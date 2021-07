Les démocrates du Texas s’enfuient à Washington pour tenter de bloquer la réforme électorale de l’État – RT USA News

Cherchant à refuser le quorum à la législature de l’État du Texas et à bloquer un projet de loi qu’ils ont appelé « suppression des électeurs », les législateurs démocrates se sont entassés dans un avion à destination de Washington, DC et ont demandé l’aide de l’administration Biden.

« Mes collègues démocrates et moi quittons l’État pour briser le quorum et tuer le projet de loi sur la suppression des électeurs du Texas », a-t-il ajouté. James Talarico, qui représente le district 52 à la State House, a tweeté lundi après-midi. « Nous nous envolons pour Washington pour exiger que le Congrès adopte la loi For The People et sauve notre démocratie. »

Mes collègues démocrates et moi quittons l’État pour briser le quorum et tuer le projet de loi sur la suppression des électeurs du Texas. Nous nous envolons pour Washington pour exiger que le Congrès adopte le For The People Act et sauve notre démocratie. Bon ennui. #txlegepic.twitter.com/gvDi8zcyey – James Talarico (@jamestalarico) 12 juillet 2021

Dans un communiqué, le parti a déclaré qu’il était « une fois de plus fait l’histoire » en sortant pour briser le quorum « pour la défense des droits de vote. Les démocrates cherchent à bloquer « projets de loi anti-électoraux » HB3 et SB1, qui sont censés être examinés lors de la session extraordinaire convoquée par le gouverneur Greg Abbott.

Décrit par les républicains comme « concernant l’intégrité et la sécurité des élections, notamment en empêchant la fraude dans la conduite des élections », les projets de loi exigeraient une pièce d’identité pour voter par correspondance, interdiraient les demandes de vote par correspondance non sollicitées, criminaliseraient l’interférence avec les observateurs électoraux et interdiraient le vote au volant. Certaines ou toutes les mesures qui seraient interdites ont été introduites par les juridictions démocrates l’année dernière, citant la pandémie de Covid-19.

Les démocrates ont fait valoir que les propositions équivalaient à « suppression » de leurs électeurs, qui, selon eux, sont des minorités de manière disproportionnée. Les républicains disent qu’ils sont destinés à empêcher la fraude électorale. Tous deux ont évoqué le cas d’Hervis Rogers, un criminel condamné qui a été récemment arrêté et accusé d’avoir voté illégalement alors qu’il était en liberté conditionnelle.





Un journaliste de KXAS-TV a partagé des photos en ligne qu’il a été envoyées par l’un des démocrates, montrant les législateurs dans un bus pour l’aéroport international d’Austin-Bergstrom, puis à l’intérieur de l’avion charter qu’ils prenaient pour Washington.

Les photos montraient des démocrates joyeux souriants et clignotants – et ne portant pas de masques faciaux, en violation apparente d’un mandat de l’administration Biden, qui n’est pas passé inaperçu.

Pas de masques. C’est super. J’approuve pleinement. Merci d’avoir ouvert la voie et montré comment nous devrions tous voler, démocrates du Texas et gars des médias ! https://t.co/fLBUwyyqc2 – Cernovich (@Cernovich) 12 juillet 2021

L’une des photos du bus montrait les législateurs apportant une caisse de bière, pour laquelle ils ont été moqués par un porte-parole du président républicain de la maison.

Les démocrates sont sortis « dans le but de bloquer la législation sur l’intégrité des élections », Le président Dade Phelan a déclaré dans un communiqué, affirmant que cette décision « mettre en danger le financement de l’État qui refusera à des milliers de membres du personnel qui travaillent dur et à leurs familles un chèque de paie, des prestations de santé et un investissement de retraite afin que les législateurs qui n’ont pas atteint le quorum puissent s’enfuir à Washington DC dans des jets privés. »

La maison « utilisera toutes les ressources disponibles en vertu de la Constitution du Texas et des règles de la Chambre adoptées à l’unanimité pour garantir un quorum », ajouta Phelan. La dernière fois que les démocrates ont quitté l’État – traversant l’Oklahoma en 2003 – des soldats de l’État ont été envoyés pour les arrêter.

Bien que ce ne soit pas le premier débrayage démocrate, c’est la première fois qu’ils se rendent jusqu’à Washington. Faire appel à la capitale fédérale s’inscrit dans la stratégie globale du parti pour essayer d’adopter une loi électorale fédérale, ce qui rendrait permanentes de nombreuses règles improvisées de 2020.

.@LesDémocrates mènent le combat pour protéger et étendre le droit de vote directement aux États, en tenant les législateurs républicains responsables et en aidant à faire voter les électeurs. Participez maintenant pour vous assurer qu’ils ont les ressources nécessaires pour défendre le droit de vote. https://t.co/XbyxcwNi1Y – Kamala Harris (@KamalaHarris) 12 juillet 2021

Le président Joe Biden doit s’exprimer sur le sujet en Pennsylvanie mardi. Pendant ce temps, le vice-président Kamala Harris collecte des fonds sur la cascade du Texas, exhortant les Américains à faire un don aux démocrates en « la lutte pour protéger et étendre le droit de vote ». Ironiquement, dimanche, elle argumenté cette « notre démocratie est plus forte quand tout le monde participe » – mais faisant apparemment référence aux élections, pas aux sessions de la législature de l’État.

Un certain nombre d’États américains dirigés par des républicains ont décidé d’adopter des lois réglementant les procédures électorales, après le déploiement d’un certain nombre de nouvelles pratiques en 2020 citant la pandémie de Covid-19. Les législateurs du GOP les appellent des lois sur l’intégrité des électeurs, tandis que les démocrates prétendent qu’elles sont la répression des électeurs et aussi racistes. Le mois dernier, le ministère de la Justice de Biden a poursuivi la Géorgie pour son projet de loi sur la réforme des électeurs, alléguant qu’une grande partie était « à motivation raciale ».





