Les démocrates du Sénat vont probablement enterrer la destitution de Mayorkas

Les démocrates du Sénat enterreront probablement les articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, devant une commission sénatoriale s’ils sont approuvés par la Chambre, permettant ainsi aux membres vulnérables d’éviter un vote difficile au cours d’une année électorale, selon des sources des deux partis.

Les démocrates du Sénat pourraient voter immédiatement pour rejeter les articles de mise en accusation contre Mayorkas, ce que de nombreux membres du caucus seraient heureux de faire.

Il est cependant peu probable que cela se produise, car cela donnerait pour cible politique des titulaires démocrates vulnérables tels que les sénateurs Jon Tester (Monténégro), Bob Casey (Pa.), Sherrod Brown (Ohio) et Jacky Rosen (Nev.).

Ces législateurs se présentent tous aux élections dans les États rouges ou violets au cours d’une année électorale où le parti s’accroche à une majorité d’un siège au Sénat. Ils risquent de faire l’objet d’attaques politiques de la part des Républicains de l’autre côté de la frontière, et un vote Mayorkas pourrait rapidement se transformer en publicité politique.

Un comité de la Chambre avance la destitution de Mayorkas



Au lieu de cela, les initiés prédisent que les démocrates tenteront probablement de renvoyer la question à un comité sénatorial spécial pour examiner les articles de destitution. Il pourrait ensuite être soumis au vote après le jour du scrutin.

Les démocrates du Sénat n’ont pas révélé publiquement leurs projets.

Le whip démocrate du Sénat, Dick Durbin (Illinois) et le sénateur Gary Peters (Démocrate du Michigan), qui auraient compétence sur les procédures de destitution contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, ont déclaré mardi qu’ils n’avaient pas encore défini la stratégie du Sénat avec le leader de la majorité sénatoriale. Chuck Schumer (DN.Y.).

Durbin a déclaré qu’il n’exclurait pas de renvoyer la question à un comité spécial, mais il souhaitait s’entretenir avec Schumer.

“Je déteste prendre de l’avance sur toute conversation avec Chuck”, a-t-il déclaré. “Je veux lui parler.”

Peters a déclaré : « Je dois découvrir tous les détails. »

Mais il a qualifié de « ridicule » le contenu de l’audience de mise en accusation de la Chambre.

« Ils font simplement de la politique, et ce qu’ils devraient faire, c’est travailler sur notre projet de loi sur la sécurité des frontières, qui a été négocié de manière bipartite », a-t-il déclaré, faisant référence aux Républicains de la Chambre. “Regardons réellement comment nous résolvons un problème à la frontière plutôt que de nous lancer dans des actions théâtrales.”

La Maison Blanche après le balisage de Mayorkas : le GOP veut « destituer quelqu’un… n’importe qui »



La dernière fois que le Sénat a reçu des articles de mise en accusation pour un titulaire de charge fédérale en dessous du niveau de la présidence, c’était en 2010, lorsque la Chambre a mis en accusation le juge de Louisiane Thomas Porteous après avoir reçu un renvoi pour mauvaise conduite de la Conférence judiciaire des États-Unis.

Le même jour, les directeurs de la Chambre ont présenté les articles de mise en accusation contre le juge – le 17 mars 2010 – le Sénat a approuvé par vote vocal une résolution créant un comité spécial composé de six sénateurs pour examiner les preuves et faire une recommandation à l’ensemble de la chambre.

Alors-Sen. Claire McCaskill (démocrate du Missouri) et feu le sénateur Orrin Hatch (républicain de l’Utah) ont dirigé le panel, qui était également divisé entre démocrates et républicains.

Ce comité spécial n’a fait sa recommandation à l’ensemble du Sénat qu’en décembre 2010, plus d’un mois après les élections de mi-mandat de cette année-là. Face à des preuves solides et convaincantes de corruption judiciaire, le Sénat a voté par 94 voix contre 2 le 8 décembre pour disqualifier à jamais le juge de l’exercice de ses fonctions.

Toute résolution créant un comité de preuves pour examiner les articles de mise en accusation contre Mayorkas ou pour fixer les règles d’un procès au Sénat n’aurait besoin que d’une majorité de sénateurs présents et votants pour être adoptée. Il pourrait également être adopté par vote vocal ou par consentement unanime.

L’obstruction systématique ne serait pas applicable sur ces votes.

Un vote visant à rejeter les accusations de mise en accusation ne nécessiterait également qu’une majorité de sénateurs présents dans la chambre.

Cela donne un levier à Schumer, qui aurait le dernier mot sur la manière de gérer la destitution de Mayorkas. Mais les conseillers du Sénat affirment qu’il souhaiterait parvenir à un accord avec le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell (Ky.), pour adopter une résolution régissant le processus.

De nombreux sénateurs républicains sont prêts à voter sur le fond des accusations.

Le sénateur John Cornyn (Texas), membre de l’équipe dirigeante du GOP, a déclaré que voter pour rejeter les accusations portées contre Mayorkas exposerait les démocrates vulnérables à la réélection.

«Je pense que le sénateur Schumer va devoir y faire face, tout comme les personnes qui se présentent à la réélection en tant que titulaires. On dirait que le président Biden les jette en quelque sorte sous le bus », a-t-il déclaré.

Mais les Républicains du Sénat ne sont pas non plus désireux de voter sur la destitution de Mayorkas, étant donné le manque de preuves claires et convaincantes que Mayorkas a commis « une trahison, des pots-de-vin ou d’autres crimes et délits graves ».

Les articles du GOP sur la destitution de Mayorkas sont examinés à la loupe



Voter pour condamner Mayorkas exposerait les Républicains à des accusations selon lesquelles ils utiliseraient le processus de destitution comme arme pour marquer des points politiques.

Les sénateurs républicains ont mis en garde leurs homologues républicains de la Chambre contre la réduction du processus de destitution et son déploiement en l’absence d’allégations claires d’actes criminels.

Certains sénateurs républicains ont levé les yeux au ciel plus tôt ce mois-ci lorsque le représentant Matt Rosendale (R-Mont.) s’est empressé de présenter des articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour ne pas avoir informé rapidement le président Biden de son hospitalisation suite à des complications d’une opération de la prostate.

“Nous avons tellement de choses à faire, je ne pense pas que la destitution soit quelque chose qui devait être évoqué tous les trois mois ou tous les deux mois”, a déclaré la sénatrice Shelley Moore Capito (W.Va.), membre du Sénat. L’équipe dirigeante du GOP, a déclaré à l’époque.

Interrogée mardi sur le lancement officiel de la procédure de destitution contre Mayorkas à la Chambre, Capito a maintenu ses commentaires antérieurs.

« Nous devrons voir… ce qu’ils envoient, si cela est même envoyé. Mais je ne pense toujours pas que nous devrions destituer quelqu’un tous les deux ou trois mois, je maintiens cette déclaration », a-t-elle déclaré.

Capito, membre du sous-comité des crédits de la sécurité intérieure, a déclaré plus tôt ce mois-ci que Mayorkas appliquait la politique de Biden.

« J’ai travaillé avec Mayorkas et je pense, honnêtement, que son problème est de savoir qui est le président. Je pense que c’est le plus gros problème. Quelle est la politique du président que Mayorkas propose ici », a-t-elle déclaré au début du mois.

Peters a prédit que certains républicains du Sénat voteraient pour acquitter Mayorkas.

“Je l’espère”, a-t-il déclaré. «Je ne veux pas parler au nom de mes collègues républicains de la commission, mais nous entretenons de très bonnes relations avec lui au sein de la commission de la sécurité intérieure. Il est très direct. Il se présente devant notre comité, il répond à nos questions, il est toujours disponible.