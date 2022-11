Les démocrates du Wyoming se font battre – encore une fois – mais n’abandonnent pas

CHEYENNE, Wyoming (AP) – Aaron Appelhans est l’un des rares du Wyoming : un démocrate qui a remporté les élections de mi-mandat de mardi dans cet État de plus en plus rouge.

Après avoir été nommé premier shérif noir du Wyoming il y a près d’un an, il est maintenant le premier shérif noir élu de l’État. Il a battu un vétéran de la police républicaine de 20 ans avec 52% des voix.

“Le comté d’Albany est un peu violet sur le plan politique, j’ai donc pu faire valoir mon record, les choses que j’ai faites”, a déclaré Appelhans jeudi.

Pourtant, dans tout le Wyoming, les démocrates ont subi une autre élection lamentable alors même que leur parti a défié les attentes et s’est raisonnablement bien comporté à l’échelle nationale.

Les démocrates n’ont même pas présenté de candidats pour trois des six courses à l’échelle de l’État du Wyoming, celles du secrétaire d’État, du trésorier de l’État et du vérificateur de l’État. Ils n’ont obtenu que 25%, 17% et 23% dans les trois autres, les concours pour US House, gouverneur et surintendant de l’instruction publique, respectivement.

Le parti conservera ses deux sièges au Sénat de 31 États membres. Mais les démocrates ont perdu deux de leurs sept sièges à la Chambre des 62 membres, poussant leur part de l’Assemblée législative à moins de 8 %.

Le Wyoming a eu un gouverneur démocrate centriste, Dave Freudenthal, de 2003 à 2011. Mais dans un État qui chérit la possession d’armes à feu, se méfie souvent de la défense des droits LGBTQ + et défend son industrie minière très importante dans le cadre des efforts visant à limiter le changement climatique, le parti est en déclin ici depuis les années 1990.

“Nous avons eu cycle électoral après cycle électoral maintenant, remontant à 1994, lorsque les républicains ont été très efficaces pour caractériser tout démocrate du Wyoming comme représentant le parti national”, a déclaré Jim King, professeur de sciences politiques à l’Université du Wyoming. « Qu’ils le fassent n’a pas vraiment d’importance. Dans ces courses à faible information, la charge colle et les démocrates se retrouvent alors désavantagés le soir des élections.

Mais même dans l’État qui a donné à Donald Trump 70% des voix en 2020, certains démocrates insistent sur le fait qu’ils peuvent toujours gagner en parlant à autant d’électeurs, en tête-à-tête, que possible.

Appelhans attribue à la campagne sur le terrain, à la bonne organisation et au travail acharné des bénévoles – ainsi qu’aux réformes policières qu’il a mises en œuvre au bureau du shérif – sa victoire dans le comté d’Albany, dans le sud-est du Wyoming, qui abrite l’Université du Wyoming.

« Cela a pris beaucoup de temps. J’ai occupé deux emplois », a déclaré Appelhans à propos de sa campagne. «Nous avions une bonne équipe, un grand, grand groupe de bénévoles, des gens qui, vous savez, croient en mes capacités, croient en la campagne, pour aller là-bas et aider également. C’était vraiment une sorte d’effort communautaire.

Un autre vainqueur démocrate était Pete Gosar, un ancien président du parti de l’État qui a été réélu à la Commission du comté d’Albany. Gosar a obtenu le plus de voix dans une course à quatre pour deux sièges de commission à gagner.

Frère du représentant républicain américain Paul Gosar de l’Arizona, Gosar a rejeté toute idée selon laquelle la plupart des électeurs du comté d’Albany, au moins, sont hyper partisans, une fois que vous apprenez à les connaître personnellement.

« Ce n’est pas que de la chance. Il existe une véritable stratégie pour sortir et rencontrer des gens », a déclaré Gosar. “Vous entendez parler d’hyper partisanerie, et vous vous attendez à cela dans l’État qui a voté pour l’ancien président par la plus large marge. Mais ce n’est pas ce que j’ai trouvé, que ce soit des portes républicaines, démocrates ou indépendantes. Ils n’ont peut-être pas voté pour vous, mais il y avait de la gentillesse et de la cordialité.

Il y a des décennies, les démocrates pouvaient compter sur le comté d’Albany et le reste du sud du Wyoming, avec ses nombreux emplois dans les chemins de fer et les mines de charbon, comme un territoire fiable.

Mais plus depuis longtemps. Avec le comté d’Albany, seul le comté de Teton, aux portes des parcs nationaux de Grand Teton et de Yellowstone, a un électorat qui n’est pas majoritairement républicain.

Les démocrates perdants du Wyoming cette année comprenaient le président de l’État partie, Joe Barbuto, qui, avec 31% des voix, n’a pas réussi à être réélu en tant que trésorier du comté de Sweetwater. Barbuto n’a pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques et les médias sociaux jeudi pour demander des commentaires.

Un autre était Chad Banks, dont le district de State House est niché dans le comté de Sweetwater, dans le sud-ouest du Wyoming. Un ancien membre gay du conseil municipal de Rock Springs qui a été élu pour la première fois à la State House en 2020, Banks a obtenu 39% des voix en perdant face à un homme d’affaires républicain local.

Les banques ont voté avec les républicains 90% ou plus du temps à l’Assemblée législative, a-t-il dit, mais s’associer à des problèmes poussés par les démocrates à l’échelle nationale lui a coûté, ainsi qu’à d’autres démocrates de l’État.

«Je soutiens toujours nos communautés de charbon dans le Wyoming. J’espère que le charbon reste une industrie forte dans le Wyoming. C’est important pour ma communauté et c’est important pour mon état – et c’est bien sûr différent de ce que vous entendez de la part de la foule de DC », a déclaré Banks.

Pour Gosar au moins, la clé pour les démocrates du Wyoming pour contrer la perspective du parti à l’échelle nationale est d’apporter un message axé sur le Wyoming au plus grand nombre de personnes possible localement.

“”Il est facile, vous savez, de chanter la chanson de la mort pour le Parti démocrate du Wyoming, et les choses sont difficiles”, a déclaré Gosar. «Mais je pense qu’il y a une réelle opportunité, et je pense que tout commence par certaines des choses qui ont été faites dans le comté d’Albany. Vous devez sortir et parler aux gens et leur donner une perspective différente.

Mead Gruver, Associated Press