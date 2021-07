Les démocrates du Texas fuient l’État pour suspendre le projet de loi sur l’accès au vote du GOP

AUSTIN, Texas – Dans une rébellion contre le projet du GOP d’adopter des changements radicaux dans le vote et les élections, les démocrates de la Chambre du Texas ont quitté l’État lundi pour faire dérailler une session extraordinaire de l’Assemblée législative que le gouverneur Greg Abbott avait convoquée pour examiner la mesure de vote et d’autres projets de loi.

Les démocrates ont affrété deux vols vers Washington et le House Democratic Caucus a payé environ 100 000 $, ont indiqué des sources.

« Les démocrates de la Chambre du Texas sont unis dans notre décision de rompre le quorum et de refuser de laisser la législature dirigée par les républicains imposer une législation dangereuse qui bafouerait la liberté de vote des Texans », ont déclaré les dirigeants démocrates dans un communiqué conjoint.

En plus d’attirer l’attention nationale sur la lutte électorale, les démocrates ont déclaré qu’ils espéraient faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une législation fédérale « pour protéger les Texans – et tous les Américains – de la guerre nationale des républicains de Trump contre la démocratie ».

« Nous vivons sur du temps emprunté au Texas », a déclaré le communiqué des représentants démocrates Chris Turner, Rafael Anchía, Nicole Collier, Garnet Coleman et Senfronia Thompson.

Le départ des démocrates, qui a rompu le quorum législatif nécessaire, est intervenu quelques jours après la convocation de la session extraordinaire par Abbott. Ils ont de nouveau refusé à la majorité du GOP le quorum pour adopter des projets de loi, à peine un mois après que leur débrayage à la Chambre des représentants de l’État a contrecarré la première poussée pour des restrictions de vote radicales au Texas – y compris l’interdiction des bureaux de vote 24 heures sur 24, l’interdiction des urnes et l’autonomisation des partisans observateurs de sondages.

C’est la première fois depuis 2003 que les démocrates du Texas, exclus du pouvoir au Capitole de l’État depuis des décennies, franchissent les frontières de l’État pour briser le quorum.

Les législateurs quittent le Texas pour éviter une arrestation

En vertu des règles de la Chambre, les législateurs absents pourraient être arrêtés par le sergent d’armes « ou un officier nommé par le sergent d’armes » et renvoyés à l’étage de la Chambre, mais une fois que les représentants qui brisent le quorum sont hors de l’État, les forces de l’ordre du Texas manque de compétence.

Une ordonnance d’arrestation de membres de la Chambre doit être votée à la majorité des législateurs présents une fois que l’absence de quorum est établie.

La Texas House ne devait pas se réunir avant 10 heures du matin mardi, permettant aux démocrates de quitter le Texas lundi sans crainte de représailles.

Le président de la Chambre, Dade Phelan, R-Beaumont, a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser « toutes les ressources disponibles en vertu de la Constitution du Texas et des règles de la Chambre adoptées à l’unanimité pour garantir un quorum ».

Dans les heures de clôture de la session ordinaire de l’Assemblée législative le 31 mai, les démocrates ont tué un vaste projet de loi sur les élections dirigé par le GOP, le projet de loi 7 du Sénat, en quittant le parquet au milieu du débat, brisant le quorum et forçant la Chambre à ajourner.

Système de caution, théorie critique de la race, financement de l’État également à l’ordre du jour

La décision inhabituelle des démocrates pourrait non seulement bloquer l’adoption du projet de loi sur les élections, mais pourrait également signifier la disparition d’une législation visant à modifier le système de libération sous caution de l’État – mettant le marteau sur deux des priorités législatives d’Abbott.

Abbott a ajouté une multitude de priorités républicaines conservatrices à l’ordre du jour de la session extraordinaire de 30 jours qui a commencé jeudi, notamment la sécurité des frontières, les étudiants athlètes transgenres, la théorie critique de la race, les réglementations sur l’avortement et les plaintes que les sociétés de médias sociaux censurent les conservateurs.

Quitter l’État pourrait également mettre en danger le financement de la législature et des agences associées – sans parler des salaires et des avantages sociaux de plusieurs milliers d’employés – auxquels Abbott a opposé son veto en représailles au débrayage des démocrates de la Chambre à la fin de la session ordinaire.

L’ordre du jour de la session extraordinaire d’Abbott a permis aux législateurs de rétablir le financement avant le début du prochain budget le 1er septembre, et les républicains espéraient que cette opportunité empêcherait les démocrates de fuir.

Les démocrates sont restés déterminés à tuer deux projets de loi de grande envergure sur les élections du GOP – qui ont tous deux été adoptés par les comités de la Chambre et du Sénat dimanche après des audiences publiques marathon. Les républicains du Sénat prévoyaient de présenter leur version du projet de loi de vote pour un vote au sol mardi.

Cette mesure et une mesure similaire de la Chambre interdiraient le vote 24 heures sur 24 et tard le soir, interdiraient le vote au volant, ajouteraient une exigence d’identification aux bulletins de vote postal, protégeraient la capacité des observateurs partisans du scrutin à se déplacer librement dans les bureaux de vote et créeraient de nouveaux ou plus rigides sanctions en cas de fraude électorale, entre autres dispositions.

Les républicains insistent sur le fait que des changements sont nécessaires pour renforcer la confiance érodée dans les résultats des élections, en particulier en limitant les possibilités de fraude électorale.

Les démocrates soutiennent que les limites supprimeraient le vote par déférence pour le « gros mensonge » selon lequel la fraude électorale généralisée a refusé à Donald Trump un deuxième mandat à la Maison Blanche. Les législateurs devraient agir pour qu’il soit plus facile, et non plus difficile, de voter, disent-ils.

Le Sénat du Texas avait le quorum présent pour sa brève réunion lundi matin lorsque trois démocrates – le sénateur Juan « Chuy » Hinojosa de McAllen, John Whitmire de Houston et Judith Zaffirini de Laredo – ont rejoint 18 républicains pour atteindre les 21 sénateurs requis présents.

Les plans des démocrates du Sénat ne sont pas clairs.

Rester à l’écart et arrêter la législature pendant une période prolongée pourrait avoir des répercussions sur les élections de mi-mandat de l’année prochaine, bien que de nombreux démocrates du Texas s’attendent déjà à un cycle difficile en 2022, d’autant plus que les républicains s’apprêtent à dessiner de nouvelles cartes de vote cet automne qui pourraient cimenter leur majorités.

Défis à l’accès des électeurs

Un homme de Houston qui a attendu plus de six heures pour voter l’année dernière a été arrêté pour vote illégal et mis en prison un jour avant le début de la session extraordinaire jeudi. Les avocats d’Hervis Rogers, 62 ans, ont déclaré qu’il ne savait pas qu’être en liberté conditionnelle pour une condamnation pour cambriolage signifiait qu’il n’était pas autorisé à voter.

La semaine dernière, le vice-président Kamala Harris a annoncé des dépenses de 25 millions de dollars du Comité national démocrate pour des actions visant à protéger l’accès au vote avant les élections de mi-mandat de 2022.

Biden et son équipe mettent l’accent sur les efforts juridiques pour protéger les droits de vote, promettant une poussée législative majeure après que les républicains du Sénat ont bloqué une refonte des élections le mois dernier. Le président a déclaré qu’il prévoyait de « s’exprimer longuement » sur les droits de vote et qu’il « prendrait la route sur cette question ».

Contribution : The Associated Press