Les démocrates du Sénat visent à assigner Crow et Leo à la Cour suprême. Ils font face à des obstacles.

Pendant des mois, les démocrates du Congrès ont tenté en vain de faire pression sur la Cour suprême pour qu’elle renforce ses règles d’éthique, à la suite de révélations selon lesquelles certains juges acceptaient – ​​et n’en rendaient pas compte – des voyages de luxe gratuits, des offres immobilières et des cadeaux de riches bienfaiteurs. Les démocrates du Sénat voient désormais une opportunité d’exiger plus de détails sur l’étendue des largesses, détails qui, selon eux, éclaireraient leurs efforts législatifs visant à imposer des exigences éthiques plus strictes à la Haute Cour. La commission judiciaire du Sénat prévoit de voter jeudi pour assigner à comparaître deux riches bienfaiteurs, ainsi qu’un militant judiciaire qui a contribué à façonner la majorité qualifiée conservatrice qui a rapidement fait bouger la cour. jurisprudence à droite.

Mais la voie à suivre pour obtenir les informations recherchées par les démocrates sera controversée. Sans le soutien républicain au Sénat, les assignations à comparaître pourraient s’avérer difficiles à appliquer, malgré le large pouvoir d’enquête bien établi du Congrès.

Les cibles des assignations à comparaître, notamment le militant Leonard Leo et le milliardaire texan Harlan Crow, ont réagi de manière agressive aux demandes des démocrates, défendant non seulement eux-mêmes mais aussi les juges Clarence Thomas et Samuel A. Alito Jr. Dans de longues lettres citant des affaires antérieures de la Cour suprême. , les avocats de Crow et Leo affirment que les demandes du comité sont trop invasives, dépassent l’autorité du panel – et sont motivées par des raisons politiques plutôt que par un besoin légitime d’informations pour adopter une loi.

“Cette enquête semble calculée pour cibler et intimider le juge Thomas en révélant des détails sur sa vie privée qui, selon le comité, vont l’embarrasser et lui infliger une humiliation publique”, a écrit l’avocat de Crow, Michael D. Bopp, dans une lettre de sept pages le mois dernier.

Le sénateur Lindsey O. Graham de Caroline du Sud, le républicain le plus haut placé au sein du comité, a demandé aux démocrates de rester en dehors des affaires de la Cour suprême, une branche indépendante du gouvernement, et a promis que son parti bloquerait l’effort d’assignation à comparaître.

“Vous avez perdu votre chemin”, a déclaré Graham à propos des projets des démocrates. pendant une audition en commission. “Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça.”

Mais le président du pouvoir judiciaire du Sénat, Richard J. Durbin (Démocrate-Illinois) va de l’avant, cherchant une liste de tous les moyens de transport et d’hébergement fournis aux juges et à leurs proches ; les occasions au cours desquelles ils ont fourni l’entrée à des clubs réservés aux membres ; et tous les cadeaux ou paiements offerts à un juge d’une valeur supérieure à 415 $, ce qui est la valeur maximale autorisée pour les cadeaux non déclarés aux juges et aux juges. Les assignations à comparaître seraient adressées à Leo et à l’homme d’affaires californien Robin Arkley II, qui ont tous deux refusé de fournir volontairement ces informations au cours des derniers mois, et à Crow, qui a proposé de fournir un ensemble limité d’informations que les législateurs ont jugées insuffisantes.

“Ils ne sont pas des acteurs mineurs dans cette crise, et les informations qu’ils détiennent sont essentielles pour comprendre comment les individus et les groupes ayant des affaires devant le tribunal obtiennent un accès privé aux juges”, a déclaré Durbin dans un communiqué.

En vertu de la loi fédérale sur l’éthique, les hauts fonctionnaires de toutes les branches du gouvernement, y compris les juges de la Cour suprême, sont tenus de déposer des déclarations financières annuelles répertoriant les investissements, les cadeaux et les revenus extérieurs. Les démocrates et les défenseurs de la transparence des tribunaux ont critiqué la Haute Cour pour l’absence d’un code d’éthique contraignant spécifique aux neuf juges et font pression pour des règles de divulgation aussi strictes que celles qui s’appliquent aux membres du Congrès.

L’examen des activités des juges en dehors du tribunal s’est intensifié après que ProPublica a largement rapporté l’incapacité de Thomas pendant de nombreuses années à divulguer dans ses rapports annuels les vacances de luxe gratuites et les voyages en jet privé qu’il avait reçus de Crow, son ami de longue date. Thomas n’a pas non plus signalé initialement l’achat par Crow de trois propriétés à Thomas et à ses proches ou que Crow avait payé les frais de scolarité du pensionnat du petit-neveu de Thomas, dont Thomas avait la garde légale.

Le site d’information d’investigation a également révélé que Leo avait organisé pour Alito un voyage de pêche de luxe en Alaska en 2008, comprenant un hébergement gratuit et un voyage en jet privé. Le logement, selon le rapport de ProPublica, a été fourni par Arkley.

Thomas et Alito ont déclaré qu’ils ne pensaient pas être tenus de déclarer leurs voyages dans des formulaires de déclaration annuels. Après que les règles d’éthique ont été révisées en mars, précisant que les juges et les juges doivent signaler les voyages en jet privé, Thomas a divulgué trois voyages en 2022 à bord du jet Crow. Il a également mentionné pour la première fois la vente immobilière à Crow en 2014, une transaction que la plupart des experts en éthique dit aurait dû être signalé il y a longtemps.

Le vote prévu jeudi par la commission sénatoriale sur les assignations à comparaître est la mesure la plus agressive que les démocrates aient prise jusqu’à présent pour faire pression sur la Haute Cour afin qu’elle adopte un ensemble plus strict de règles d’éthique et de récusation.

En avril, le juge en chef John G. Roberts Jr., qui s’est opposé à l’intervention du Congrès, a refusé une invitation de Durbin à témoigner devant le comité sur l’éthique de la Cour suprême, affirmant que cela ne serait pas approprié pour le chef d’une branche indépendante du gouvernement. . Alito a pris séparément la décision inhabituelle au cours de l’été de commenter publiquement la validité de la législation visant à imposer un code d’éthique au tribunal.

“Je sais que c’est un point de vue controversé, mais je suis prêt à le dire”, a déclaré Alito dans une interview accordée à la page éditoriale du Wall Street Journal. “Aucune disposition de la Constitution ne leur donne le pouvoir de réglementer la Cour suprême, point final.”

Roberts et trois autres juges – Elena Kagan, Brett M. Kavanaugh et Amy Coney Barrett – ont suggéré que les juges adoptent leur propre politique d’éthique. Mais les efforts passés pour parvenir à un accord ont échoué. En 2019, Kagan a déclaré à un comité du Congrès que Roberts étudiait sérieusement la question.

En juillet, la Commission judiciaire législation avancée cela obligerait la Haute Cour à adopter un code d’éthique, à créer un système d’enquête sur les violations présumées de ce code et à obliger les juges à expliquer publiquement les décisions de récusation. Le projet de loi Il ne dispose pas du soutien bipartisan nécessaire pour dégager l’ensemble du Sénat et stagnerait probablement dans la Chambre contrôlée par le GOP.

Par ailleurs, les démocrates ont envoyé des lettres en mai et juillet pour demander des informations détaillées provenant de Crow, Leo, Arkley et d’autres entités liées au voyage des juges. Avocats pour Corbeau et Lion s’est opposé à ces demandes, invoquant des arguments similaires à ceux avancés par le président de l’époque, Donald Trump, lorsqu’il luttait contre les assignations à comparaître du Congrès concernant ses informations fiscales et financières.

Trump a affirmé que les assignations à comparaître n’avaient aucun objectif législatif valable et étaient politiquement motivées. Son argument a été rejeté par la Cour suprême – bien que Thomas et Alito soient en désaccord, Thomas estimant que « le Congrès n’a pas le pouvoir d’émettre une assignation législative pour des documents privés et non officiels – qu’ils appartiennent ou non au président ».

Aucun autre juge n’a rejoint Thomas.

Dans leurs lettres du mois dernier, les avocats de Crow et Leo ont également déclaré qu’il n’y avait aucune base légale pour l’enquête du comité parce que le Congrès n’a pas le pouvoir de réglementer la Cour suprême et que, par conséquent, la législation proposée sous-jacente serait inconstitutionnelle. Crow et Leo accusent le comité de cibler Alito et Thomas au lieu d’examiner plus largement les événements auxquels ont participé d’autres juges dans des facultés de droit d’élite ou parrainés par des organisations juridiques libérales.

“Si le Comité poursuivait réellement l’enquête qu’il prétend, ces voyages et événements fréquents seraient d’au moins autant d’intérêt pour le Comité qu’une excursion de pêche que M. Leo a faite avec le juge Alito il y a 15 ans”, a écrit l’avocat de Leo, David B. Rivkin Jr., qui a également co-écrit l’article du Wall Street Journal dans lequel Alito a exprimé sa mauvaise vision de la législation éthique.

Mais d’anciens avocats du Congrès affirment que le pouvoir du comité d’assigner à comparaître est clair. Entre 2000 et 2019, le comité a assigné à comparaître 10 personnes dans quatre affaires.

“S’il peut légiférer, il peut enquêter”, a déclaré Douglas Letter, ancien avocat général de la Chambre des représentants qui a défendu l’autorité du Congrès dans les batailles juridiques avec Trump.

« Même s’il existe des limites constitutionnelles, le Congrès peut exprimer son point de vue sur les limites appropriées », a-t-il déclaré.

Lisa Graves, ancienne conseillère principale du Comité judiciaire, a convenu que le comité s’acquitte de sa responsabilité en s’engageant dans une enquête pour aider à créer de meilleures lois. Ce qui est inhabituel, a-t-elle dit, c’est la résistance à « ce qui relève certainement de la compétence du Comité judiciaire de la part de personnes très puissantes qui font valoir des arguments extraordinaires pour tenter de gagner sur la scène publique ».

Graves, directeur exécutif du groupe de surveillance True North Research, a déclaré que le processus sénatorial serait probablement un obstacle pour les démocrates, car les républicains « utiliseront probablement tous les outils disponibles pour empêcher la poursuite de cette enquête ».

Le vote pour autoriser les assignations à comparaître nécessite une majorité simple du comité, ce qui signifie qu’aucun vote républicain n’est nécessaire. Si les sujets ne s’y conforment pas, les démocrates ont deux options. Le Sénat peut demander l’exécution civile des assignations à comparaître devant le tribunal. Cette étape nécessite un vote de l’ensemble du Sénat et échouerait probablement face à la résistance des Républicains, qui ont rejeté le contrôle des juges comme une tentative de saper la majorité qualifiée conservatrice de la Cour.

Ou encore, le Sénat pourrait renvoyer tout manquement à une assignation à comparaître au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites. La Chambre a voté l’année dernière pour détenir plusieurs conseillers de Trump pour outrage criminel au Congrès pour avoir défié les assignations à comparaître du comité enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Ces votes, principalement selon les lignes partisanes, ont renvoyé l’affaire devant le ministère de la Justice.