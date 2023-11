Les démocrates du Sénat américain bloquent la proposition républicaine d’aider Israël et non l’Ukraine

Patricia Zengerle a réalisé des reportages dans plus de 20 pays, dont l’Afghanistan, l’Irak, le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Chine. Journaliste primée sur la sécurité nationale et la politique étrangère basée à Washington et qui a également travaillé comme rédactrice en chef, Patricia est apparue sur NPR, C-Span et d’autres programmes, a pris la parole au National Press Club et a assisté à la table ronde des médias de la Hoover Institution. Elle est récipiendaire du prix Edwin M. Hood pour la correspondance diplomatique.