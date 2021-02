Les démocrates du Sénat cherchent des alternatives au salaire minimum de 15 $ dans le projet de loi de relance COVID de Joe Biden

WASHINGTON – Les démocrates du Sénat cherchent un autre moyen d’augmenter les salaires horaires des Américains après avoir subi un coup dur jeudi, lorsqu’un responsable clé du Sénat a statué qu’une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure ne pouvait pas rester dans le plan de relance COVID-19 du président Joe Biden. Congrès.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., envisageait de modifier la législation massive de 1,9 billion de dollars avec une disposition visant à pénaliser les grandes entreprises qui ne payaient pas leurs travailleurs au moins 15 dollars de l’heure, selon un haut responsable démocrate s’exprimant sous couvert d’anonymat. , bien que les détails de la disposition ne soient pas encore disponibles.

Le sénateur Ron Wyden, D-Ore., Qui préside le Comité sénatorial des finances, a déclaré vendredi qu’il travaillerait à modifier le plan de relance afin d’imposer 5% de la masse salariale totale des entreprises si les travailleurs gagnaient moins d’un certain montant. Sa proposition offrirait également aux petites entreprises des crédits d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 25% du salaire, jusqu’à 10 000 $ par année et par employeur, si elles versaient des salaires plus élevés à leurs travailleurs.

Le sénateur Bernie Sanders, un indépendant du Vermont qui caucase avec les démocrates, a déclaré jeudi soir après la décision qu’il travaillerait avec des collègues du Sénat pour modifier le projet de loi afin de supprimer les allégements fiscaux accordés aux grandes entreprises qui ne paient pas les travailleurs au moins 15 dollars de l’heure et pour fournir des incitations. aux petites entreprises pour augmenter les salaires.

La députée sénatoriale Elizabeth MacDonough a décidé jeudi que la disposition portant le salaire de 7,25 $ à 15 $ d’ici 2025 devrait être supprimée et considérée comme un projet de loi autonome ou dans le cadre d’une autre loi. Les modifications proposées par les sénateurs seraient également sujettes aux décisions du parlementaire.

La décision est essentielle parce que le paquet de secours COVID est considéré selon les règles de «réconciliation» qui contournent l’obstruction systématique et permettent à une majorité simple d’adopter le projet de loi. Les progressistes qui ont fait pression pour la hausse de salaire de 15 dollars affirment que le fait de rattacher la disposition à la législation américaine du plan de sauvetage de Biden était leur meilleure chance, car une mesure autonome nécessiterait au moins 10 républicains pour surmonter une obstruction systématique.

La Chambre devrait adopter sa version du projet de loi vendredi soir, y compris la hausse de salaire de 15 $. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré jeudi soir que les démocrates poursuivraient « tous les chemins possibles dans la lutte pour 15 ».

Les démocrates progressistes de la Chambre, dont beaucoup ont déclaré que le salaire minimum de 15 $ était un élément clé de la proposition d’allégement, ont exprimé leur mécontentement face à la décision du parlementaire et ont signalé qu’ils continueraient à faire pression pour le salaire minimum.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortetz, DN.Y., a déclaré aux journalistes à Capitol Hill « qu’un allégement fiscal n’est tout simplement pas un remplacement » pour une augmentation du salaire minimum, se référant aux propositions au Sénat, mais a déclaré: « Je pense que le sénateur Sanders fait ce qu’il faut en essayant d’inclure quelque chose de dernière minute. «

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., Qui préside le Congressional Progressive Caucus, a déclaré que la décision du parlementaire n’était qu’un «avis consultatif».

«Nous avons eu des noirs, des bruns, des autochtones, des travailleurs pauvres qui sont venus voter pour nous. Et maintenant nous devons montrer que cela va faire une différence que nous n’allons pas être pris dans la tyrannie de la minorité qui existe au Sénat », a-t-elle déclaré.

Les démocrates n’étaient pas les seuls à proposer des hausses de salaires après la décision du parlementaire. Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A déclaré vendredi qu’il proposerait une législation exigeant que les entreprises dont les revenus annuels atteignent au moins 1 milliard de dollars paient leurs employés au moins 15 dollars de l’heure.

D’autres sénateurs ont proposé des augmentations salariales moins importantes.

Le sénateur Joe Manchin, DW.V., qui s’est opposé au salaire de 15 $, a proposé une augmentation à 11 $.

GOP Sens. Mitt Romney et Tom Cotton proposent un salaire de 10 $, mais seulement si les entreprises sont tenues d’utiliser le système E-Verify basé sur Internet conçu pour empêcher les employeurs d’embaucher des travailleurs sans papiers.

Les deux sénateurs affirment que leur proposition offre un double avantage aux travailleurs américains: augmenter le plancher salarial pour la première fois en plus d’une décennie tout en veillant à ce que les employés documentés en soient les bénéficiaires.

Le Congrès n’a pas augmenté le salaire minimum fédéral – actuellement 7,25 $ l’heure – depuis 2007, même si un récent sondage Pew Research montre que les Américains sont très majoritairement favorables à une augmentation. Le président de l’époque, Barack Obama, a appelé le Congrès à augmenter le salaire minimum en 2014, mais l’effort n’a abouti à rien. La Chambre a voté en 2019 pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, seulement pour voir le Sénat tuer la proposition.

Actuellement, 31 États ont une loi sur le salaire minimum qui permet à au moins certains travailleurs d’être payés moins de 10 dollars, selon le département américain du Travail. Aucun État n’a un salaire minimum de 15 $ ou plus.

Une analyse du Congressional Budget Office publiée plus tôt ce mois-ci a estimé que l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure augmenterait le salaire de 27 millions d’Américains et sortirait près d’un million de personnes de la pauvreté, mais entraînerait également la perte de 1,4 million. millions d’emplois.

Des salaires plus élevés augmentent le coût pour les employeurs de produire des biens et des services, et ces coûts sont généralement répercutés sur les consommateurs qui réagissent généralement en achetant moins de biens et de services, selon le CBO. En conséquence, les employeurs confrontés à la nécessité de réduire leur production réduisent généralement leurs effectifs.

Les partisans du projet de loi Romney-Cotton, appelé la loi sur les salaires plus élevés pour les travailleurs américains, affirment qu’un salaire de 10 dollars échelonné jusqu’en 2025 (puis indexé sur l’inflation par la suite) ne coûterait pas plus de 100000 emplois et augmenterait les salaires d’environ 3,5 millions d’Américains. .

Et en mandatant E-Verify dans les 18 mois suivant la signature de la loi, ils disent que la proposition « préserverait les emplois américains pour les travailleurs légaux et supprimerait les incitations à l’augmentation de l’immigration illégale ».

