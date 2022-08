Les démocrates du Sénat adoptent un paquet budgétaire, une victoire pour Biden – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Les démocrates ont poussé leur paquet économique de l’année électorale au passage au Sénat dimanche, un compromis âprement combattu moins ambitieux que la vision nationale originale du président Joe Biden, mais qui répond toujours aux objectifs profondément enracinés du parti de ralentissement du réchauffement climatique, modérer les coûts pharmaceutiques et taxer d’immenses sociétés.

Le paquet estimé à 740 milliards de dollars se dirige vers la Chambre, où les législateurs sont sur le point de concrétiser les priorités de Biden, un revirement étonnant de ce qui avait semblé un effort perdu et voué à l’échec qui est soudainement revenu à la vie politique. Des acclamations ont éclaté alors que les démocrates du Sénat se sont unis, 51-50, le vice-président Kamala Harris votant pour le bris d’égalité après une session d’une nuit entière.

“Aujourd’hui, les démocrates du Sénat se sont rangés du côté des familles américaines pour des intérêts particuliers”, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué depuis Rehoboth Beach, Delaware. “Je me suis présenté à la présidence en promettant de faire fonctionner à nouveau le gouvernement pour les familles de travailleurs, et c’est ce que fait ce projet de loi – point final.”

Biden, qui a eu sa part de longues nuits au cours de ses trois décennies en tant que sénateur, a appelé le vestiaire du Sénat lors du vote sur haut-parleur pour remercier personnellement le personnel pour son travail acharné.

Le président a exhorté la Chambre à adopter le projet de loi dès que possible. La présidente Nancy Pelosi a déclaré que sa chambre “agirait rapidement pour envoyer ce projet de loi au bureau du président”. Les votes à la Chambre sont attendus vendredi.

“La route a été longue, difficile et sinueuse, mais enfin, nous sommes enfin arrivés”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., avant les votes finaux.

« Le Sénat écrit l’histoire. Je suis convaincu que la loi sur la réduction de l’inflation restera l’une des prouesses législatives déterminantes du 21e siècle », a-t-il déclaré.

Les sénateurs se sont livrés à un marathon de vote 24 heures sur 24 qui a commencé samedi et s’est prolongé jusque tard dans l’après-midi de dimanche. Les démocrates ont écrasé quelque trois douzaines d’amendements républicains destinés à torpiller la législation. Affronter opposition unanime du GOP, L’unité démocratique dans la chambre 50-50 s’est maintenue, gardant le parti sur la bonne voie pour une victoire remontant le moral à trois mois des élections lorsque le contrôle du Congrès est en jeu.

Le projet de loi a rencontré des problèmes à midi en raison d’objections au nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15% que les sociétés de capital-investissement et d’autres industries n’aimaient pas, forçant des changements de dernière minute.

Malgré le revers momentané, la “loi sur la réduction de l’inflation” donne aux démocrates un vitrine campagne-saison pour agir sur des objectifs convoités. Il comprend le plus grand effort fédéral jamais réalisé sur le changement climatique – près de 400 milliards de dollars – plafonne les frais de médicaments pour les personnes âgées sous Medicare à 2 000 $ par an et prolonge les subventions expirantes qui aident 13 millions de personnes à s’offrir une assurance maladie. En augmentant les impôts sur les sociétés et en récoltant des économies grâce à l’objectif longtemps recherché de permettre au gouvernement de négocier les prix des médicaments pour Medicare, l’ensemble est payé, avec quelque 300 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour la réduction du déficit.

À peine plus d’un dixième de la taille de l’initiative Build Back Better de Biden sur 10 ans et 3,5 billions de dollars, le nouveau paquet abandonne les propositions antérieures d’éducation préscolaire universelle, de congé familial payé et d’aide élargie à la garde d’enfants. Ce plan s’est effondré après le sénateur conservateur Joe. Manchin, DW.Va., s’y est opposé, disant que c’était trop coûteux et qu’il alimenterait l’inflation.

Des analystes non partisans ont déclaré que la «loi sur la réduction de l’inflation» de 755 pages aurait un effet mineur sur la flambée des prix à la consommation.

Les républicains ont déclaré que la nouvelle mesure saperait une économie que les décideurs ont du mal à empêcher de plonger dans la récession. Ils ont déclaré que les taxes sur les entreprises du projet de loi nuiraient à la création d’emplois et feraient grimper les prix, ce qui rendrait plus difficile pour les gens de faire face à la crise du pays. pire inflation depuis les années 1980.

“Les démocrates ont déjà volé les familles américaines une fois par l’inflation, et maintenant leur solution est de voler les familles américaines une deuxième fois”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

Dans une épreuve imposée à la plupart des projets de loi budgétaires comme celui-ci, le Sénat a dû endurer un “vote-a-rama” du jour au lendemain d’amendements rapides. Chacun a testé la capacité des démocrates à maintenir ensemble le projet de loi de compromis négocié par Schumer, progressistes, Manchin et le centriste impénétrable sénateur Kyrsten Sinema, D-Ariz.

Le sénateur progressiste Bernie Sanders, I-Vt., a critiqué les lacunes du projet de loi et a proposé des amendements pour étendre davantage les avantages pour la santé de la législation, mais ces efforts ont été vaincus. Les républicains ont forcé leurs propres votes afin de faire paraître les démocrates indulgents sur la sécurité frontalière américano-mexicaine et les coûts de l’essence et de l’énergie, et comme des intimidateurs pour avoir voulu renforcer l’application de la loi fiscale de l’IRS.

Avant le début du débat, les restrictions de prix des médicaments sur ordonnance du projet de loi ont été diluées par le parlementaire non partisan du Sénat qui a déclaré qu’une disposition devrait tomber qui imposerait des sanctions coûteuses aux fabricants de médicaments dont les augmentations de prix pour les assureurs privés dépassent l’inflation.

C’était la principale protection du projet de loi pour les 180 millions de personnes bénéficiant d’une couverture médicale privée qu’elles obtiennent par le travail ou qu’elles achètent elles-mêmes. Dans le cadre de procédures spéciales qui permettront aux démocrates d’adopter leur projet de loi à la majorité simple sans la marge habituelle de 60 voix, ses dispositions doivent être davantage axées sur des chiffres budgétaires en dollars et en cents que sur des changements de politique.

Mais la poussée du langage des prix pharmaceutiques des démocrates est restée. Cela impliquait de laisser Medicare négocier ce qu’il paie pour les médicaments de ses 64 millions de bénéficiaires âgés, de pénaliser les fabricants pour avoir dépassé l’inflation des produits pharmaceutiques vendus à Medicare et de limiter les frais de médicaments à la charge des bénéficiaires à 2 000 $ par an.

Le projet de loi plafonne également les coûts des patients de Medicare pour insuline, le coûteux médicament contre le diabète, à 35 $ par mois. Les démocrates voulaient étendre le plafond de 35 $ aux assureurs privés, mais cela allait à l’encontre des règles du Sénat. La plupart des républicains ont voté pour le retirer du paquet, bien que, signe de la puissance politique des coûts de santé, sept sénateurs du GOP se soient joints aux démocrates pour tenter de le préserver.

Les coûts finaux de la mesure ont été recalculés pour refléter les changements tardifs, mais dans l’ensemble, ils rapporteraient plus de 700 milliards de dollars sur une décennie. L’argent proviendrait d’une taxe minimale de 15 % sur une poignée de sociétés dont les bénéfices annuels dépassent 1 milliard de dollars, d’une taxe de 1 % sur les sociétés qui rachètent leurs propres actions, renforcement des collectes d’impôts de l’IRS et les économies du gouvernement grâce à la baisse des coûts des médicaments.

Sinema a forcé les démocrates à abandonner un plan visant à empêcher les riches gestionnaires de fonds spéculatifs de payer moins que les taux d’imposition sur le revenu des particuliers pour leurs revenus. Elle s’est également jointe à d’autres sénateurs occidentaux pour gagner 4 milliards de dollars pour lutter contre la sécheresse dans la région.

Plusieurs sénateurs démocrates se sont joints à l’effort mené par le GOP pour exclure certaines entreprises du nouvel impôt minimum sur les sociétés.

Le paquet respecte l’engagement de Biden de ne pas augmenter les impôts de ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars par an.

C’est du côté de l’énergie et de l’environnement que le compromis était le plus évident entre les progressistes et Manchin, un champion des combustibles fossiles et de l’industrie du charbon de son État.

L’énergie propre serait favorisée par des crédits d’impôt pour l’achat de véhicules électriques et la fabrication de panneaux solaires et d’éoliennes. Il y aurait des remises sur l’énergie domestique, des fonds pour la construction d’usines développant des technologies d’énergie propre et de l’argent pour promouvoir des pratiques agricoles respectueuses du climat et réduire la pollution dans les communautés minoritaires.

Manchin a gagné des milliards pour aider les centrales électriques à réduire les émissions de carbone, ainsi qu’un libellé exigeant davantage d’enchères gouvernementales pour le forage pétrolier sur les terres et les eaux fédérales. Les chefs de parti ont également promis de pousser une législation distincte cet automne pour accélérer les permis pour les projets énergétiques, dont Manchin veut inclure un gazoduc presque achevé dans son état.

Pourtant, les groupes environnementaux ont salué le passage comme une étape importante. “Des progrès considérables”, a déclaré Manish Bapna, président et chef de la direction du Natural Resources Defense Council, dans un communiqué.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Chris Megerian à Rehoboth, Del., et Matthew Daly à Washington ont contribué à ce rapport.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.