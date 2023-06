Les démocrates du Sénat font pression sur PayPal, Venmo et Cash App pour fraude

WASHINGTON – Les démocrates du Sénat ont exhorté jeudi Pay Pal et Cash App pour mieux protéger les utilisateurs de leurs applications de paiement peer-to-peer contre la fraude.

Le sénateur Sherrod Brown de l’Ohio, ainsi que la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, le sénateur du Rhode Island Jack Reed et le sénateur du New Jersey Bob Menendez, ont demandé des méthodes détaillées de détection et de prévention des fraudes à l’application Venmo and Cash appartenant à PayPal, qui appartient à Bloc .

Les « politiques de protection des consommateurs des entreprises n’ont pas suivi le rythme de l’explosion de l’intérêt des clients pour la plate-forme », ont écrit les législateurs, ajoutant qu’ils n’avaient pas pris de mesures suffisantes pour protéger les utilisateurs contre les dommages causés par les services.

Les lettres ont été envoyées au président-directeur général de PayPal Dan Shulman et PDG de Cash App Brian Grassadonia.

PayPal, Venmo et Cash App n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Le volume total des paiements de Venmo a dépassé les attentes en augmentant de 9 % pour atteindre 62,7 milliards de dollars, selon Mise à jour des investisseurs du premier trimestre de PayPal. Les transactions Cash App ont également généré plus de 203 milliards de dollars d’entrées parmi 51 millions d’utilisateurs mensuels en décembre 2022, selon un Block rapport annuel.

PayPal, quant à lui, a déclaré dans son rapport annuel qu’il s’attend à ce que les utilisateurs continuent de tenter de blanchir de l’argent, de sanctionner les évasions et d’autres activités illégales sur Venmo, et que ses mesures actuelles de réduction de la fraude « pourraient ne pas être efficaces pour détecter et prévenir la fraude, en particulier les formes de fraude nouvelles et en constante évolution ou en relation avec des offres de produits nouvelles ou élargies. »

Block a également déclaré qu’il pourrait ne pas être en mesure de « prévenir ou d’atténuer » les risques identifiés ou possibles dans le cadre de ses procédures de gestion des risques dans son rapport annuel.

Dans leur lettre, les législateurs ont cité un article de janvier de Consumer Reports enquête qui a révélé que 9 % des utilisateurs hebdomadaires de P2P avaient été victimes d’une arnaque et que 12 % avaient accidentellement envoyé de l’argent au mauvais destinataire. Un centre de recherche Pew 2022 rapport ont constaté que les utilisateurs P2P noirs et hispaniques sont deux fois plus susceptibles d’être arnaqués que leurs homologues blancs, ont-ils écrit.

Les législateurs ont demandé des réponses complètes à une liste de demandes, y compris des signalements de fraude par les consommateurs au cours des cinq dernières années civiles et des politiques de détection et d’élimination de la fraude, d’ici le 30 juin.

« Les Américains méritent un système de paiement qui leur offre rapidité et commodité, mais surtout, qui protège leur argent », ont-ils écrit.

La lettre fait partie d’une enquête en cours sur la sécurité des consommateurs de la plate-forme P2P menée par Warren au cours des dernières années. Menendez et Reed l’ont rejointe en avril 2022 lettre de surveillance aux sept grandes banques qui contrôlent l’application de transfert d’argent Zelle après rapports a révélé des fraudes et des vols endémiques sur la plateforme.