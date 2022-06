Les démocrates espèrent exploiter l’indignation et la tristesse après la décision sur l’avortement

YARDLEY, Pennsylvanie (AP) – Le choc s’est rapidement transformé en tristesse pour Victoria Lowe.

L’avocate de 37 ans, travaillant à l’extérieur d’un café dans la banlieue du comté de Bucks, en Pennsylvanie, a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire que la Cour suprême a supprimé le droit constitutionnel à l’avortement que les femmes ont eu toute leur vie. Elle a commencé à pleurer.

“Je ne comprends pas comment ils ont pu arriver à cette conclusion”, a-t-elle déclaré.

Immédiatement après l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême, il était trop tôt pour savoir à quel point le paysage politique avait changé. Mais dans ce coin politiquement compétitif de l’un des États swing les plus importants des États-Unis, les démocrates assiégés espèrent exploiter l’émotion de femmes comme Lowe pour réinitialiser ce qui a été un environnement d’année électorale par ailleurs brutal.

Pendant une grande partie de l’année, la menace pour le droit à l’avortement a semblé quelque peu théorique, éclipsée par des défis économiques plus tangibles, en particulier l’inflation et la hausse des prix de l’essence. Mais la décision de la Cour suprême garantit que l’avortement sera une question centrale dans la politique américaine dans un avenir prévisible.

Cela est particulièrement vrai lorsque les restrictions commencent à prendre effet. Les femmes enceintes qui envisageaient de se faire avorter avaient déjà été confrontées à une interdiction quasi totale dans l’Oklahoma et à une interdiction après environ six semaines au Texas. Les cliniques d’au moins huit autres États – Alabama, Arizona, Arkansas, Kentucky, Missouri, Dakota du Sud, Wisconsin et Virginie-Occidentale – ont cessé de pratiquer des avortements après la décision de vendredi.

En Pennsylvanie, l’avenir de la procédure pourrait dépendre des élections de novembre. Pour l’instant, les femmes d’ici continueront d’avoir accès à l’avortement jusqu’à 24 semaines. Les républicains sont sur le point de modifier la loi de l’État, cependant, s’ils conservent le contrôle de la législature et s’emparent du poste de gouverneur en novembre. Doug Mastriano, le candidat du GOP au poste de gouverneur, s’oppose à l’avortement sans exception pour le viol, l’inceste ou la vie de la mère.

Les démocrates de Pennsylvanie et d’ailleurs ont d’abord semblé s’unir derrière leur indignation, leur peur et leur tristesse collectives.

Ils prévoyaient de vastes manifestations. Depuis la Maison Blanche vendredi, le président Joe Biden a exhorté les manifestants à maintenir la paix, même s’il a décrit la décision du tribunal comme “erronée, extrême et déconnectée”.

Le président démocrate a également appelé les électeurs à faire entendre leur voix cet automne : « Roe est sur le bulletin de vote ».

Dans le même temps, les membres du Comité national démocrate ont évoqué la perspective d’une doublure argentée dans le coup de poing historique de la Haute Cour.

“Les démocrates ont actuellement une réelle opportunité d’exploiter cette colère, d’exploiter la tristesse”, a déclaré le stratège démocrate Mo Elleithee lors d’une réunion d’un sous-comité du DNC. “Nous jetons les bases pour garantir que les démocrates restent à la Maison Blanche, afin que la prochaine fois, il y ait une ouverture sur le banc, sur le banc fédéral n’importe où, qu’un président démocrate fasse cette nomination.”

Les groupes alignés sur les démocrates ont décidé de déployer les ressources pour avertir de ce qui est en jeu dans les élections de mi-mandat de cette année. NARAL Freedom Fund et Priorities USA Action ont immédiatement dépensé 300 000 $ en publicité numérique.

Les républicains, pour leur part, ont cherché à minimiser leur enthousiasme à l’idée de gagner la lutte de plusieurs décennies contre le droit à l’avortement, conscients que la décision pourrait dynamiser la base démocrate, en particulier les femmes des banlieues. Avant la décision de vendredi, les démocrates proches de la Maison Blanche étaient de plus en plus pessimistes quant aux chances du parti de détenir la Chambre ou le Sénat en novembre.

Carol Tobias, présidente de National Right to Life, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les opposants à l’avortement se manifestent en grand nombre cet automne, même si les démocrates pourraient être motivés par la décision de vendredi.

Elle l’a appelé “un grand jour pour les enfants à naître et les mères”. “Parce que c’est un soi-disant droit depuis 50 ans ne veut pas dire que c’était juste”, a déclaré Tobias.

Les sondages montrent que relativement peu d’Américains voulaient voir Roe renversé.

En 2020, AP VoteCast a constaté que 69% des électeurs à l’élection présidentielle ont déclaré que la Cour suprême devrait laisser la décision Roe contre Wade telle quelle. Pourtant, des enquêtes récentes ont tendance à montrer que d’autres problèmes dépassant l’avortement sont les problèmes les plus importants auxquels le pays est confronté.

Treize pour cent des démocrates ont mentionné l’avortement ou les droits reproductifs comme l’un des problèmes qu’ils souhaitent que le gouvernement fédéral aborde en 2022, selon un sondage de décembre de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. C’est en hausse par rapport à moins de 1% des démocrates qui l’ont désigné comme une priorité pour 2021 et 3% qui l’ont répertorié en 2020.

D’autres problèmes comme l’économie, le COVID-19, les soins de santé et le contrôle des armes à feu se sont classés parmi les priorités les plus élevées des démocrates dans le sondage. Mais l’augmentation exponentielle du pourcentage citant les droits reproductifs comme une préoccupation clé suggère que la question résonnait chez les démocrates alors que la Cour suprême envisageait d’annuler Roe.

La lutte pour le droit à l’avortement – ​​et les retombées politiques connexes – se déplace désormais vers les États.

Treize États au rouge profond ont des soi-disant «lois de déclenchement» qui interdiront désormais l’avortement presque immédiatement, mais l’avenir de l’accès à l’avortement est moins certain dans plusieurs autres États plus modérés avec des législatures contrôlées par les républicains: Arizona, Géorgie, Floride, Michigan, Ohio, Texas et Wisconsin, parmi eux.

Dans de nombreux cas, les législatures du GOP ont déjà approuvé des lois restrictives sur l’avortement, y compris des projets de loi dits “battements de cœur” qui interdiraient les avortements avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Certaines lois sont bloquées devant les tribunaux, tandis que d’autres doivent encore passer par les législatures républicaines. Maintenant que Roe est tombé, de telles lois – ou des interdictions plus restrictives – ne pourraient être arrêtées que par un veto d’un gouverneur démocrate ou une contestation judiciaire soutenue par les démocrates, voire pas du tout.

Certains États, dont le Michigan, le Wisconsin et le Texas, ont des interdictions d’avortement vieilles de plusieurs décennies antérieures à Roe qui entreraient probablement en vigueur en l’absence d’une autre contestation devant leurs tribunaux d’État.

Malgré l’espoir initial des démocrates que le bouleversement motiverait leur base, certains en première ligne de la lutte acharnée du parti à mi-mandat n’en sont pas si sûrs.

Jamie Perrapato, directeur exécutif du groupe pro-démocrate Turn PA Blue, note que les démocrates ont produit un taux de participation record dans toute la Pennsylvanie lors des élections de l’année dernière. Mais les républicains aussi, qui ont finalement dominé les courses à la baisse dans tout l’État.

“Je me sens malade. J’espère que cela réveillera les gens. J’espère qu’ils réalisent que, même si c’est terrible, vous ne pouvez pas vous mettre la tête dans le sable », a déclaré Perrapato. « Mais je ne sais pas. C’est une période vraiment sombre.

De retour dans le comté de Bucks, Lowe a déclaré qu’elle votait démocrate et prévoyait de voter en novembre avant même la décision de vendredi. Le droit à l’avortement est un problème majeur pour elle, alors même que l’inflation augmente.

“Je dirais que c’est plus important pour moi que la question du gaz”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit d’un droit humain tellement personnel et fondamental qu’il dépasse l’économie.”

Assise à côté de Lowe au café, Margaret Pezalla-Granlund, 56 ans, s’est également étouffée lorsqu’on l’a interrogée sur la décision de la Cour suprême. Bien qu’elles soient étrangères, Lowe lui a offert un mouchoir et les femmes se sont essuyées les yeux ensemble.

Pezalla-Granlund était particulièrement inquiète pour sa fille de 15 ans. “Elle va grandir dans une situation vraiment différente de la mienne et je m’attendais à ce qu’elle le fasse”, a-t-elle déclaré.

Une telle préoccupation ne se limitait pas aux démocrates.

Non loin de là, Karen Sloan, 75 ans, fumait une cigarette devant un café de la ville de Bristol, sur la rivière Delaware. Républicaine autoproclamée qui soutient le droit à l’avortement, elle a déclaré que la décision de vendredi l’avait bouleversée.

“Je n’arrive pas à y croire”, a déclaré Sloan. « Je ne dis pas qu’il est juste de prendre une vie humaine. Mais il y a des circonstances où cela doit être fait.

Elle a dit qu’elle aurait voté en novembre avant même la décision, mais maintenant elle prévoit de soutenir les candidats qui soutiennent le droit à l’avortement. Pour elle, la question dépasse les prix élevés de l’essence et l’inflation.

“Vous enlevez les droits de quelqu’un et cela pour moi est plus important”, a déclaré Sloan. “C’est une grande chose aux États-Unis pour les femmes.”

___

Les écrivains AP Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud; Marc Lévy à Harrisburg ; et Hannah Fingerhut à Washington ont contribué.

Steve Peoples et Mike Catalini, Associated Press