu’il conseillerait aux candidats républicains de ne pas être par réflexe négatifs à propos de toutes les politiques de l’administration Biden – dont certaines sont très populaires. Au lieu de cela, Ayres a déclaré que les républicains devraient choisir leurs batailles.

« L’administration Biden s’attaque à certains problèmes qui sont extrêmement importants pour la grande majorité des Américains », a déclaré Ayres. « Je pense qu’ils devraient choisir leurs combats avec soin avec un message bien coordonné. »

Bien que l’histoire suggère que les démocrates pourraient être le parti désavantagé à mi-mandat parce qu’ils contrôlent le Congrès et la Maison Blanche, la question reste ouverte de savoir si les électeurs jugeront durement les républicains pour avoir voté à l’unanimité contre le projet de loi à la Chambre et au Sénat.

« En fin de compte, ils cèdent un avantage qu’ils ont depuis des décennies, qui est l’économie », a déclaré le conseiller de Biden et sondeur de campagne John Anzalone. «Nous préférons vous avoir de notre côté, mais si vous ne jouez pas la balle pour aider les Américains et les petites entreprises, nous allons le faire.

Les vents politiques peuvent changer très rapidement

Juste parce que les démocrates essaient de ravir l’avantage politique sur l’économie dont les républicains ont bénéficié pendant des décennies, cela pourrait être difficile, a averti Molly Murphy, sondeuse démocrate et stratège.

En regardant les sondages dans les États du champ de bataille, Murphy a remarqué que les électeurs faisaient davantage confiance aux démocrates en tant que parti pour les aider à traverser la pandémie de Covid-19, mais aussi que les électeurs faisaient davantage confiance aux républicains pour relancer l’économie une fois la pandémie terminée.

«C’était un avantage pour les démocrates en 2020 et c’est une mise en garde pour nous en 2022», a-t-elle déclaré à Vox.

C’est là un équilibre important que Biden et les démocrates doivent trouver à l’avenir, alors qu’ils tentent de relancer l’économie. Biden prévoit de se tourner vers une proposition d’infrastructure massive destinée à stimuler la croissance de l’emploi et qui pourrait coûter jusqu’à 3 millions de dollars, rapporte le New York Times.

De plus, il est important pour Biden et les démocrates de commencer à construire leur argumentaire politique tôt pour la mi-mandat 2022, car ils pourraient partir d’un désavantage structurel.

Le redécoupage du Congrès commencera à l’automne après la publication de ses nouvelles données par le recensement américain. Parce que les républicains ont balayé les courses législatives des États en 2020, de nombreuses législatures d’État contrôlées par les républicains auront compétence sur la façon dont les districts du Congrès sont dessinés.

Wasserman, rédacteur en chef de Cook’s House, s’attend à ce que les républicains du Congrès obtiennent au moins une poignée de sièges dans le processus de redécoupage et a déclaré que les républicains pourraient probablement gagner le nombre de sièges dont ils auraient besoin pour reprendre la Chambre du redécoupage seul – avant même de prendre en compte l’environnement politique.

Aussi populaire que soit le projet de loi de relance, il est bien trop tôt pour dire s’il sera le facteur décisif dans les élections de mi-mandat qui auront lieu dans bien plus d’un an. Avant la dévastation électorale pour les démocrates en 2010, il y avait peu de signes avant-coureurs majeurs que ce serait une mauvaise année. Wasserman a noté que les démocrates avaient remporté une élection spéciale serrée en 2009 pour remplacer le siège du sénateur démocrate Kristen Gillibrand dans le nord de l’État de New York – pour perdre définitivement le district un an plus tard.

«C’était un mauvais indicateur de ce qui allait arriver en 2010», a déclaré Wasserman à Vox. «Je voudrais simplement souligner que les conditions politiques changent rapidement.»