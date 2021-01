Les démocrates du Russiagate accusent PUTIN de la foule qui a pris d’assaut le Capitole américain pour protester contre les élections américaines «  volées  »

Après avoir passé quatre ans à insister sur le fait que la Russie a « piraté » les élections américaines du président Donald Trump, certains démocrates de premier plan accusent maintenant Moscou les Américains qui ont pris d’assaut le Capitole américain pour protester contre les résultats de 2020.

Alors que des milliers de partisans de Trump se réunissaient à Washington, DC mercredi pour un rassemblement « Stop the Steal » et que le Congrès se réunissait pour certifier les votes du collège électoral qui feraient du démocrate Joe Biden le prochain président américain, un groupe de manifestants a pris d’assaut le Capitole et a interrompu le les législateurs.

Alors naturellement, le conseiller de l’ancien président Barack Obama, Ben Rhodes, a déclaré que c’était un jour «Poutine avait attendu» depuis la guerre froide. D’autres militants coche bleue ont fait écho à ce sentiment.

Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens? pic.twitter.com/CrcwLEtAmV – Ryan rouge (@queeralamode) 6 janvier 2021

Les événements de mercredi étaient ceux de Trump «Cadeau à Poutine», a déclaré l’ancien ambassadeur américain en Russie Michael McFaul.

Il n’y a pas de dysfonctionnement politique américain que les élites politiques américaines ne peuvent détourner et blâmer sur une "Ennemi Autre" @McFaul https://t.co/oFgNgkc4Bf – Mark Sleboda (@ MarkSleboda1) 7 janvier 2021

«Poutine a gagné,»A déclaré Robert Reich, qui avait été le secrétaire au travail de Bill Clinton. Son tweet a incité l’activiste afro-américaine Margaret Kimberley à plaisanter, «Non, c’est l’Amérique.»

« Si Poutine n’existait pas, les libéraux l’inventeraient, » ajouta Kimberley.

Poutine a gagné? Non, c’est l’Amérique. Soit dit en passant, c’est ce que fait l’Amérique aux autres pays qui tentent d’exercer leurs droits souverains.

Si Poutine n’existait pas, les libéraux l’inventeraient. https://t.co/Spfb5rZ4Uk – Margaret Kimberley (@freedomrideblog) 6 janvier 2021

La campagne d’Hillary Clinton a donné lieu à l’accusation selon laquelle Trump «Collusion» avec la Russie comme tactique électorale en 2016, et a financé un dossier compilé par un espion britannique basé sur des rumeurs et des vœux pieux pour le suggérer.

Cette théorie du complot du « Russiagate » a ensuite été utilisée pour justifier la perte de Clinton face à Trump et mener une enquête de deux ans par l’avocat spécial Robert Mueller qui a effectivement neutralisé sa présidence. Mueller n’a trouvé aucune preuve de « connivence » avec la Russie, et alors que les accusations selon lesquelles Moscou a «piraté» les démocrates pour donner une mauvaise image de Clinton ont persisté, aucune preuve n’a jamais été offerte pour eux non plus.

