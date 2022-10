Les démocrates du Wisconsin mettent l’avortement à l’honneur

MADISON, Wis. (AP) – Les démocrates du Wisconsin aux élections dans cinq semaines ont mis l’avortement à l’honneur mardi, la législature contrôlée par les républicains étant forcée de convoquer une session extraordinaire à l’appel du gouverneur Tony Evers pour créer un moyen pour les électeurs d’obtenir une chance d’abroger l’interdiction de l’avortement de 1849 par l’État.

Evers et d’autres démocrates sur le bulletin de vote du 8 novembre tentent de transformer l’élection en référendum sur l’avortement. Mais l’adversaire d’Evers, Tim Michels, le sénateur républicain américain Ron Johnson et d’autres républicains se concentrent plutôt sur la criminalité et la sécurité publique en affirmant que les démocrates n’ont pas réussi à assurer la sécurité de l’État.

Un sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette le mois dernier a montré que les courses du gouverneur et du Sénat de l’État étaient à peu près égales, tandis qu’une majorité d’électeurs soutiennent le droit à l’avortement. Ce même sondage a également montré que la criminalité et la sécurité publique étaient des questions très préoccupantes pour les électeurs.

Evers, le procureur général Josh Kaul et d’autres démocrates ont programmé un rassemblement à l’extérieur du Capitole mardi pour coïncider avec le rejet attendu de la mesure par l’Assemblée législative. Evers a convoqué la session extraordinaire pour qu’ils l’examinent. Le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, qui défie Johnson, a prévu un événement distinct dans un restaurant de Madison dans le cadre de ce qu’il a surnommé une tournée “Ron Against Roe”.

Les cliniques du Wisconsin ont cessé de pratiquer des avortements après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, alors qu’une bataille juridique se déroule pour déterminer si l’interdiction de l’avortement de 1849 est en vigueur. Michels a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l’interdiction de 1849, qui ne comporte aucune exception pour le viol et l’inceste, lors de la primaire républicaine.

Mais le mois dernier, Michels s’est renversé et a déclaré qu’il signerait dans la loi un projet de loi accordant des exceptions pour le viol et l’inceste.

Evers soutient une action en justice intentée par Kaul, qui est également rééligible, contestant la loi sur l’avortement de l’État. Il a également convoqué une session spéciale en juin pour que l’Assemblée législative abroge la loi. Les législateurs ont ajourné cette session extraordinaire en quelques secondes, ce qu’ils devraient également faire mardi après avoir dénoncé la dernière décision d’Evers comme un coup politique.

Evers a convoqué la dernière session extraordinaire après que Johnson a déclaré qu’il souhaitait que les électeurs de l’État décident de la question de l’avortement par référendum. Contrairement à d’autres États, la loi du Wisconsin ne permet pas aux électeurs ou à la législature de placer des référendums sur le bulletin de vote. Si les électeurs avaient cette capacité, ils pourraient forcer un vote sur le maintien ou l’abrogation de l’interdiction de l’avortement de 1849.

Johnson a de nouveau déclaré mardi qu’il souhaitait que les électeurs aient la possibilité de voter sur l’avortement via un référendum à l’échelle de l’État.

« À quel moment la société a-t-elle la responsabilité de protéger la vie ? » a-t-il déclaré lors d’une allocution au Rotary Club de Milwaukee. « Nous n’avons pas posé la question au peuple. C’est ce que nous devons faire.

Johnson a déclaré qu’il avait un exemple de bulletin de vote avec 10 choix mais n’a pas précisé. Johnson n’a pas commenté l’appel à la session spéciale d’Evers qui vise à faire exactement cela. Ses porte-parole n’ont pas renvoyé immédiatement les messages demandant plus de détails.

Evers veut que la législature approuve un amendement constitutionnel qui permettrait aux électeurs de faire circuler des pétitions à placer sur les bulletins de vote pour rejeter les lois adoptées par la législature et promulguer de nouvelles lois et amendements constitutionnels. Un tel amendement constitutionnel devrait être approuvé lors de deux sessions consécutives par la législature avant que toute initiative de vote puisse être diffusée pour le scrutin.

Evers a demandé à plusieurs reprises à l’Assemblée législative de prendre des mesures sur une variété de questions lors d’une session spéciale, y compris les droits des armes à feu et le financement des écoles, et toutes ont été rejetées.

Scott Bauer, l’Associated Press