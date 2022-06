Les démocrates du Wisconsin concentrent leur colère sur le sénateur républicain Johnson

MADISON, Wis. (AP) – Les démocrates du Wisconsin cherchant à renverser le sénateur républicain Ron Johnson ont concentré leurs attaques sur lui dimanche, et pas les uns sur les autres, alors que les huit candidats ont fait valoir leurs arguments auprès des militants du parti lors de la convention d’État qui s’est tenue six semaines avant la primaire. .

Les candidats au Sénat démocrate ont fustigé Johnson pour sa tentative de remettre de faux bulletins de vote au Collège électoral républicain au vice-président de l’époque, Mike Pence, le 6 janvier 2021, son scepticisme à l’égard des vaccins COVID-19, son vote pour une loi fiscale qui lui a profité, et son soutien à l’annulation de Roe v. Wade.

La course dans le Wisconsin, que Donald Trump a remportée en 2016 mais que le président Joe Biden a remportée en 2020, pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat. Les sondages montrent une primaire démocrate serrée entre le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes et Alex Lasry, qui est en congé de son travail de cadre pour les Milwaukee Bucks.

Barnes a souligné son éducation dans un “foyer syndical qui travaille dur” à Milwaukee et l’a comparé à Johnson, qui est millionnaire et ancien propriétaire d’une entreprise de plastique.

“On dirait que le jeu est empilé contre nous”, a déclaré Barnes lors de la convention à La Crosse. « Nous ne voulons pas de coup de main, nous voulons juste un coup équitable. Et nous savons que nous n’obtiendrons jamais cette chance tant que Ron Johnson sera au Sénat.

Lasry, un millionnaire, a vanté son soutien syndical, son travail pour construire le Forum Fiserv où jouent les Bucks et son rôle pour que la Convention nationale démocrate soit à Milwaukee en 2020. Il s’est également opposé à Johnson et l’a critiqué pour ne pas se battre pour persuader. Oshkosh Defence pour localiser 1 000 emplois dans le Wisconsin plutôt qu’en Caroline du Sud.

« Il a attaqué le travail organisé », a déclaré Lasry. « Répandez des mensonges sur le COVID. J’ai essayé de renverser le gouvernement. Et il préconise même d’expédier des emplois du Wisconsin en Caroline du Sud.

Parmi les autres candidats figurent la trésorière de l’État Sarah Godlewski, le directeur du comté d’Outagamie Tom Nelson, l’organisateur politique Steven Olikara, le propriétaire du restaurant Kou Lee, l’administrateur de la gestion des urgences de l’État Darrell Williams et l’avocat Peter Peckarsky.

Godlewski, la seule femme dans la course, a déclaré qu’elle travaillerait pour faire adopter une loi légalisant l’avortement maintenant que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade.

“Si nous avions eu plus de femmes démocrates à cette table du Sénat américain, nous aurions fait cela il y a longtemps”, a déclaré Godlewski.

Nelson, qui a tenté de mener une campagne folklorique imprégnée d’humour similaire à la première candidature de l’ancien sénateur Russ Feingold il y a 30 ans, a eu certains des mots les plus forts pour Johnson. Il a comparé sa candidature à une “bière forte du Wisconsin”, tenant une bouteille de Spotted Cow de New Glarus Brewing Co. et a comparé Johnson à une bouteille de Bud Light.

Il a qualifié Johnson de « menteur, épris de trahison, détestant les femmes, larbin de Poutine ».

Olikara, qui menait sa première campagne électorale, a souligné son travail à la tête du Millennial Action Project, qui a fait pression sur le Congrès pour qu’il promulgue une législation bipartite. Il a déclaré que les meilleures idées au Congrès devraient provenir de gens ordinaires, “et non des intérêts particuliers des gros sous”.

Le candidat était largement uni sur les questions, exprimant son soutien non pas au droit à l’avortement, mais également au contrôle des armes à feu, mettant fin à l’obstruction du Sénat, élargissant les droits des électeurs et luttant contre le changement climatique.

Le vainqueur de la primaire du 9 août avancera pour affronter Johnson, qui brigue un troisième mandat après avoir promis de ne plus se représenter. Johnson est également l’un des soutiens les plus bruyants de Trump et a été approuvé par l’ancien président. Il a épousé les théories du complot liées à l’insurrection du 6 janvier et a tenté de rejeter la responsabilité de ce qui s’est passé sur les partisans de Trump.

Scott Bauer, l’Associated Press