Les démocrates du Sénat concluent un accord de 3 500 milliards de dollars sur un plan de réconciliation

WASHINGTON – Les démocrates du Sénat sont parvenus mardi soir à un accord sur un plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars qui élargirait l’assurance-maladie, financerait des initiatives de lutte contre le changement climatique et remplirait d’autres volets du programme économique du président Joe Biden que les démocrates espèrent faire passer en plus d’un projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Après une longue réunion entre les démocrates de la commission du budget du Sénat, le chef de la majorité Chuck Schumer, NY, a annoncé l’accord pour un plan de réconciliation budgétaire qui financerait ce que Biden a appelé « l’infrastructure humaine ».

Schumer a déclaré qu’en incluant 600 milliards de dollars de nouvelles dépenses que Biden a proposées dans une proposition d’infrastructure bipartite distincte, le montant des nouvelles dépenses s’élève à environ 4,1 billions de dollars, ce qui est proche de l’infrastructure complète et des programmes familiaux de Biden.

« Chaque programme majeur que le président Biden nous a demandé est financé de manière solide », a déclaré Schumer.

« Infrastructures humaines »

Les propositions comprennent des soins élargis pour les personnes handicapées et les personnes âgées, une prématernelle universelle, des garderies subventionnées, des congés familiaux payés nationaux, des crédits d’impôt pour enfants étendus et un assortiment d’initiatives environnementales. Schumer a déclaré que les démocrates ont également ajouté un plan visant à étendre l’assurance-maladie – un cri de guerre pour les progressistes – y compris la couverture des soins dentaires, de la vision et de l’audition.

Biden devrait rencontrer les démocrates du Sénat au Capitole mercredi pour discuter de l’accord.

Le président du comité du budget du Sénat, Bernie Sanders, I-Vt., avait initialement demandé un paquet de réconciliation de 6 000 milliards de dollars, mais il a rejoint Schumer et d’autres démocrates pour manifester leur soutien au compromis.

« C’est, à notre avis, un moment très charnière dans l’histoire américaine », a déclaré Sanders. « Les riches et les grandes entreprises vont commencer à payer leur juste part d’impôts, afin que nous puissions protéger les familles de travailleurs de ce pays. »

Les démocrates espèrent faire adopter la législation par la réconciliation, qu’ils pourraient adopter à la majorité simple au Sénat également divisé et éviter l’obstruction systématique – ce qui signifie qu’ils n’auraient pas besoin de gagner 10 républicains pour faire passer le projet de loi à la chambre.

« Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir », a déclaré Schumer. « Nous allons faire cela dans le but d’améliorer la vie des Américains moyens. »

Pourtant, rien ne garantit que Biden et les dirigeants démocrates pourront unir tous les démocrates du Sénat pour soutenir le paquet. Démocrates modérés dont le sénateur Joe Manchin, DW. La Virginie, un vote décisif, est restée évasive quant au soutien d’un autre paquet de mille milliards de dollars.

Biden a proposé d’augmenter les impôts sur les sociétés et de doubler l’impôt sur les plus-values ​​pour financer les « infrastructures humaines » et les composantes climatiques. Le président a déclaré qu’il n’augmenterait pas les impôts des familles gagnant moins de 400 000 $ par an.

Le sénateur Mark Warner, D-Va., un négociateur clé pour la législation, a déclaré aux journalistes mardi soir que le paquet serait entièrement financé par des revenus compensatoires, mais il n’a fourni aucun détail.

Cela avait été un problème pour d’autres démocrates centristes, dont Manchin, qui a déclaré aux journalistes plus tôt mardi : « Tout doit être payé. Combien de dettes pouvez-vous gérer ? »

Accord bipartite précédent

En juin, Biden et un groupe de 21 sénateurs républicains et démocrates ont convenu d’un accord d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars visant à moderniser les systèmes de transport et de travaux publics vieillissants des États-Unis.

Le plan d’environ 1,2 billion de dollars prévoit 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses et se concentre uniquement sur la structure des infrastructures physiques telles que les routes, les ponts, les voies ferrées, l’Internet haut débit, les conduites d’eau et d’égout et les véhicules électriques.

Biden a déclaré qu’il poursuivait une « stratégie à double voie » qui consiste à rechercher l’approbation du Congrès du projet de loi sur les infrastructures avec les républicains et « l’infrastructure humaine » avec uniquement les démocrates. Mais après avoir initialement déclaré qu’il ne signerait l’accord bipartite que si le Congrès adoptait le plan de réconciliation, il a reculé cette menace au milieu du retour de bâton des républicains.

Schumer et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont déclaré qu’ils espéraient passer l’accord bipartite avant les vacances d’août.

Contribution : The Associated Press, Ledge King