Les démocrates du Texas débrayent la première étape du plan visant à obtenir une action fédérale

Plus de 50 démocrates de la Chambre du Texas sont arrivés lundi soir à Washington et resteront jusqu’au 7 août.

Les législateurs sont arrivés à bord d’avions affrétés payés par le House Democratic Caucus.

Les législateurs du Texas prévoient de pousser le Congrès à adopter la loi For the People et la loi sur les droits de vote de John Lewis.

Les républicains furieux du Texas appellent le coup des « vacances financées par les contribuables ».

DULLES, Virginie – Plus de 50 démocrates de la Chambre du Texas sont arrivés à l’aéroport international de Dulles lundi soir, laissant l’État dans une tentative de refuser le quorum aux républicains et d’empêcher ainsi un vote, selon les démocrates, limite les droits de vote.

Leur seule arme, disent-ils dans la législature contrôlée par le GOP, est de se retirer et de forcer les embouteillages.

C’est la deuxième fois cet été que les démocrates du Texas ont recours à cette tactique – en évitant la chambre de la Chambre – mais cette fois, ils ont fui l’État, pas seulement le Capitole de l’État, arrivant à Washington avec style par deux jets privés.

Un gouverneur républicain furieux, Greg Abbott, avait convoqué la session extraordinaire qui est maintenant en cours sur un certain nombre de questions pour forcer les démocrates à voter.

La nature précipitée de la façon dont les choses s’étaient déroulées alors que les démocrates du Texas revenaient à leur stratégie de sortie était claire lors de la conférence de presse à Washington, avec un rassemblement prévu à la tombée de la nuit près du pittoresque terminal de l’aéroport international de Dulles qui s’est retiré à la hâte dans la zone d’attente des téléphones portables beaucoup moins pittoresque. terrain de stationnement. Cette décision a été prise sur l’insistance des responsables de l’aéroport, bien qu’aucune raison n’ait été donnée.

« Nous avons quitté le Texas, pas parce que nous le voulons », a déclaré aux journalistes le représentant de l’État Chris Turner, D-Arlington et président du House Democratic Caucus, sur le parking de Dulles. « Cela nous brise le cœur de le faire. Nous nous battons pour sauver notre démocratie.

Turner a confirmé un rapport antérieur fait à l’American-Statesman selon lequel le coût de 100 000 $ des deux vols était payé par le caucus.

Une autre conférence de presse est prévue au Capitole des États-Unis mardi matin.

Les démocrates du Texas poussent le Congrès à adopter des projets de loi sur le droit de vote

Turner a déclaré que les démocrates de la Chambre du Texas resteraient à Washington jusqu’au 7 août, à la fin de la session extraordinaire, et travailleraient pour que le Sénat américain approuve deux projets de loi sur la protection du vote. Il a déclaré à l’Austin American-Statesman que les législateurs de l’État étaient toujours en train de formuler leurs plans pour rendre visite aux sénateurs américains pour défendre les droits de vote, qu’ils ont déclaré que le Texas GOP était déterminé à restreindre.

« Le Texas est déjà l’État le plus difficile à voter », a déclaré Turner. Quant à la détermination affichée par les dizaines de législateurs démocrates de l’État, il a déclaré : « Notre démocratie est en jeu. »

Les législateurs du Texas estiment que la solution pour eux est de faire adopter par le Congrès une loi sur les droits de vote qui annulerait les efforts de l’État pour éliminer des commodités telles que le vote au volant ou l’inscription le jour même.

« Nous avons besoin que le Congrès agisse maintenant pour adopter le For the People Act et le John Lewis Voting Rights Act afin de protéger les Texans – et tous les Américains – de la guerre nationale des républicains de Trump contre la démocratie », a déclaré Turner.

La représentante du Texas Senfronia Thompson, D-Houston, connue sous le nom de Mme T, a déclaré: «Je suis parti parce que j’en ai marre de rester assis comme un otage pendant que les républicains enlèvent le droit de vote à nos citoyens.»

Le représentant de l’État, Trey Martinez Fischer, D-San Antonio, a déclaré: «Il n’y a rien de spécial à propos de cette session. Il s’agit d’une séance de suppression.

Les républicains du Texas repoussent

Mais les républicains ont maintenu un chœur de plaintes au Texas.

« Ces vacances financées par les contribuables ont été prises au détriment des Texans qui nous ont élus pour diriger », a déclaré la représentante de l’État Jacey Jetton, R-Sugar Land. « Sans même tenter de négocier ou de débattre des problèmes, les démocrates de la Chambre ont emmené un jet privé à DC afin d’éviter les conversations difficiles, tout en continuant à recevoir un chèque de paie des impôts des Texans qui travaillent dur. »

Les membres de la Texas House pourront faire valoir leur point de vue pour que le Sénat adopte des mesures sur le droit de vote lors de leur visite de lobbying impromptue – la Chambre des États-Unis les a déjà adoptées.

Le représentant américain Lloyd Doggett, D-Austin, a souhaité la bienvenue à ses collègues démocrates. «Greg Abbott et ses cohortes républicaines se sont trop souvent moqués des électeurs texans. Nos démocrates du Texas brisent le quorum plutôt que d’être complices de briser la démocratie. Ils reconnaissent à juste titre que notre démocratie est aussi forte que nos droits de vote. »