Les démocrates du Sénat du Minnesota tiennent bon pour adopter des mesures controversées de contrôle des armes à feu

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Les sénateurs démocrates du Minnesota ont tenu bon malgré une majorité d’une voix vendredi pour adopter une législation sur le contrôle des armes à feu fortement soutenue par le gouverneur qui alignerait l’État du champ de bataille avec d’autres à l’échelle nationale qui ont pris des mesures pour garder les armes hors de la mains des personnes en crise et des criminels.

Les propositions comprennent une «loi sur le drapeau rouge» qui permettrait aux autorités de demander aux tribunaux des «ordonnances de protection contre les risques extrêmes» pour retirer temporairement les armes à feu des personnes considérées comme une menace imminente pour les autres ou pour elles-mêmes. La disposition fait partie d’un vaste projet de loi budgétaire sur la sécurité publique qui contient également des vérifications élargies des antécédents pour les transferts d’armes à feu.

Le projet de loi a été adopté par 34 voix contre 33 lors d’un vote sur la ligne du parti vendredi soir après environ neuf heures de débat.

« Ce que nous allons fournir – enfin – est une voie à suivre pour les familles et les forces de l’ordre qui savent que quelqu’un montre des signes de crise et de danger », a déclaré le sénateur démocrate Rob Latz de St. Louis Park, président de la sécurité publique du Sénat. Comité. « Et cela leur donnera des outils légaux pour séparer les personnes en crise des armes à feu qui les entourent. »

Dix-neuf autres États ont une sorte de lois sur le drapeau rouge, a noté Latz lors d’une conférence de presse, y compris plusieurs États rouges.

À travers le pays, quelques fissures se sont ouvertes dans le schéma des États contrôlés par les républicains qui assouplissent les lois sur les armes à feu tandis que les États démocrates comme le Minnesota les resserrent. Le gouverneur du GOP Tennessee, Bill Lee, veut convoquer une session extraordinaire pour adopter ce qu’il a évité d’appeler une loi du drapeau rouge, la qualifiant d' »étiquette politique toxique ». Et deux républicains d’un comité législatif du Texas ont rompu les rangs pour reculer l’âge d’achat de fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans. Mais il est bien trop tôt pour dire que le GOP change de direction même au milieu d’un rythme record de massacres dans le NOUS

Certains des sénateurs démocrates ruraux du Minnesota étaient depuis longtemps sur la clôture. Mais un moment clé est venu mercredi lorsque l’un d’eux, le sénateur Grant Hauschild de Hermantown, a annoncé qu’il soutiendrait l’ensemble du projet de loi. Les deux mesures relatives aux armes à feu ne faisaient pas partie du projet de loi budgétaire sur la sécurité publique que le Sénat a adopté plus tôt. Mais ils ont été ajoutés mercredi au comité de conférence Chambre-Sénat qui a négocié la version finale, offrant une couverture politique aux récalcitrants en les enveloppant dans un paquet de sécurité publique beaucoup plus important.

Les sénateurs de la minorité républicaine ont dénoncé plusieurs dispositions non relatives aux armes à feu qui ont été ajoutées au projet de loi sur la sécurité publique en commission de la conférence et qui ne figuraient pas dans la version originale du projet de loi adoptée par le Sénat.

Les démocrates qui ont une majorité plus confortable à la Chambre du Minnesota ont programmé le paquet pour un débat tard vendredi soir en supposant que le Sénat l’adopterait en premier, mais ont reporté le débat à samedi. La Chambre avait déjà adopté les mesures relatives aux armes à feu dans le cadre de son projet de loi initial sur la sécurité publique. Le gouverneur démocrate Tim Walz a déclaré à plusieurs reprises qu’il signerait la législation.

Le paquet comprend également des restrictions plus strictes sur l’utilisation par la police des mandats d’interdiction de frapper. Bien qu’il s’arrête avant une interdiction, il n’autorise que des exceptions très limitées.

Les dirigeants du GOP se sont opposés à la façon dont la version finale du projet de loi de 522 pages n’a été publiée que vers 2 h 30 vendredi. Les membres ne peuvent voter que pour ou contre un rapport de comité de conférence. Ils ne peuvent pas le modifier. Et les républicains ont été contrariés par le fait que leur voix a été exclue de l’élaboration de la version finale, à laquelle ils s’opposent sur le deuxième amendement et d’autres motifs.

« Ce projet de loi est en fait à quoi ressemble une mauvaise législation », a déclaré la chef de la minorité républicaine à la Chambre, Lisa Demuth, de Cold Spring, lors d’une conférence de presse distincte. « Les démocrates ont le contrôle total, mais une très petite marge. »

L’Assemblée législative du Minnesota se précipite pour achever les travaux sur les principaux projets de loi budgétaires de la session avant la date limite d’ajournement du 22 mai. La présidente de la Chambre démocrate, Melissa Hortman, de Brooklyn Park, a déclaré aux journalistes jeudi qu’elle souhaitait ajourner tôt, soit jeudi soir prochain, soit tôt vendredi matin. Les dirigeants démocrates du Sénat, cependant, n’ont pas accepté cela.

Steve Karnowski, l’Associated Press