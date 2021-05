Les démocrates entreprennent de créer une commission sur l’émeute au Capitole alors que les républicains commencent à repousser le récit officiel – RT USA News

Un membre de premier plan du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, qui a voté avec les démocrates pour destituer le président Donald Trump, aurait accepté une proposition de commission de type 9/11 pour enquêter sur les événements du 6 janvier.

Le président du Comité de la sécurité intérieure Bennie Thompson (D-Mississippi) et le membre de premier plan John Katko (R-New York) semblent s’être mis d’accord sur le format proposé et la portée de la commission, composée de cinq démocrates et de cinq républicains nommés par la direction de leur parti. La commission ne pourra émettre des citations à comparaître qu’avec un vote à la majorité ou un accord entre le président – un démocrate – et le vice-président républicain. Son rapport sera attendu d’ici la fin de l’année.

Les commentateurs pro-démocrates ont salué les détails publiés, affirmant que les démocrates «Contrôle réel» sur la direction de l’enquête, qui se concentrera sur la «Attaque terroriste contre la démocratie américaine.»

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) espère que le projet de loi de la commission sera voté au sol « Dès la semaine prochaine,»A-t-elle déclaré vendredi.

« Il est impératif que nous recherchions la vérité sur ce qui s’est passé le 6 janvier avec une commission indépendante et bipartite de type 9/11 pour examiner et rendre compte des faits, des causes et de la sécurité liés à l’attaque terroriste de la foule », Pelosi a déclaré lors d’une conférence de presse.

Les démocrates espéreraient adopter à la fois cela et un projet de loi de financement d’urgence avant que le Congrès ne suspende les vacances du Memorial Day à la fin du mois de mai. La proposition de 1,9 milliard de dollars préparée par les démocrates de crédits de la Chambre paierait la facture pour le déploiement des troupes de la Garde nationale au Capitole depuis janvier, donnerait des dizaines de millions de dollars à la police du Capitole et financerait «Besoins de sécurité futurs» y compris les clôtures rétractables. Cependant, certains démocrates ont hésité à donner autant d’argent à la police sans surveillance supplémentaire.





La précipitation des démocrates pour lancer la commission du 6 janvier survient alors que les républicains ont commencé à repousser leur récit selon lequel l’émeute était un « insurrection » soi-disant incité par Trump. Katko est l’un des dix républicains à la Chambre, dirigée par Liz Cheney (R-Wyoming), qui a voté pour destituer Trump en janvier.

Mercredi, les républicains ont évincé Cheney de son rôle de présidente de la Conférence, la remplaçant par la républicaine de New York Elise Stefanik. Pendant ce temps, le représentant Louie Gohmert (R-Texas) a contesté la caractérisation par les démocrates des événements du 6 janvier, affirmant qu’il « Aucune preuve qu’il s’agissait d’une insurrection armée » et qu’il y a eu des choses pires dans l’histoire des États-Unis – et celle du Capitole – que les gens «Sans qu’aucune arme à feu n’entre dans un bâtiment.»

Alors que les deux chambres du Congrès se sont réunies le 6 janvier pour certifier le vote du collège électoral de 2020 – selon lequel le démocrate Joe Biden deviendrait président – Trump a organisé un rassemblement devant la Maison Blanche, arguant qu’il y avait des irrégularités que les tribunaux et les représentants de l’État ont refusé de traiter. Avant de finir de parler, un groupe de manifestants a franchi la clôture autour du Capitole, puis est entré par la force dans le bâtiment, perturbant la session au moment même où les deux chambres commençaient à examiner les objections des législateurs républicains.

Alors que les médias rapportent que cinq personnes ont été tuées dans l’agitation, le seul homicide réel a été la mort d’Ashli ​​Babbitt, un vétéran de l’armée de l’air et partisan de Trump mortellement abattu par un agent de sécurité non identifié. Trois autres manifestants sont morts d’urgences médicales sans rapport avec l’émeute. L’officier de police du Capitole Brian Sicknick – qui aurait été décédé des suites de blessures infligées par des «insurgés» – est décédé d’un double accident vasculaire cérébral, a admis le médecin légiste trois mois plus tard.





La plupart des quelque 400 personnes arrêtées dans le cadre de l’émeute ont été accusées d’intrusion ou d’ingérence dans les opérations gouvernementales. Les démocrates et les médias d’entreprise ont continué à insister sur le fait que l’émeute était un « insurrection » directement incité par Trump, Biden affirmant dans son discours conjoint au Congrès à la fin du mois d’avril que c’était «La pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile.»

