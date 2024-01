Les démocrates du Sénat appellent le Pentagone à suspendre son aide aux auteurs de violations des droits humains et aux gouvernements putschistes

Les sénateurs Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.) et Ben Cardin (Démocrate du Maryland) ont appelé vendredi l’administration Biden à mettre un terme aux projets d’exercices militaires conjoints avec des unités militaires de pays accusés de violations des droits de l’homme ou de nations démocratiques victimes de coups d’État. .

Dans une lettre adressée au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le Pentagone invite des unités de pays frappés par des coups d’État ou ayant participé à des violations des droits de l’homme internationalement condamnées, notamment le Soudan et l’Azerbaïdjan, à rejoindre les troupes américaines dans des exercices militaires.

« Nous demandons donc que [the Department of Defense] ne pas inviter des unités de forces de sécurité étrangères aux exercices militaires américains depuis les pays susmentionnés, ou les pays dans lesquels le gouvernement dûment élu a été renversé par un coup d’État », ont-ils écrit.

Les sénateurs craignent que ces formations violent la loi Leahy, qui interdit l’assistance américaine aux unités militaires étrangères soupçonnées de violations des droits de l’homme.

Dans la lettre, les sénateurs faisaient référence à un rapport cette semaine du Washington Post qui détaille les plans du Pentagone pour s’entraîner avec des pays – principalement africains – qui ont récemment subi des coups d’État : Soudan, Niger, Mali, Burkina Faso, Érythrée, Éthiopie.

Le Post a rapporté que le ministère de la Défense avait initialement défendu les exercices d’entraînement conjoints comme ne constituant pas une violation de la loi Leahy, car ils ne fournissaient pas d’assistance directe aux pays et profitaient principalement à l’armée américaine.

Mais le Pentagone a depuis abandonné son projet de s’entraîner avec ces pays africains, selon une mise à jour du Post.

Cardin, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré que les exercices d’entraînement avec les pays concernés violeraient la loi Leahy car les forces tirent des avantages de cet entraînement.

“Je suis préoccupé par le fait que non seulement le ministère de la Défense a invité les pays sanctionnés pour des coups d’État contre leurs gouvernements élus et les nations ayant un bilan épouvantable en matière de droits de l’homme à des exercices militaires conjoints, mais qu’il a également fourni l’argent des contribuables américains et un soutien pour qu’ils y participent”, a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué.

Warren, membre de la commission sénatoriale des forces armées, a déclaré que « les opérations de formation ne devraient pas être utilisées comme une porte dérobée pour soutenir des militaires qui ne passeraient pas nos contrôles en matière de droits de l’homme ».

« Cela viole la loi et nos valeurs de financer et de soutenir des pays ayant un bilan flagrant en matière de droits humains », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

The Hill a contacté le Pentagone pour obtenir des commentaires sur la lettre.