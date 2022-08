Les démocrates entrent dans l’automne armés de quelque chose de nouveau : l’espoir

Des sénateurs démocrates sortants vulnérables comme Maggie Hassan du New Hampshire et Catherine Cortez Masto du Nevada prévoient déjà des événements faisant la promotion de la législation historique qu’ils ont adoptée au cours du week-end. Les annonceurs démocrates préparent activement un déluge de publicités à ce sujet sur les principaux champs de bataille. Et la Maison Blanche est sur le point de déployer des membres du Cabinet sur un argumentaire de vente à l’échelle nationale.

La législation radicale, couvrant le changement climatique et les prix des médicaments sur ordonnance, qui s’est réunie au Sénat après plus d’un an de crises publiques douloureuses, a lancé un sprint frénétique de 91 jours pour vendre le paquet d’ici novembre – et gagner un électorat devenu sceptique à l’égard du régime démocrate.

Pendant des mois, les démocrates ont discuté de leurs inquiétudes à moyen terme en termes quasi apocalyptiques, alors que les électeurs menaçaient de passer leur colère face aux prix élevés de l’essence et à la flambée de l’inflation sur le parti au pouvoir. Mais l’accord sur la nouvelle législation générale, ainsi que les signes d’une révolte des électeurs sur le droit à l’avortement, font que certains démocrates ressentent un scintillement d’un sentiment inconnu : l’espoir.